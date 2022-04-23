ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Уверенная победа «Аталанты»?

    «Венеция» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Серия А, 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Венеция Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Малиновский
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Венеция» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Апреля 2022 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 16:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •

    «Венеция»

    «Венеция» активно бьется за сохранение места в элите. Правда, отставание от спасительного 17 места составляет 6 очков.

    Между тем, у венецианцев есть шанс сократить этот гандикап. Вот только для этого необходимо только побеждать в этой встрече.

    Коэффициенты матча Венеция — Аталанта

  • 1
  • 6.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Венеция» вновь потерпела поражение. На выезде команда минимально уступила «Фиорентине».

    Все прогнозы на Серию А

    Серия из семи поражений подряд явно не располагает к позитиву. Даже несмотря на тот факт, что три последних были с разницей в один мяч.

    «Аталанта»

    Эта команда, по сути, уже упустила свой шанс попасть в зону Лиги чемпионов. Текущее 8 место явно не устраивает «Аталанту», которая, как минимум, метит в еврокубки.

    Между тем, «Аталанта» слишком много пропускает. А вот с атакой у команды относительный порядок — 54 забитых мяча.

  • «Интер» получил заряд уверенности и рвется к дублю
  • Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан»
  • 20/04/2022

    • В предыдущем туре «Аталанта» вновь разочаровала результатом. Дома земляки Труффальдино уступили «Вероне» (1:2).

    В матче с одним из аутсайдеров Серии А бергамаски наверняка будут активно атаковать с первых минут. Шансы на выход в первую шестерку еще имеются!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.54, на ничью за 4.76, а на «Венецию» — за 6.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Венеция» проиграла семь своих последних поединков.

    «Аталанта» нацелена на выход в еврокубки.

    Бергамаски, при всех своих проблемах, просто обязаны обыгрывать аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Аталанты» -1.5 с коэффициентом 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Муньяр — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Венеция» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Аталанты»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры