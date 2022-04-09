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    «Унион» постарается прервать выездную серию поражений

    «Герта» — «Унион». Прогноз, ставки (к. 2.60) на футбол, Бундеслига, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Унион»
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    Тайво Авонийи
    9 апреля «Герта» и «Унион» сыграют 9 апреля на стадионе «Олимпийский» в рамках матча 29 тура чемпионата Германии. Начало игры в 19:30 мск. «Герта» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Апреля 2022 года
    Герта
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    •  Герта 19:30 Унион Унион
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    «Герта»

    За берлинцами закреплено 17 место в таблице Бундеслиги. За 28 туров команда набрала 26 очков благодаря 7 победам и 5 ничьим.

    При этом в текущем сезоне «Герта» потерпела 16 поражений, что является вторым показателем. Отметим, что хозяева проиграли в 4 из 5 последних встреч в чемпионате.

    Коэффициенты матча Герта — Унион

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
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    В начале марта «Герта» крупно проиграла «Айнтрахту» (0:4), а после проиграла гладбахской «Боруссии» (0:2). Затем команда прервала серию неудач разгромив «Хоффенхайм».

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    2 апреля столичный клуб продолжил путь поражений и уступил на выезде «Байеру» 1:2.

    «Унион»

    Сосед из Берлина продолжают борьбу за еврокубки. В таблице они седьмые и отставание от шестой строчки составляет 3 пункта.

    После трехматчевой серии, в рамках которой команда не могла выиграть, она победила «Кельн» у себя дома. Для этого ей хватило всего лишь одного мяча.

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    • Предшествовали этой победе 2 поражения и ничья. «Унион» разгромно проиграл «Баварии» (0:4) и уступил «Вольфсбургу». Со «Штутгартом» удалось добиться лишь ничьи (1:1).

    Отметим серию из четырех поражений, которая набралась у гостей в рамках выездных выступлений.

    Прогноз и ставка

    Котировки не слишком отличаются друг от друга — 2.90 букмекеры дают на победу «Герты» и 2.60 — на победу «Униона». Ничья оценивается коэффициентом 3.20.

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    Да, «Унион» немного сдал в результатах, но все же речь идет о седьмой команде лиги, тогда как «Герта» находится почти на дне таблицы.

    Полагаем, что гости возьмут 3 очка, так как они выиграли дважды подряд в очной серии. Так что рекомендуем взять вариант с исходом «П2».

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    «Герта» — «Унион»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» постарается прервать выездную серию поражений
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