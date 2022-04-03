В воскресенье, 3 апреля, в рамках 30-го тура испанской Примеры «Гранада» на своем поле примет «Райо Вальекано». Начало встречи намечено на 19:30 по мск. «Гранада» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

В турнирной таблице Примеры «Гранада» разместилась на 16-й позиции, набрав 28 балла. Запас перед зоной вылета у клуба составляет всего два очка, так что борьба за выживание еще впереди.

Отметим, что «насриды» с конца ноября выдали длительную серию без поражений, однако в восьми последующих встречах чемпионата они никак не могли добиться победы.

Коэффициенты матча Гранада — Райо Вальекано 1 2.60 X 3.10 2 2.85 Ставка

В этом отрезке «красно-белые» уступили в семи поединках и расписали одну мировую. В минувшем же туре они прервали этот неудачный период, обыграв на выезде соседа по турнирке «Алавес» — 3:2.

Календарь и таблица испанской Примеры

Только четыре из 14 домашних игр «Гранада» смогла выиграть, еще столько же встреч она свела вничью и шесть раз она уходила с поля поверженной.

«Райо Вальекано»

С 32 набранными очками «Райо Вальекано» расположился на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От зоны вылета команда оторвалась на шесть баллов.

Мадридский клуб неудачно проводит последний отрезок сезона. В Примере коллектив не может победить с середины декабря, из десяти последних встреч проиграв восемь из них.

В минувшем туре первенства «пчелы» на своем поле потерпели минимальное фиаско от мадридского «Атлетико» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они расписали дома мировую с «Севильей» — 1:1.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Райо» выступает очень слабо, выиграв только одну игру из 13 проведенных при двух мировых исходах и десяти фиаско.

За последние восемь очных встреч этих клубов в семи случаях побеждал мадридский клуб и раз они сыграли вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.67.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.22.

Так как «Райо Вальекано» пребывает в глубоком кризисе, то в данном сражении рекомендуем ставить на викторию хозяев с 0 форой.