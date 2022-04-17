«Ньюкасл» на своём поле сыграет против «Лестера» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 17 апреля, начало — 16:15 (мск). «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл Юнайтед»

«Чёрно-белые» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 34 очка за 31 матч. Отрыв от зоны вылета составляет 10 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Ньюкасл» 1 раз провел ничейный поединок, 3 раза терпел поражения и 6 раз мог порадовать болельщиков победами.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Лестер 1 2.15 X 3.35 2 3.45 Ставка

В последнем туре АПЛ «черно-белые» смогли прервать свою серию из поражений, которая длилась 3 матча подряд. В поединке против «Вулверхэмптона» «Ньюкасл» на домашнем стадионе одержал минимальную победу — 1:0. А до этого команда проиграла «Тоттенхэму» (5:1), «Эвертону» (1:0) и «Челси» (1:0).

«Лестер»

«Лисы» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 40 очков за 29 матчей. Отставание от еврокубковой зоны составляет 11 баллов, но команда имеет 3 игры в запасе.

За последние 10 игр во всех турнирах «Лестер» 6 раз уверенно обыграл своих соперников, 2 раза сыграл вничью и 2 раза терпел поражения.

Календарь и таблица АПЛ

В Премьер-Лиге Англии «лисы» набрали хороший ход и не проигрывают уже 3 матча подряд. В последнем туре чемпионата «Лестер» на своём поле принимал «Кристал Пэлас» и смог одержать победу со счётом 2:1, а до этого в матче с «МЮ» команды обменялись голами и разошлись ничьей — 1:1.

В этот четверг «лисы» так же провели ответный поединок в 1/4 Лиги конференций против «ПСВ» в котором смогли одержать победу на выезде со счётом 1:2 и таким образом прошли в 1/2 плей-оффа ЛК.

Прогноз и ставка

На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Лестера» — за 3.40.

Прогноз — У подопечные Брендана Роджерса есть еще шансы побороться за попадание в еврокубковую зону в АПЛ. У команды еще достаточно отложенных поединков и, если «Лестер» поднажмет, то сможет настигнуть даже «Вест Хэм» с «МЮ». Поэтому хоть и «Ньюкасл» хорош в домашних поединках, но «лисы» более опытный коллектив, который заберет важные 3 очка.

Ставка — Победа «Лестера» за 3.40.