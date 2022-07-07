«Будучность Подгорице» на своем поле сыграет против «КФ Лапи» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 7 июля, начало — 21:30 (мск). « Будучность Подгорица» — «Лапи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Будучность Подгорица»

«Путники» завершили чемпионат Черногории на втором месте в турнирной таблице набрав 67 очков за 36 матчей. Команда забила в ворота своих соперников 78 голов (наибольшее количество из всех команд), а пропустила — 45 мячей.

Так же «Будучность Подгорица» выиграла Кубок Черногории обыграв в финале турнира «Деччи» с минимальным счетом 1:0.

После этого «путники» провели в июне месяце три товарищеских поединка, которые все завершились ничейными результатами — «Нови Пазар» (2:2), «Радник» (2:2), «Младость» (1:1).

Из последних 10-ти домашних поединков « Будучность Подгорица» два раза потерпела поражения, 1 раз сыграла вничью и 7 раз оказалась сильнее своих соперников.

«Лапи»

«Красно-синие» на этом турнире представляют Косово. В родном чемпионате команда заняла 4-е место в турнирной таблице набрав 54 очка после 36 сыгранных матчей. Они смогли забить своим соперникам 57 голов, а пропустили — 44.

Этот коллектив так же стал обладателем кубка своей страны обыграв в финале «Дриту» со счетом 2:1.

«Лапи» успел провести только два товарищеских матча в июне месяце, которые состоялись с разницей в 1 день — 26.06 и 28.06. В первом поединке «красно-синие» сыграли вничью с «Македонией ГП» (1:1), а во второй встрече проиграли «Лячи» со счетом 0:2.

Из последних 10-ти выездных матчей «Лапи» смог одержать победу 3 раза, 2 раза сыграл вничью и 5 поединков проиграл.

Прогноз и ставка

На победу « Будучность Подгорица» в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Лапи» — за 4.58.

Прогноз — Оба коллектива находятся в оптимальной форме. Так же команды очень часто как забивают своим оппонентам, так и сами пропускают. Поэтому в первом матче Лиги Конференций между соперниками произойдет обмен голами.

Ставка — Обе команды забьют за 1.95.