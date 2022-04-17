ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лестер» сейчас на ходу

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, Премьер-лига Англии, 17 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Лестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чаглар Сёюнджю
    «Ньюкасл» на своём поле сыграет против «Лестера» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 17 апреля, начало — 16:15 (мск). «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Апреля 2022 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 16:15 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «Ньюкасл Юнайтед»

    «Чёрно-белые» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 34 очка за 31 матч. Отрыв от зоны вылета составляет 10 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Ньюкасл» 1 раз провел ничейный поединок, 3 раза терпел поражения и 6 раз мог порадовать болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Лестер

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    В последнем туре АПЛ «черно-белые» смогли прервать свою серию из поражений, которая длилась 3 матча подряд. В поединке против «Вулверхэмптона» «Ньюкасл» на домашнем стадионе одержал минимальную победу — 1:0. А до этого команда проиграла «Тоттенхэму» (5:1), «Эвертону» (1:0) и «Челси» (1:0).

    «Лестер»

    «Лисы» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 40 очков за 29 матчей. Отставание от еврокубковой зоны составляет 11 баллов, но команда имеет 3 игры в запасе.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Лестер» 6 раз уверенно обыграл своих соперников, 2 раза сыграл вничью и 2 раза терпел поражения.

    Календарь и таблица АПЛ

    В Премьер-Лиге Англии «лисы» набрали хороший ход и не проигрывают уже 3 матча подряд. В последнем туре чемпионата «Лестер» на своём поле принимал «Кристал Пэлас» и смог одержать победу со счётом 2:1, а до этого в матче с «МЮ» команды обменялись голами и разошлись ничьей — 1:1.

    В этот четверг «лисы» так же провели ответный поединок в 1/4 Лиги конференций против «ПСВ» в котором смогли одержать победу на выезде со счётом 1:2 и таким образом прошли в 1/2 плей-оффа ЛК.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Лестера» — за 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз — У подопечные Брендана Роджерса есть еще шансы побороться за попадание в еврокубковую зону в АПЛ. У команды еще достаточно отложенных поединков и, если «Лестер» поднажмет, то сможет настигнуть даже «Вест Хэм» с «МЮ». Поэтому хоть и «Ньюкасл» хорош в домашних поединках, но «лисы» более опытный коллектив, который заберет важные 3 очка.

    Ставка — Победа «Лестера» за 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лестер» сейчас на ходу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры