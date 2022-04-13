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    «Ман Сити» заставит «Атлетико» рисковать?

    «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставки (к. 1.95) на футбол, Лига чемпионов, 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брюйне
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против мадридского «Атлетико» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2022 года
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    «Атлетико»

    «Атлетико» на прошлой неделе попытался провести на поле «Ман Сити» мастер-класс по оборонительному футболу. И у него это почти получилось.

    Команда Диего Симеоне проиграла на «Этихаде» со счетом 0:1. Соперник воспользовался, по сути, единственной за всю игру ошибкой защиты мадридского клуба.

    Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Сити

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    На самом деле, «Атлетико» сыграл в антифутбол, о чем свидетельствует тот факт, что за 90 минут «матрасники» ни разу не пробили по чужим воротам. Не было даже попыток нанести удар.

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    Симеоне после игры подтвердил, что команда действовала четко по его плану — только защищаться. И это почти сработало, по крайней мере, «Атлетико» удалось сохранить интригу перед ответным матчем.

    «Манчестер Сити»

    Для «Манчестер Сити» первый матч стал настоящим мучением. Несмотря на постоянный контроль, подойти к воротам «Атлетико» было непросто.

    «Атлетико» выстроил две линии обороны по пять человек в каждой, и в такой ситуации у «Манчестер Сити» практически не было возможности эффективно проводить позиционные атаки.

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    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше склоняются к тому, что игра снова получится нерезультативной. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 2.12.

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    Но на самом деле теперь вполне может случиться так, что команды пробьют «верх». Если для первого матча план Симеоне с почти стопроцентным акцентом на оборону был еще хоть как-то уместен, то теперь «Атлетико» надо действовать иначе.

    В общем, в ответной игре у «Сити» точно будет больше пространства для своих атак. И соответственно, вполне вероятно, что на поле «Атлетико» чемпион Англии может забить больше одного мяча. Как ни страно, это будет очень даже логично.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.95.

    Если «Ман Сити» забьет первым, это заставит «Атлетико» открываться, рисковать. А в такой ситуации есть все основания полагать, что в матче будет больше двух забитых мячей.

    Ставка — тотал матча больше 2,5 за 2.12.

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    «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» заставит «Атлетико» рисковать?
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