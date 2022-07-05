ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс? РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона Шавкат РахмоновКонкуренция в полусреднем весе становится все серьезнее. У Усмана появился еще один соперникЧимаева
  • 12:52
    • Президент «Барселоны» о переговорах с Дембеле: Сейчас обе стороны настроены оптимистично
  • 12:41
    • Артуро Видаль вскоре перейдет в бразильский «Фламенго»
  • 12:15
    • Йозеф Циннбауэр: В «Локомотиве» много молодых талантов, много перспективных игроков
  • 12:01
    • В «Феорентине» недовольны желанием Кокорина остаться в команде
  • 11:50
    • Шамиль Тарпищев: Джокович точно фаворит Уимблдона
  • 11:39
    • Защитник «Ромы» Николо Дзаньоло подпишет контракт с «Ювентусом»
  • 11:26
    • Мауро Икарди не принял предложение о контракте от «Вулверхэмптона»
    Все новости спорта

    «Росарио Сентраль» справится с аутсайдером

    «Альдосиви» — «Росарио Сентраль». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Аргентины, 5 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Альдосиви» — «Росарио Сентраль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Рубен
    «Альдосиви» на своем поле сыграет против «Росарио Сентраль» в рамках 6-го тура чемпионата Аргентины. Матч состоится 5 июля, начало — 01:00 (мск). «Альдосиви» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 05 Июля 2022 года
    Альдосиви
  • Аргентина. Примера
    •  Альдосиви 01:00 Росарио Сентраль Росарио Сентраль
  • Росарио
    •

    «Альдосиви»

    «Акулы» — главный аутсайдер чемпионата Аргентины в данный момент. Команда занимает последнее 28-е место в турнирной таблице набрав всего 1 балл после 5-ти сыгранных матчей. В ворота соперников «Альдосиви» смог забить всего 1 гол, а в свои пропустил — 9.

    Единственный матч, который не был провальным у «акул» в нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины можно считать встречу с «Платенсе», в котором команды не определили сильнейшего и разошлись в безрезультативной ничье — 0:0.

    В остальных поединках «Альдосиви» разгромно проигрывал таким соперникам как «Аргентинос Хуниорс» (2:1), Эстудиантес« (0:1), "Патронато" (1:0) и "Расинг" (5:0).

    Хотя стоит заметить, что две последние очные встречи нынешних соперников выиграл именно "Альдосиви.

    'Росарио Сентраль'

    'Желто-синие' не так уж далеко ушли от соперника, но все таки смогли набрать 4 очка за 5 матчей и таким образом оказались на 26-м месте в турнирной таблице. Команда забила в ворота соперников так же 1 гол, а в свои пропустила — 5.

    Так же 'Росарио Сентраль' может похвастаться одной победой в нынешнем сезоне, в поединке против 'Годой Круса', команда смогла вырвать победу забив один мяч — 1:0. У этого коллектива был один ничейный поединок против 'Лануса', который завершился со счетом 0:0.

    А в остальных матчах 'Росарио Сентраль' проиграл таким соперникам как " Атлетико Хуракан» (2:0), «Велес Сарсфилд» (2:0) и «Химнасия и Эсгрима» (0:1).

    «Росарио Сентраль» смог обыграть «Альдосиви» в 4-х из 5-ти последних выездных матчах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Альдосиви» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Росарио Сентраля» — за 2.28.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз — Нынешние соперники очень плохо начали старт чемпионата Аргентины. Но «Росарио Сентраль» все таки прибывает в более оптимальной форме и редко проигрывает на выезде «Альдосиви». Поэтому в этом матче «желто-синие» смогут вырвать такие важные 3 очка.

    Ставка — Победа «Росарио Сентраля» за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Гоффен — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мария — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Витебск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Астана — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Норри — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Аксу — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч БАТЭ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кайрат — Акжайык
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.04
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — ван Рейтховен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Краснодар — Форте
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Альдосиви» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. «Росарио Сентраль» справится с аутсайдером
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры