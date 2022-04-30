ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лейпциг» — «Рейнджерс»Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус» Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Верона» сильнее своего соперника

    «Кальяри» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.84) на футбол, чемпионат Италии, 30 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Верону Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Верона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонин Барак
    «Кальяри» на своём поле сыграет против «Вероны» в рамках 35-го тура Серии А. Матч состоится 30 апреля, начало — 16:00 (мск). «Кальяри» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Апреля 2022 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 16:00 Верона Верона
  • Верона
    •

    «Кальяри»

    «Красно-синие» продолжают вести борьбу за выживание и в данный момент занимают безопасное 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 28 очков за 34 матча. От зоны вылета команда отстаёт всего на 3 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Кальяри» 2 раза довольствовался ничьей, 2 раза смог одержать победы и 6 раз уступил своим соперникам.

    Коэффициенты матча Кальяри — Верона

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В Серии А один тур назад «красно-синие» на своём поле минимально обыграли «Сассуоло» (1:0) и тем самым прервали серию из поражений, которая длилась 5 матчей подряд. И казалось, что команда готова выйти из кризиса и вступить в полноценную борьбу за выживание.

    Все прогнозы на футбол

    Но последний тур чемпионата Италии показал, что «Кальяри» всё так же находится в ужасной форме, потому что «красно-синие» не смогли обыграть даже главного аутсайдера чемпионата «Дженоа», которому уступили со счётом 1:0.

    «Верона»

    «Желто-синие» распологаются на 9-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 49 очков за 34 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет 7 баллов.

    За последние 10 игр во всех турнирах «мастифы» 4 раза смогли порадовать болельщиков победами, 2 раза проиграли и 4 раза сыграли вничью.

  • Топ-10 лучших атакующих команд сезона
  • У этих клубов есть привычка портить жизнь защите любого соперника
  • Вчера

    • В этом сезоне «Верона» демонстрирует нестабильные результаты в Серии А, но стоит заметить, что поражения у команды случаются крайне редко. За последние туры «желто-синие» проиграли лишь один раз в матче против «Интера» (2:0).

    После этого «мастифы» на удивление для всех смогли одержать победу над «Аталантой» на выезде со счётом 1:2. А в последнем туре чемпионата Италии «Верона» встречалась с «Сампдорией» и обменявшись голами команды разошлись ничьей — 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кальяри» в этом матче можно поставить за 2.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Вероны» — за 2.84.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз — «Кальяри» показывает ужасные результаты и будет совсем неудивительно если клуб покинет высший дивизион в этом сезоне. «Верона» умеет играть даже на выезде и так просто никогда не уступает своему сопернику. Поэтому в этой встрече «мастифы» проявят характер и отберут 3 очка у аутсайдера.

    Ставка — Победа «Вероны» за 2.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бондар — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кецманович — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Стивенс — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Потапова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Руне — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кальяри» — «Верона»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Верона» сильнее своего соперника
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры