«Бэйцзин Гоань»
«Бэйцзин Гоань» в минувшем сезоне по итогам первого этапа пробился в чемпионскую группу, заняв там пятое место, много проиграв призерам.
На текущий момент в новом первенстве «дворцовые стражники» с 15 набранными очками идут на пятой строке в турнирной таблице, отставая от лидера на семь пунктов.
Коэффициенты матча Бэйцзин Гоань — Мэйчжоу Хакка
Пекинский коллектив начал сезон с поражения, после чего больше не уступал, расписав три мировые и добившись четырех выигрышей.
В своей последней проведенной игре «Бэйцзин Гоань» победил на выезде у «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (2:1).
«Мэйчжоу Хакка»
«Мэйчжоу Хакка» в прошлом сезоне выступала в первой китайской лиге, заняв там вторую позицию, которая позволила клубу повысится в классе.
В элите «красно-синие» пока выступают на неплохом уровне, находясь на шестой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 13 баллов после восьми проведенных игр.
Стоит отметить, что коллектив выиграл два последних поединка — у «Цанчжоу» (4:1) и «Шеньчжэнь» (1:0) на своем поле.
Перед этим команда не знала побед три матча кряду, в последнем из которых потерпел поражение, при двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,60, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.