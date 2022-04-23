«Венеция»
«Венеция» активно бьется за сохранение места в элите. Правда, отставание от спасительного 17 места составляет 6 очков.
Между тем, у венецианцев есть шанс сократить этот гандикап. Вот только для этого необходимо только побеждать в этой встрече.
Коэффициенты матча Венеция — Аталанта
В предыдущем туре чемпионата «Венеция» вновь потерпела поражение. На выезде команда минимально уступила «Фиорентине».
Серия из семи поражений подряд явно не располагает к позитиву. Даже несмотря на тот факт, что три последних были с разницей в один мяч.
«Аталанта»
Эта команда, по сути, уже упустила свой шанс попасть в зону Лиги чемпионов. Текущее 8 место явно не устраивает «Аталанту», которая, как минимум, метит в еврокубки.
Между тем, «Аталанта» слишком много пропускает. А вот с атакой у команды относительный порядок — 54 забитых мяча.
В предыдущем туре «Аталанта» вновь разочаровала результатом. Дома земляки Труффальдино уступили «Вероне» (1:2).
В матче с одним из аутсайдеров Серии А бергамаски наверняка будут активно атаковать с первых минут. Шансы на выход в первую шестерку еще имеются!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.54, на ничью за 4.76, а на «Венецию» — за 6.50.
«Венеция»
«Аталанта» нацелена на выход в еврокубки.
Бергамаски, при всех своих проблемах, просто обязаны обыгрывать аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Аталанты» -1.5 с коэффициентом 2.40.