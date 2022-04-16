«Лилль»
Беспроигрышная серия «Лилля» в чемпионате Франции насчитывает 8 матчей (4 победы, 4 ничьи), причем в семи матчах команда не пропускала.
В середине марта «доги» завершили выступление в Лиге чемпионов. проиграв дома «Челси» (1:2), после чего в Лиге 1 победили на выезде «Нант» (1:0).
Два последних поединка в Лиге 1 клуб завершил вничью , в соперниках были «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1).
После 31 тура подопечные Жослена Гурвеннека располагаются на 7-й позиции в таблице Лиги 1 и отстают от еврокубковой зоны всего на 3 очка. Разница мячей 39-36, Джонатан Дэвид забил 13.
«Ланс»
В гостях клуб не выиграл в 10 из 15 поединков в текущем сезоне Лиги 1 (3 ничьи, 7 поражений) и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 19:24.
В марте «Ланс» на выезде разошелся миром с «Метцем» (0:0), а на своем поле победил «Клермон» (3:1).
Гостевой матч со «Страсбургом» завершился поражением со счетом 0:1, а в прошлом туре подопечные Франка Эс одержали крупную победу над «Ниццей» со счетом 3:0.
Благодаря этому успеху «Ланс» поднялся с 10-го на 8-е место и отстает от предстоящего соперника всего на 1 балл. Разница мячей 48-40, Арно Калимуэндо забил 9 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Ланса» — 3.80.
В первом круге «Ланс» победил дома 1:0, а в 1/16 финала Кубка Франции победил дома по пенальти (2:2, 4:3). «Лилль» выиграл шесть последних домашних матчей с «Лансом».
На своем поле в чемпионате Франции «Лилль» не уступил в 13 из 14 предыдущих матчей (6 побед, 7 ничьих). Прогнозируем, что
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