«Венеция» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Венеция» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» активно бьется за сохранение места в элите. Правда, отставание от спасительного 17 места составляет 6 очков.

Между тем, у венецианцев есть шанс сократить этот гандикап. Вот только для этого необходимо только побеждать в этой встрече.

Коэффициенты матча Венеция — Аталанта 1 6.70 X 4.40 2 1.48 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Венеция» вновь потерпела поражение. На выезде команда минимально уступила «Фиорентине».

Все прогнозы на Серию А

Серия из семи поражений подряд явно не располагает к позитиву. Даже несмотря на тот факт, что три последних были с разницей в один мяч.

«Аталанта»

Эта команда, по сути, уже упустила свой шанс попасть в зону Лиги чемпионов. Текущее 8 место явно не устраивает «Аталанту», которая, как минимум, метит в еврокубки.

Между тем, «Аталанта» слишком много пропускает. А вот с атакой у команды относительный порядок — 54 забитых мяча.

В предыдущем туре «Аталанта» вновь разочаровала результатом. Дома земляки Труффальдино уступили «Вероне» (1:2).

В матче с одним из аутсайдеров Серии А бергамаски наверняка будут активно атаковать с первых минут. Шансы на выход в первую шестерку еще имеются!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.54, на ничью за 4.76, а на «Венецию» — за 6.50.

«Венеция» проиграла семь своих последних поединков .

«Аталанта» нацелена на выход в еврокубки.

Бергамаски, при всех своих проблемах, просто обязаны обыгрывать аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Аталанты» -1.5 с коэффициентом 2.40.