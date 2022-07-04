В матче регулярного чемпионата МЛС сойдутся «Коламбус Крю» и «Филадельфия Юнион». Поединок назначен на 4 июля 02:30 мск. «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус Крю»

От зоны плей-офф хозяева отстают на 3 очка. Сейчас у них 21 балл в активе. С этим показателем команда занимает 9 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Перед игрой «Коламбус» имеет две победы и две ничьи. Серия началась с победы над «Атлантой» (2:1). После этого коллектив сыграл вничью с «Шарлотт» (1:1) и «Реал Солт-Лейк» (0:0).

30 июля «Крю» провели последний матч, в котором одержали выездную победу над «Торонто». Счет составил 2:1.

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Домашняя серия этого сезона началась хорошо, но вот сейчас она выглядит куда хуже. В пяти матчах у команды 3 поражения и лишь одна победа.

«Филадельфия Юнион»

Гости имеют 29 очков, которые также есть у лидера. Так что в случае победы у них будет отличная возможность побороться за первое место в таблице. На данный момент команда идет третьей, уступая дорогу «Ред Буллс» и «Монреалю».

30 июля «Филадельфия» потерпела второе поражение в сезоне, уступив на выезде «Чикаго». Счет составил 1:0 в пользу соперника.

Перед этим было еще 6 матчей с участием «Юнион», в которых забивалось не больше двух голов. В частности речь идет о ничьих с «Цинциннати» (1:1) и «Революшн» (1:1), а также победе над «Нью-Йорк Сити» (2:1).

В текущем розыгрыше МЛС «Филадельфия» выиграла только 3 матча из 8 на выезде.

Прогноз и ставка

Фаворит с небольшим перевесом — «Коламбус» (2.35). На победу «Филадельфии» букмекеры предлагают 3.15.

Если посмотреть на статистику очных встреч, то фаворитом должна быть «Филадельфия». Она не пропускала в четырех поединках с «Крю», выиграв три подряд.

Однако для у «Юнион» не клеится на выезде, что в матчах с «Коламбусом», что в целом в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. Возможно, стоит поставить на победу хозяев.

Также с учетом того, что в матчах команд чаще всего фиксируется тотал меньше 2.5, рекомендуется взять вариант со ставкой на этот исход.