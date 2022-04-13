«Манчестер Сити» сыграет на выезде против мадридского «Атлетико» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» на прошлой неделе попытался провести на поле «Ман Сити» мастер-класс по оборонительному футболу. И у него это почти получилось.

Команда Диего Симеоне проиграла на «Этихаде» со счетом 0:1. Соперник воспользовался, по сути, единственной за всю игру ошибкой защиты мадридского клуба.

Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Сити 1 5.00 X 3.55 2 1.75 Ставка

На самом деле, «Атлетико» сыграл в антифутбол, о чем свидетельствует тот факт, что за 90 минут «матрасники» ни разу не пробили по чужим воротам. Не было даже попыток нанести удар.

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Симеоне после игры подтвердил, что команда действовала четко по его плану — только защищаться. И это почти сработало, по крайней мере, «Атлетико» удалось сохранить интригу перед ответным матчем.

«Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» первый матч стал настоящим мучением. Несмотря на постоянный контроль, подойти к воротам «Атлетико» было непросто.

«Атлетико» выстроил две линии обороны по пять человек в каждой, и в такой ситуации у «Манчестер Сити» практически не было возможности эффективно проводить позиционные атаки.

Но Хосеп Гвардиола все-таки сумел удивить Симеоне. Ключевым стал выход на поле Фила Фодена. Быстрый и невероятно юркий англичанин буквально через минуту ассистировал Кевину Де Брюйне, забившему единственный гол.

В минувшее воскресенье у «Ман Сити» был тяжелейший матч против «Ливерпуля». Встреча завершилась вничью 2:2, но команда Гвардиолы была заметно лучше — «Ливерпулю» повезло, что он пропустил только два мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры больше склоняются к тому, что игра снова получится нерезультативной. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 2.12.

Но на самом деле теперь вполне может случиться так, что команды пробьют «верх». Если для первого матча план Симеоне с почти стопроцентным акцентом на оборону был еще хоть как-то уместен, то теперь «Атлетико» надо действовать иначе.

В общем, в ответной игре у «Сити» точно будет больше пространства для своих атак. И соответственно, вполне вероятно, что на поле «Атлетико» чемпион Англии может забить больше одного мяча. Как ни страно, это будет очень даже логично.

Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.95.

Если «Ман Сити» забьет первым, это заставит «Атлетико» открываться, рисковать. А в такой ситуации есть все основания полагать, что в матче будет больше двух забитых мячей.

Ставка — тотал матча больше 2,5 за 2.12.