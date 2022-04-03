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    «Гранада» будет ближе к виктории

    «Гранада» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Райо Вальекано»
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    «Гранада»
    В воскресенье, 3 апреля, в рамках 30-го тура испанской Примеры «Гранада» на своем поле примет «Райо Вальекано». Начало встречи намечено на 19:30 по мск. «Гранада» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Апреля 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 19:30 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    «Гранада»

    В турнирной таблице Примеры «Гранада» разместилась на 16-й позиции, набрав 28 балла. Запас перед зоной вылета у клуба составляет всего два очка, так что борьба за выживание еще впереди.

    Отметим, что «насриды» с конца ноября выдали длительную серию без поражений, однако в восьми последующих встречах чемпионата они никак не могли добиться победы.

    Коэффициенты матча Гранада — Райо Вальекано

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    В этом отрезке «красно-белые» уступили в семи поединках и расписали одну мировую. В минувшем же туре они прервали этот неудачный период, обыграв на выезде соседа по турнирке «Алавес» — 3:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Только четыре из 14 домашних игр «Гранада» смогла выиграть, еще столько же встреч она свела вничью и шесть раз она уходила с поля поверженной.

    «Райо Вальекано»

    С 32 набранными очками «Райо Вальекано» расположился на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От зоны вылета команда оторвалась на шесть баллов.

    Мадридский клуб неудачно проводит последний отрезок сезона. В Примере коллектив не может победить с середины декабря, из десяти последних встреч проиграв восемь из них.

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  • Вчера

    • В минувшем туре первенства «пчелы» на своем поле потерпели минимальное фиаско от мадридского «Атлетико» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они расписали дома мировую с «Севильей» — 1:1.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Райо» выступает очень слабо, выиграв только одну игру из 13 проведенных при двух мировых исходах и десяти фиаско.

    За последние восемь очных встреч этих клубов в семи случаях побеждал мадридский клуб и раз они сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.67.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.22.

    Так как «Райо Вальекано» пребывает в глубоком кризисе, то в данном сражении рекомендуем ставить на викторию хозяев с 0 форой.

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    «Гранада» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Гранада» будет ближе к виктории
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