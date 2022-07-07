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    Прервет ли «Мэйчжоу» беспроигрышную серию «Бэйцзина»?

    «Бэйцзин Гоань» — «Мэйчжоу Хакка». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, чемпионат Китая, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Мэйчжоу Хакка»
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    «Бэйцзин Гоань» идет на пятом месте
    «Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Мэйчжоу Хакка» в рамках 9-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 7 июля, начало — в 12:30 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 07 Июля 2022 года

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин Гоань» в минувшем сезоне по итогам первого этапа пробился в чемпионскую группу, заняв там пятое место, много проиграв призерам.

    На текущий момент в новом первенстве «дворцовые стражники» с 15 набранными очками идут на пятой строке в турнирной таблице, отставая от лидера на семь пунктов.

    Коэффициенты матча Бэйцзин Гоань — Мэйчжоу Хакка

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Пекинский коллектив начал сезон с поражения, после чего больше не уступал, расписав три мировые и добившись четырех выигрышей.

    Все прогнозы на футбол

    В своей последней проведенной игре «Бэйцзин Гоань» победил на выезде у «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (2:1).

    «Мэйчжоу Хакка»

    «Мэйчжоу Хакка» в прошлом сезоне выступала в первой китайской лиге, заняв там вторую позицию, которая позволила клубу повысится в классе.

    В элите «красно-синие» пока выступают на неплохом уровне, находясь на шестой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 13 баллов после восьми проведенных игр.

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    • Стоит отметить, что коллектив выиграл два последних поединка — у «Цанчжоу» (4:1) и «Шеньчжэнь» (1:0) на своем поле.

    Перед этим команда не знала побед три матча кряду, в последнем из которых потерпел поражение, при двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,60, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Бэйцзин Гоань» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Мэйчжоу» беспроигрышную серию «Бэйцзина»?
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