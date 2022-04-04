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    Увезет ли «Эспаньол» очки из Сан-Себастьяна?

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.92) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 3 апреля 2022 года

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    «Реал Сосьедад»
    Встреча 30-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Эспаньолом» состоится 4 апреля. Матч на «Реале Арена» в Сан-Себастьяне начнется в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Апреля 2022 года
    Реал Сосьедад
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    «Реал Сосьедад»

    «Сосьедад» не проигрывал в 4 из 5 последних матчей в Примере (3 победы, 1 ничья) , при этом забил меньше всех в нынешнем розыгрыше Ла Лиги в домашних поединках (11), а также пропустил меньше всего голов — 6.

    Март баски начали с гостевой победы над «Мальоркой» (2:1), после чего в Мадриде были разгромлены «Реалом» со счетом 1:4.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Эспаньол

  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.90
  • Ставка
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    В последних матчах подопечные Иманоля Альгуасиля одолели дома «Алавес» (1:0) и на выезде разошлись миром с «Севильей» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 29 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» на 6-м месте с 48 очками. Разница мячей 29-29, Ойарсабаль забил 9 голов. Янузай пропустит предстоящий поединок из-за дисквалификации.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» не проигрывает в чемпионате на протяжении 3 последних матчей (2 победы, 1 ничья), но не выиграл в 13 из 14 выездных матчей в нынешнем сезоне в Примере (5 ничьих, 8 поражений).

    Каталонцы в конце февраля были уничтожены на выезде «Вильярреалом» (1:5), а март начали с домашней победы над «Хетафе» (2:0).

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    • В последних матчах команда Висенте Морено упустила гостевую победу над «Леванте» (1:1) и дома справилась с «Мальоркой» (1:0).

    После 29 туров Ла Лиги «Эспаньол» на 12-м месте с 36 очками. Разница мячей 35-41, Рауль де Томас забил 14 голов. Ману Морланес пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реал Сосьедада» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Эспаньола» — 5.80.

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    В поединке 1-го круга «Эспаньол» выиграл со счётом 1:0. В последней личной встрече чемпионата в сезоне-2019/20 баски на своём поле победили «Эспаньол» со счётом 2:1.

    Баски не уступили на родном стадионе в 12 из 14 матчей в текущем сезоне Примере (8 побед, 4 ничьи). Прогнозируем, что «Реал Сосьедад» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.71 и ТМ 2,5 за 1.79.

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    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Эспаньол» очки из Сан-Себастьяна?
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