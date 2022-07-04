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    «Чэнду» и «Шицзячжуан» проведут еще один «сухой» матч?

    «Чэнду Беттер Сити» — «Шицзячжуан». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Китая 4 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Чэнду Беттер Сити» — «Шицзячжуан»
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    Пять предыдущих матчей с участием «Чэнду» завершились вничью
    «Чэнду Беттер Сити» сыграет на своем поле против «Шицзячжуан» в восьмом туре чемпионата Китая. Матч пройдет 4 июля, начало — в 14:30 мск. «Чэнду Беттер Сити» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 04 Июля 2022 года
    Chengdu Rongcheng
  • Китай. Суперлига
    •  Chengdu Rongcheng 14:30 Цанчжоу Майти Лайонс Цанчжоу Майти Лайонс
  • Китай. Суперлига
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    «Чэнду Беттер Сити»

    «Чэнду» занимает 15-е место в таблице китайской Суперлиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.

    Беспроигрышная серия «Беттер Сити» составляет уже пять матчей. Правда, по всех случаях была зафиксирована ничья, в том числе трижды со счетом 0:0.

    При этом «Чэнду» еще ни разу не выигрывал. В первых двух матчах команда потерпела поражения.

    «Чэнду» забил четыре мяча в трех домашних матчах.

    «Шицзячжуан»

    «Шицзячжуан» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в семи матчах шесть очков.

    В отличие от «Чэнду», у «Шицзячжуан» уже есть одна победа. В первом туре команда Светозара Шапурича выиграла у «Бэйцзин Гоань».

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    В прошлом туре «Шицзячжуан» потерпел крупное поражение от «Мейджу Хакка» (4:1).

    «Шицзячжуан» забил три мяча в трех гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Чэнду» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Шицзячжуан» — за 5.05.

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    В прошлом месяце матч между этими командами завершился вничью — 0:0.

    И есть подозрение, что предстоящая встреча тоже разочарует любителей результативного футбола.

    Ставка — тотал матча меньше 2,0 за 2.25.

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    «Чэнду Беттер Сити» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Чэнду» и «Шицзячжуан» проведут еще один «сухой» матч?
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