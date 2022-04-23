В субботу, 23 апреля, в Севилье на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в финальном матче Кубка Испании сыграют «Бетис» и «Валенсия». Начало поединка намечено на 23:00 по мск. «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Свой путь в этом Кубке Короля «Бетис» начал с 1/64 финала. И если первую стадии он прошел без проблем, то в 1/32 финала только по итогам овертайма сломил сопротивление одного клуба из низшей лиги.

В 1/8 финала «огурцы» в дерби одолели «Севилью» 2:1, в четвертьфинале довольно легко справились с «Реал Сосьедадом» 4:0, а в полуфинале прошли «Райо Вальекано», выиграв в гостях 2:1 и сыграв 1:1 дома.

Коэффициенты матча Бетис — Валенсия 1 2.10 X 3.40 2 3.60 Ставка

В чемпионате же страны «зелено-белые» еще претендуют на Лигу чемпионов. Сейчас они идут на пятом месте с отставанием в три очка от четвертой строки, но сыграв при этом на матч больше.

Календарь и таблица испанской Примеры

На прошедших выходных «Бетис» в рамках Примеры в родных стенах уступил «Эльче» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 6-матчевую серию без фиаско.

«Валенсия»

«Валенсия» также стартовала в Кубке с 1/64 финала, и аналогично своему предстоящему противнику в 1/32 финала имела проблемы, пройде своего скромного соперника только по итогам овертайма.

В последующих двух стадиях клуб на выезде минимально одолевал команды второй и третьей лиги, в четвертьфинале прошел «Кадис» 2:1, а в 1/2 сломил сопротивление «Атлетика» из Бильбао — 1:0 и 1:1.

В турнирной таблице Примеры «летучие мыши» находятся в середине, и особо улучшить свою позицию они не смогут. Так что чемпионат они просто доигрывают.

К данной игре «оранжевые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которую начали двумя ничьими, а продолжили проигрышами от «Осасуны» 0:1 дома и «Вильярреала» 0:2 в гостях.

В этом чемпионате «Бетис» на своем поле разгромил «Валенсию» со счетом 4:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бетиса» — 2.08, победа «Валенсии» — 3.75, ничья — 3.50.

Проход: «Бетиса» — 1.57; «Валенсии» — 2.50.

Так как игра пройдет на поле «Бетиса», то шансы «огурцов» на трофей очень высоки. Да и плюс с этому, «Валенсия» очень уж скромно проводит этот сезон. Отсюда прогнозируем здесь викторию «Бетиса» еще в основное время.