Встреча 32-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Лансом» состоится 16 апреля. Матч на арене «Пьер Моруа» начнется в 22:00 мск. «Лилль» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Беспроигрышная серия «Лилля» в чемпионате Франции насчитывает 8 матчей (4 победы, 4 ничьи), причем в семи матчах команда не пропускала.

В середине марта «доги» завершили выступление в Лиге чемпионов. проиграв дома «Челси» (1:2), после чего в Лиге 1 победили на выезде «Нант» (1:0).

Два последних поединка в Лиге 1 клуб завершил вничью , в соперниках были «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

После 31 тура подопечные Жослена Гурвеннека располагаются на 7-й позиции в таблице Лиги 1 и отстают от еврокубковой зоны всего на 3 очка. Разница мячей 39-36, Джонатан Дэвид забил 13.

«Ланс»

В гостях клуб не выиграл в 10 из 15 поединков в текущем сезоне Лиги 1 (3 ничьи, 7 поражений) и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 19:24.

В марте «Ланс» на выезде разошелся миром с «Метцем» (0:0), а на своем поле победил «Клермон» (3:1).

Гостевой матч со «Страсбургом» завершился поражением со счетом 0:1, а в прошлом туре подопечные Франка Эс одержали крупную победу над «Ниццей» со счетом 3:0.

Календарь и таблица Лиги 1

Благодаря этому успеху «Ланс» поднялся с 10-го на 8-е место и отстает от предстоящего соперника всего на 1 балл. Разница мячей 48-40, Арно Калимуэндо забил 9 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ланса» — 3.80.

В первом круге «Ланс» победил дома 1:0, а в 1/16 финала Кубка Франции победил дома по пенальти (2:2, 4:3). «Лилль» выиграл шесть последних домашних матчей с «Лансом».

На своем поле в чемпионате Франции «Лилль» не уступил в 13 из 14 предыдущих матчей (6 побед, 7 ничьих). Прогнозируем, что «Лилль» не проиграет низовой матч .