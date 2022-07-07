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    «Шкендия» отправит в нокаут соперника?

    «Шкендия» — «Арарат». Прогноз, ставка (к.1.72) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шкендия» — «Арарат»
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    «Шкендия» — участник квалификации Лиги конференций
    Македонская «Шкендия» сыграет против армянского клуба «Арарат» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч состоится 7 июля и начнётся в 21:00 по мск. «Шкендия» — «Арарат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Шкендия
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Шкендия 21:00 Арарат Арарат
  • Ереван
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    «Шкендия»

    «Шкендия» — один из самых титулованных клубов Северной Македонии.

    В прошлом сезоне «Шкендия» завоевала бронзовые награды внутреннего первенства. Новый чемпионат еще не стартовал.

    Коэффициенты матча Шкендия — Арарат

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Чаще всего македонская команда не проходит дальше 2-го раунда Лиги чемпионов. Так случилось и в прошлом сезоне. «Шкендия» в первой же встрече квалификации получила поражение от словенской «Муры» (0:4)

    «Арарат»

    «Арарат» — армянский клуб из Еревана. Основан в 1935-м году. За плечами клуба много достижений. В основном успех приходится на 20-й век.

    Это и победа в чемпионате СССР 1973-го, двукратный обладатель Кубка, чемпион Армении и шестикратный обладатель Кубка Армении.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Болельщики «Арарата» долго ждали возвращения любимой команды на европейскую арену, а именно 13 лет. В прошлом году армянский клуб дошел до 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

    Этот сезон «Арарат» также начинает свой путь в Лиге конференций, как четвёртая команда чемпионата Армении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Шкендии» предлагают — 1.72.
    На победу «Арарата» дают — 4.42, ничья оценена — в 1.72.

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    Прогноз: Абсолютно разные весовые категории. «Шкендия», скорее всего катком пройдётся по сопернику. У «Алашкерта» не надежная линия защиты.

    Ставка — крупная победа «Шкендии» за 1.72

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    «Шкендия» — «Арарат»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Шкендия» отправит в нокаут соперника?
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