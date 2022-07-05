«Альдосиви» на своем поле сыграет против «Росарио Сентраль» в рамках 6-го тура чемпионата Аргентины. Матч состоится 5 июля, начало — 01:00 (мск). «Альдосиви» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альдосиви»

«Акулы» — главный аутсайдер чемпионата Аргентины в данный момент. Команда занимает последнее 28-е место в турнирной таблице набрав всего 1 балл после 5-ти сыгранных матчей. В ворота соперников «Альдосиви» смог забить всего 1 гол, а в свои пропустил — 9.

Единственный матч, который не был провальным у «акул» в нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины можно считать встречу с «Платенсе», в котором команды не определили сильнейшего и разошлись в безрезультативной ничье — 0:0.

В остальных поединках «Альдосиви» разгромно проигрывал таким соперникам как «Аргентинос Хуниорс» (2:1), Эстудиантес« (0:1), "Патронато" (1:0) и "Расинг" (5:0).

Хотя стоит заметить, что две последние очные встречи нынешних соперников выиграл именно "Альдосиви.

'Росарио Сентраль'

'Желто-синие' не так уж далеко ушли от соперника, но все таки смогли набрать 4 очка за 5 матчей и таким образом оказались на 26-м месте в турнирной таблице. Команда забила в ворота соперников так же 1 гол, а в свои пропустила — 5.

Так же 'Росарио Сентраль' может похвастаться одной победой в нынешнем сезоне, в поединке против 'Годой Круса', команда смогла вырвать победу забив один мяч — 1:0. У этого коллектива был один ничейный поединок против 'Лануса', который завершился со счетом 0:0.

А в остальных матчах 'Росарио Сентраль' проиграл таким соперникам как " Атлетико Хуракан» (2:0), «Велес Сарсфилд» (2:0) и «Химнасия и Эсгрима» (0:1).

«Росарио Сентраль» смог обыграть «Альдосиви» в 4-х из 5-ти последних выездных матчах.

Прогноз и ставка

На победу «Альдосиви» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Росарио Сентраля» — за 2.28.

Прогноз — Нынешние соперники очень плохо начали старт чемпионата Аргентины. Но «Росарио Сентраль» все таки прибывает в более оптимальной форме и редко проигрывает на выезде «Альдосиви». Поэтому в этом матче «желто-синие» смогут вырвать такие важные 3 очка.

Ставка — Победа «Росарио Сентраля» за 2.28.