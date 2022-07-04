«Чэнду Беттер Сити» сыграет на своем поле против «Шицзячжуан» в восьмом туре чемпионата Китая. Матч пройдет 4 июля, начало — в 14:30 мск. «Чэнду Беттер Сити» — «Шицзячжуан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чэнду Беттер Сити»

«Чэнду» занимает 15-е место в таблице китайской Суперлиги после семи сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.

Беспроигрышная серия «Беттер Сити» составляет уже пять матчей. Правда, по всех случаях была зафиксирована ничья, в том числе трижды со счетом 0:0.

При этом «Чэнду» еще ни разу не выигрывал. В первых двух матчах команда потерпела поражения.

«Чэнду» забил четыре мяча в трех домашних матчах.

«Шицзячжуан»

«Шицзячжуан» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в семи матчах шесть очков.

В отличие от «Чэнду», у «Шицзячжуан» уже есть одна победа. В первом туре команда Светозара Шапурича выиграла у «Бэйцзин Гоань».

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В прошлом туре «Шицзячжуан» потерпел крупное поражение от «Мейджу Хакка» (4:1).

«Шицзячжуан» забил три мяча в трех гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Чэнду» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Шицзячжуан» — за 5.05.

В прошлом месяце матч между этими командами завершился вничью — 0:0.

И есть подозрение, что предстоящая встреча тоже разочарует любителей результативного футбола.

Ставка — тотал матча меньше 2,0 за 2.25.