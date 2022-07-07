«Шкендия»
«Шкендия» — один из самых титулованных клубов Северной Македонии.
В прошлом сезоне «Шкендия» завоевала бронзовые награды внутреннего первенства. Новый чемпионат еще не стартовал.
Коэффициенты матча Шкендия — Арарат
Чаще всего македонская команда не проходит дальше 2-го раунда Лиги чемпионов. Так случилось и в прошлом сезоне. «Шкендия» в первой же встрече квалификации получила поражение от словенской «Муры» (0:4)
«Арарат»
«Арарат» — армянский клуб из Еревана. Основан в 1935-м году. За плечами клуба много достижений. В основном успех приходится на 20-й век.
Это и победа в чемпионате СССР 1973-го, двукратный обладатель Кубка, чемпион Армении и шестикратный обладатель Кубка Армении.
Все прогнозы на Лигу конференций
Болельщики «Арарата» долго ждали возвращения любимой команды на европейскую арену, а именно 13 лет. В прошлом году армянский клуб дошел до 2-го отборочного раунда Лиги конференций.
Этот сезон «Арарат» также начинает свой путь в Лиге конференций, как четвёртая команда чемпионата Армении.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Шкендии» предлагают — 1.72.
На победу «Арарата» дают — 4.42, ничья оценена — в 1.72.
Прогноз: Абсолютно разные весовые категории. «Шкендия», скорее всего катком пройдётся по сопернику. У «Алашкерта» не надежная линия защиты.
Ставка — крупная победа «Шкендии» за 1.72