«Гранада»
В турнирной таблице Примеры «Гранада» разместилась на 16-й позиции, набрав 28 балла. Запас перед зоной вылета у клуба составляет всего два очка, так что борьба за выживание еще впереди.
Отметим, что «насриды» с конца ноября выдали длительную серию без поражений, однако в восьми последующих встречах чемпионата они никак не могли добиться победы.
Коэффициенты матча Гранада — Райо Вальекано
В этом отрезке «красно-белые» уступили в семи поединках и расписали одну мировую. В минувшем же туре они прервали этот неудачный период, обыграв на выезде соседа по турнирке «Алавес» — 3:2.
Календарь и таблица испанской Примеры
Только четыре из 14 домашних игр «Гранада» смогла выиграть, еще столько же встреч она свела вничью и шесть раз она уходила с поля поверженной.
«Райо Вальекано»
С 32 набранными очками «Райо Вальекано» расположился на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От зоны вылета команда оторвалась на шесть баллов.
Мадридский клуб неудачно проводит последний отрезок сезона. В Примере коллектив не может победить с середины декабря, из десяти последних встреч проиграв восемь из них.
В минувшем туре первенства «пчелы» на своем поле потерпели минимальное фиаско от мадридского «Атлетико» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они расписали дома мировую с «Севильей» — 1:1.
Вне родных стен в текущем чемпионате «Райо» выступает очень слабо, выиграв только одну игру из 13 проведенных при двух мировых исходах и десяти фиаско.
За последние восемь очных встреч этих клубов в семи случаях побеждал мадридский клуб и раз они сыграли вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.67.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.22.
Так как «Райо Вальекано» пребывает в глубоком кризисе, то в данном сражении рекомендуем ставить на викторию хозяев с 0 форой.