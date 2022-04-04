Встреча 30-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Эспаньолом» состоится 4 апреля. Матч на «Реале Арена» в Сан-Себастьяне начнется в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Сосьедад» не проигрывал в 4 из 5 последних матчей в Примере (3 победы, 1 ничья) , при этом забил меньше всех в нынешнем розыгрыше Ла Лиги в домашних поединках (11), а также пропустил меньше всего голов — 6.

Март баски начали с гостевой победы над «Мальоркой» (2:1), после чего в Мадриде были разгромлены «Реалом» со счетом 1:4.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Эспаньол 1 1.58 X 4.00 2 5.90 Ставка

В последних матчах подопечные Иманоля Альгуасиля одолели дома «Алавес» (1:0) и на выезде разошлись миром с «Севильей» (0:0).

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После 29 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» на 6-м месте с 48 очками. Разница мячей 29-29, Ойарсабаль забил 9 голов. Янузай пропустит предстоящий поединок из-за дисквалификации.

«Эспаньол»

«Эспаньол» не проигрывает в чемпионате на протяжении 3 последних матчей (2 победы, 1 ничья), но не выиграл в 13 из 14 выездных матчей в нынешнем сезоне в Примере (5 ничьих, 8 поражений).

Каталонцы в конце февраля были уничтожены на выезде «Вильярреалом» (1:5), а март начали с домашней победы над «Хетафе» (2:0).

В последних матчах команда Висенте Морено упустила гостевую победу над «Леванте» (1:1) и дома справилась с «Мальоркой» (1:0).

После 29 туров Ла Лиги «Эспаньол» на 12-м месте с 36 очками. Разница мячей 35-41, Рауль де Томас забил 14 голов. Ману Морланес пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка

На победу «Реал Сосьедада» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Эспаньола» — 5.80.

В поединке 1-го круга «Эспаньол» выиграл со счётом 1:0. В последней личной встрече чемпионата в сезоне-2019/20 баски на своём поле победили «Эспаньол» со счётом 2:1.

Баски не уступили на родном стадионе в 12 из 14 матчей в текущем сезоне Примере (8 побед, 4 ничьи). Прогнозируем, что «Реал Сосьедад» не проиграет низовой матч .