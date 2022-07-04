ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс? РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона Шавкат РахмоновКонкуренция в полусреднем весе становится все серьезнее. У Усмана появился еще один соперникЧимаева
  • 23:33
    • Циципас уступил Кирьосу в 3-м круге «Уимблдона»-2022
  • 20:52
    • Первая ракетка мира Свентек проиграла в третьем круге «Уимблдона»
  • 19:57
    • Аршавин, Титов и Аленичев сыграют в матче легенд «Спартака» и «Зенита»
  • 19:09
    • Гол и ассист Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Енисей»
  • 17:36
    • СМИ: «Ювентус» объявит о подписании Ди Марии на следующей неделе
  • 14:33
    • Официально: Мхитарян — игрок «Интера»
  • 12:48
    • «Сочи» продлил контракт с Жоаозиньо
    Все новости спорта

    «Филадельфия» потеряет очки в Коламбусе?

    «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион». Прогноз (к. 2.35), ставки на футбол, МЛС, 4 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Газдаг
    В матче регулярного чемпионата МЛС сойдутся «Коламбус Крю» и «Филадельфия Юнион». Поединок назначен на 4 июля 02:30 мск. «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 04 Июля 2022 года
    Коламбус Крю
  • Коламбус
    •  Коламбус Крю 02:30 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
  • Филадельфия
    •

    «Коламбус Крю»

    От зоны плей-офф хозяева отстают на 3 очка. Сейчас у них 21 балл в активе. С этим показателем команда занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Перед игрой «Коламбус» имеет две победы и две ничьи. Серия началась с победы над «Атлантой» (2:1). После этого коллектив сыграл вничью с «Шарлотт» (1:1) и «Реал Солт-Лейк» (0:0).

    30 июля «Крю» провели последний матч, в котором одержали выездную победу над «Торонто». Счет составил 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Домашняя серия этого сезона началась хорошо, но вот сейчас она выглядит куда хуже. В пяти матчах у команды 3 поражения и лишь одна победа.

    «Филадельфия Юнион»

    Гости имеют 29 очков, которые также есть у лидера. Так что в случае победы у них будет отличная возможность побороться за первое место в таблице. На данный момент команда идет третьей, уступая дорогу «Ред Буллс» и «Монреалю».

    30 июля «Филадельфия» потерпела второе поражение в сезоне, уступив на выезде «Чикаго». Счет составил 1:0 в пользу соперника.

  • Молодые ветра. Какие звезды зажглись на юношеском Евро-2022?
  • Знакомимся с лучшими молодыми талантами турнира в Словакии
  • 30/06/2022

    • Перед этим было еще 6 матчей с участием «Юнион», в которых забивалось не больше двух голов. В частности речь идет о ничьих с «Цинциннати» (1:1) и «Революшн» (1:1), а также победе над «Нью-Йорк Сити» (2:1).

    В текущем розыгрыше МЛС «Филадельфия» выиграла только 3 матча из 8 на выезде.

    Прогноз и ставка

    Фаворит с небольшим перевесом — «Коламбус» (2.35). На победу «Филадельфии» букмекеры предлагают 3.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Если посмотреть на статистику очных встреч, то фаворитом должна быть «Филадельфия». Она не пропускала в четырех поединках с «Крю», выиграв три подряд.

    Однако для у «Юнион» не клеится на выезде, что в матчах с «Коламбусом», что в целом в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. Возможно, стоит поставить на победу хозяев.

    Также с учетом того, что в матчах команд чаще всего фиксируется тотал меньше 2.5, рекомендуется взять вариант со ставкой на этот исход.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лоулер — Барберена
  • Бокс
  • Сегодня в 05:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Муньоз — О`Мэлли
  • Бокс
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Стриклэнд — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.45
  • Прогноз на матч Волкановски — Холлоуэй
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Адесанья — Каннонир
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •
  • Прогноз на матч Боузкова — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гоффен — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мария — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Витебск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Астана — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Норри — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Филадельфия» потеряет очки в Коламбусе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры