9 апреля «Герта» и «Унион» сыграют 9 апреля на стадионе «Олимпийский» в рамках матча 29 тура чемпионата Германии. Начало игры в 19:30 мск. «Герта» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

За берлинцами закреплено 17 место в таблице Бундеслиги. За 28 туров команда набрала 26 очков благодаря 7 победам и 5 ничьим.

При этом в текущем сезоне «Герта» потерпела 16 поражений, что является вторым показателем. Отметим, что хозяева проиграли в 4 из 5 последних встреч в чемпионате.

Коэффициенты матча Герта — Унион 1 2.90 X 3.20 2 2.55 Ставка

В начале марта «Герта» крупно проиграла «Айнтрахту» (0:4), а после проиграла гладбахской «Боруссии» (0:2). Затем команда прервала серию неудач разгромив «Хоффенхайм».

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2 апреля столичный клуб продолжил путь поражений и уступил на выезде «Байеру» 1:2.

«Унион»

Сосед из Берлина продолжают борьбу за еврокубки. В таблице они седьмые и отставание от шестой строчки составляет 3 пункта.

После трехматчевой серии, в рамках которой команда не могла выиграть, она победила «Кельн» у себя дома. Для этого ей хватило всего лишь одного мяча.

Предшествовали этой победе 2 поражения и ничья. «Унион» разгромно проиграл «Баварии» (0:4) и уступил «Вольфсбургу». Со «Штутгартом» удалось добиться лишь ничьи (1:1).

Отметим серию из четырех поражений, которая набралась у гостей в рамках выездных выступлений.

Прогноз и ставка

Котировки не слишком отличаются друг от друга — 2.90 букмекеры дают на победу «Герты» и 2.60 — на победу «Униона». Ничья оценивается коэффициентом 3.20.

Да, «Унион» немного сдал в результатах, но все же речь идет о седьмой команде лиги, тогда как «Герта» находится почти на дне таблицы.

Полагаем, что гости возьмут 3 очка, так как они выиграли дважды подряд в очной серии. Так что рекомендуем взять вариант с исходом «П2».