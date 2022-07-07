«Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Мэйчжоу Хакка» в рамках 9-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 7 июля, начало — в 12:30 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» в минувшем сезоне по итогам первого этапа пробился в чемпионскую группу, заняв там пятое место, много проиграв призерам.

На текущий момент в новом первенстве «дворцовые стражники» с 15 набранными очками идут на пятой строке в турнирной таблице, отставая от лидера на семь пунктов.

Коэффициенты матча Бэйцзин Гоань — Мэйчжоу Хакка 1 2.75 X 3.40 2 2.55 Ставка

Пекинский коллектив начал сезон с поражения, после чего больше не уступал, расписав три мировые и добившись четырех выигрышей.

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В своей последней проведенной игре «Бэйцзин Гоань» победил на выезде у «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (2:1).

«Мэйчжоу Хакка»

«Мэйчжоу Хакка» в прошлом сезоне выступала в первой китайской лиге, заняв там вторую позицию, которая позволила клубу повысится в классе.

В элите «красно-синие» пока выступают на неплохом уровне, находясь на шестой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 13 баллов после восьми проведенных игр.

Стоит отметить, что коллектив выиграл два последних поединка — у «Цанчжоу» (4:1) и «Шеньчжэнь» (1:0) на своем поле.

Перед этим команда не знала побед три матча кряду, в последнем из которых потерпел поражение, при двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,60, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.