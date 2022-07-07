ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСамый дорогой игрок мира Неймар сейчас никому не нужен Криштиану РоналдуБесперспективный союз. Роналду и «Манчестер Юнайтед» больше не по пути Сергей СемакЛето «Зенита»: подготовка к походу за второй звездой
  • 18:54
    • Капризов вернулся в США после задержания Федотова
  • 18:34
    • «Атлетико» объявил о подписании Витселя
  • 18:20
    • Халеп сыграет с Рыбакиной в полуфинале «Уимблдона»
  • 18:02
    • Sony назвала дату выхода God of War Ragnarök и представила новый трейлер
  • 16:58
    • Лапорта о де Йонге: Френки — игрок «Барселоны». Мы не хотим продавать его
  • 16:52
    • ЦСКА хочет подписать полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена
  • 16:39
    • Агент Мантуана о травме игрока: Это никак не повлияет на его переход в «Зенит»
    Все новости спорта

    Команды обменяются голами

    « Будучность Подгорица» — «Лапи». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Лига Конференций, 7 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на « Будучность Подгорица» — «Лапи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    «Будучность Подгорице» на своем поле сыграет против «КФ Лапи» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 7 июля, начало — 21:30 (мск). « Будучность Подгорица» — «Лапи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Будучность
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Будучность 21:30 Лапи Лапи
  • Подуево
    •

    «Будучность Подгорица»

    «Путники» завершили чемпионат Черногории на втором месте в турнирной таблице набрав 67 очков за 36 матчей. Команда забила в ворота своих соперников 78 голов (наибольшее количество из всех команд), а пропустила — 45 мячей.

    Так же «Будучность Подгорица» выиграла Кубок Черногории обыграв в финале турнира «Деччи» с минимальным счетом 1:0.

    После этого «путники» провели в июне месяце три товарищеских поединка, которые все завершились ничейными результатами — «Нови Пазар» (2:2), «Радник» (2:2), «Младость» (1:1).

    Из последних 10-ти домашних поединков « Будучность Подгорица» два раза потерпела поражения, 1 раз сыграла вничью и 7 раз оказалась сильнее своих соперников.

    «Лапи»

    «Красно-синие» на этом турнире представляют Косово. В родном чемпионате команда заняла 4-е место в турнирной таблице набрав 54 очка после 36 сыгранных матчей. Они смогли забить своим соперникам 57 голов, а пропустили — 44.

    Этот коллектив так же стал обладателем кубка своей страны обыграв в финале «Дриту» со счетом 2:1.

    «Лапи» успел провести только два товарищеских матча в июне месяце, которые состоялись с разницей в 1 день — 26.06 и 28.06. В первом поединке «красно-синие» сыграли вничью с «Македонией ГП» (1:1), а во второй встрече проиграли «Лячи» со счетом 0:2.

    Из последних 10-ти выездных матчей «Лапи» смог одержать победу 3 раза, 2 раза сыграл вничью и 5 поединков проиграл.

    Прогноз и ставка

    На победу « Будучность Подгорица» в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Лапи» — за 4.58.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз — Оба коллектива находятся в оптимальной форме. Так же команды очень часто как забивают своим оппонентам, так и сами пропускают. Поэтому в первом матче Лиги Конференций между соперниками произойдет обмен голами.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ХИК — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Дюделанж — Тирана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зриньски — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Викингур — Европа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Марибор — Шахтёр Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  6.25
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Слован — Динамо Батуми
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Англия (Ж) — Австрия (Ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Палмейрас — Серро Портеньо
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  3.22
  • Прогноз на матч Колон — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сеара — Стронгест
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  2.24
  • Прогноз на матч Фламенго — Толима
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    « Будучность Подгорица» — «Лапи»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры