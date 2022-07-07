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    Равные по силе команды устроят боевую ничью?

    «Гилани» — «Лиепая». Прогноз, ставка (к.1.70) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    ФК «Лиепая» — участник квалификации Лиги конференций
    «Гилани» на своём поле сыграет против «Лиепаи» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций. Матч состоится 7 июля, начало — 21:00 по мск. «Гилани» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гилани»

    «Соколы» — бронзовые призёры чемпионата Косово. «Гилани» пропустили впёред лишь «Дриту» и «Балкани».

    В Суперлиге «красно-белым» не хватило одной победы, чтобы завоевать серебро.

    Для «Гилани» — это второе участие в еврокубках. «Соколы» стартуют в 1-м раунде квалификации Лиги конференций.

    Дебют команды в турнирах УЕФА состоялся 2 года назад. Это была Лига Европы. «Гилани» в первом раунде уступил кипрскому АПОЭЛу (0:2 — в дополнительное время)

    «Лиепая»

    Этот клуб завершил чемпионат Латвии с бронзовой медалью. В турнирной таблице «Лиепая» набрала 51 очко.

    А еще у команды есть серебро Высшей лиги сезона 2017. И золото 2015-го года.

    Также клуб «Лиепая» является двукратным обладателем Кубка страны — 2017 и 2020.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В еврокубках латвийский коллектив пока не блещет оптимизмом. Потолок команды — второй раунд.

    Лучший сезон в истории клуба — предыдущий. Во второй стадии квалификации «Лиепая» уступила лишь «ЦСКА» из Болгарии. Основное время двухматчевой дуэли завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти латвийский клуб потерпел неудачу (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гилани» в этом матче можно поставить за 3.24, ничья оценена в 3.44, а победа «Лиепаи» — за 2.09.

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    Прогноз: оба клуба играют результативно и часто забывают об обороне. Поэтому есть вероятность обмена голами оппонентов.

    Ставка — обе команды забьют за 1.70

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    «Гилани» — «Лиепая»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Равные по силе команды устроят боевую ничью?
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