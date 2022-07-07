Македонская «Шкендия» сыграет против армянского клуба «Арарат» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч состоится 7 июля и начнётся в 21:00 по мск. «Шкендия» — «Арарат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шкендия»

«Шкендия» — один из самых титулованных клубов Северной Македонии.

В прошлом сезоне «Шкендия» завоевала бронзовые награды внутреннего первенства. Новый чемпионат еще не стартовал.

Коэффициенты матча Шкендия — Арарат 1 1.75 X 3.90 2 4.60 Ставка

Чаще всего македонская команда не проходит дальше 2-го раунда Лиги чемпионов. Так случилось и в прошлом сезоне. «Шкендия» в первой же встрече квалификации получила поражение от словенской «Муры» (0:4)

«Арарат»

«Арарат» — армянский клуб из Еревана. Основан в 1935-м году. За плечами клуба много достижений. В основном успех приходится на 20-й век.

Это и победа в чемпионате СССР 1973-го, двукратный обладатель Кубка, чемпион Армении и шестикратный обладатель Кубка Армении.

Все прогнозы на Лигу конференций

Болельщики «Арарата» долго ждали возвращения любимой команды на европейскую арену, а именно 13 лет. В прошлом году армянский клуб дошел до 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

Этот сезон «Арарат» также начинает свой путь в Лиге конференций, как четвёртая команда чемпионата Армении.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Шкендии» предлагают — 1.72.

На победу «Арарата» дают — 4.42, ничья оценена — в 1.72.

Прогноз: Абсолютно разные весовые категории. «Шкендия», скорее всего катком пройдётся по сопернику. У «Алашкерта» не надежная линия защиты.

Ставка — крупная победа «Шкендии» за 1.72