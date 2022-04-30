«Кальяри» на своём поле сыграет против «Вероны» в рамках 35-го тура Серии А. Матч состоится 30 апреля, начало — 16:00 (мск). «Кальяри» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Красно-синие» продолжают вести борьбу за выживание и в данный момент занимают безопасное 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 28 очков за 34 матча. От зоны вылета команда отстаёт всего на 3 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Кальяри» 2 раза довольствовался ничьей, 2 раза смог одержать победы и 6 раз уступил своим соперникам.

Коэффициенты матча Кальяри — Верона 1 2.50 X 3.50 2 2.75 Ставка

В Серии А один тур назад «красно-синие» на своём поле минимально обыграли «Сассуоло» (1:0) и тем самым прервали серию из поражений, которая длилась 5 матчей подряд. И казалось, что команда готова выйти из кризиса и вступить в полноценную борьбу за выживание.

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Но последний тур чемпионата Италии показал, что «Кальяри» всё так же находится в ужасной форме, потому что «красно-синие» не смогли обыграть даже главного аутсайдера чемпионата «Дженоа», которому уступили со счётом 1:0.

«Верона»

«Желто-синие» распологаются на 9-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 49 очков за 34 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет 7 баллов.

За последние 10 игр во всех турнирах «мастифы» 4 раза смогли порадовать болельщиков победами, 2 раза проиграли и 4 раза сыграли вничью.

В этом сезоне «Верона» демонстрирует нестабильные результаты в Серии А, но стоит заметить, что поражения у команды случаются крайне редко. За последние туры «желто-синие» проиграли лишь один раз в матче против «Интера» (2:0).

После этого «мастифы» на удивление для всех смогли одержать победу над «Аталантой» на выезде со счётом 1:2. А в последнем туре чемпионата Италии «Верона» встречалась с «Сампдорией» и обменявшись голами команды разошлись ничьей — 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Кальяри» в этом матче можно поставить за 2.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Вероны» — за 2.84.

Прогноз — «Кальяри» показывает ужасные результаты и будет совсем неудивительно если клуб покинет высший дивизион в этом сезоне. «Верона» умеет играть даже на выезде и так просто никогда не уступает своему сопернику. Поэтому в этой встрече «мастифы» проявят характер и отберут 3 очка у аутсайдера.

Ставка — Победа «Вероны» за 2.84.