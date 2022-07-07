«Гилани» на своём поле сыграет против «Лиепаи» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч состоится 7 июля, начало — 21:00 по мск. «Гилани» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гилани»

«Соколы» — бронзовые призёры чемпионата Косово. «Гилани» пропустили впёред лишь «Дриту» и «Балкани».

В Суперлиге «красно-белым» не хватило одной победы, чтобы завоевать серебро.

Для «Гилани» — это второе участие в еврокубках. «Соколы» стартуют в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.

Дебют команды в турнирах УЕФА состоялся 2 года назад. Это была Лига Европы. «Гилани» в первом раунде уступил кипрскому АПОЭЛу (0:2 — в дополнительное время)

«Лиепая»

Этот клуб завершил чемпионат Латвии с бронзовой медалью. В турнирной таблице «Лиепая» набрала 51 очко.

А еще у команды есть серебро Высшей лиги сезона 2017. И золото 2015-го года.

Также клуб «Лиепая» является двукратным обладателем Кубка страны — 2017 и 2020.

Все прогнозы на Лигу конференций

В еврокубках латвийский коллектив пока не блещет оптимизмом. Потолок команды — второй раунд.

Лучший сезон в истории клуба — предыдущий. Во второй стадии квалификации «Лиепая» уступила лишь «ЦСКА» из Болгарии. Основное время двухматчевой дуэли завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти латвийский клуб потерпел неудачу (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гилани» в этом матче можно поставить за 3.24, ничья оценена в 3.44, а победа «Лиепаи» — за 2.09.

Прогноз: оба клуба играют результативно и часто забывают об обороне. Поэтому есть вероятность обмена голами оппонентов.

Ставка — обе команды забьют за 1.70