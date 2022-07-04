«Чэнду Беттер Сити»
«Чэнду» занимает 15-е место в таблице китайской Суперлиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.
Беспроигрышная серия «Беттер Сити» составляет уже пять матчей. Правда, по всех случаях была зафиксирована ничья, в том числе трижды со счетом 0:0.
При этом «Чэнду» еще ни разу не выигрывал. В первых двух матчах команда потерпела поражения.
«Чэнду» забил четыре мяча в трех домашних матчах.
«Шицзячжуан»
«Шицзячжуан» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в семи матчах шесть очков.
В отличие от «Чэнду», у «Шицзячжуан» уже есть одна победа. В первом туре команда Светозара Шапурича выиграла у «Бэйцзин Гоань».
В прошлом туре «Шицзячжуан» потерпел крупное поражение от «Мейджу Хакка» (4:1).
«Шицзячжуан» забил три мяча в трех гостевых матчах.
Прогноз и ставка
На «Чэнду» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Шицзячжуан» — за 5.05.
В прошлом месяце матч между этими командами завершился вничью — 0:0.
И есть подозрение, что предстоящая встреча тоже разочарует любителей результативного футбола.
Ставка — тотал матча меньше 2,0 за 2.25.