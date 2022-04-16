ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Продлится ли серия домашних побед «Лилля» над «Лансом»?

    «Лилль» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Франции, 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лилль»
    Встреча 32-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Лансом» состоится 16 апреля. Матч на арене «Пьер Моруа» начнется в 22:00 мск. «Лилль» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Апреля 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    Беспроигрышная серия «Лилля» в чемпионате Франции насчитывает 8 матчей (4 победы, 4 ничьи), причем в семи матчах команда не пропускала.

    В середине марта «доги» завершили выступление в Лиге чемпионов. проиграв дома «Челси» (1:2), после чего в Лиге 1 победили на выезде «Нант» (1:0).

    Два последних поединка в Лиге 1 клуб завершил вничью , в соперниках были «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 31 тура подопечные Жослена Гурвеннека располагаются на 7-й позиции в таблице Лиги 1 и отстают от еврокубковой зоны всего на 3 очка. Разница мячей 39-36, Джонатан Дэвид забил 13.

    «Ланс»

    В гостях клуб не выиграл в 10 из 15 поединков в текущем сезоне Лиги 1 (3 ничьи, 7 поражений) и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 19:24.

  • Трансферный дайджест. 4-11 апреля
  • Новый вызов для Кварацхелии и удержит ли «Бавария» своих лидеров
  • 12/04/2022

    • В марте «Ланс» на выезде разошелся миром с «Метцем» (0:0), а на своем поле победил «Клермон» (3:1).

    Гостевой матч со «Страсбургом» завершился поражением со счетом 0:1, а в прошлом туре подопечные Франка Эс одержали крупную победу над «Ниццей» со счетом 3:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Благодаря этому успеху «Ланс» поднялся с 10-го на 8-е место и отстает от предстоящего соперника всего на 1 балл. Разница мячей 48-40, Арно Калимуэндо забил 9 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ланса» — 3.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    В первом круге «Ланс» победил дома 1:0, а в 1/16 финала Кубка Франции победил дома по пенальти (2:2, 4:3). «Лилль» выиграл шесть последних домашних матчей с «Лансом».

    На своем поле в чемпионате Франции «Лилль» не уступил в 13 из 14 предыдущих матчей (6 побед, 7 ничьих). Прогнозируем, что «Лилль» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.87 и ТМ 2,5 за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Димитров — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Синнер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Борнмут — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Карабах — Шамахы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.47
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дерби — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Продлится ли серия домашних побед «Лилля» над «Лансом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры