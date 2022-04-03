ЦСКА на своём поле сыграет против «Урала» в рамках 23-го тура РПЛ. Матч состоится 4 апреля, начало — 17:30 (мск). ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

«Красно-синие» ведут борьбу за чемпионский титул. В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 42 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» 6 очков, отставание от «Динамо» всего один балл.

За последние 10 матчей во всех турнирах «армейцы» 1 раз не смогли определить сильнейшего со своим соперником, а в остальных 9-ти одерживали уверенные победы.

Коэффициенты матча ЦСКА — Урал 1 1.42 X 4.50 2 8.00 Ставка

В РПЛ ЦСКА не проигрывает уже 6 матчей подряд. В последних турах чемпионата «красно-синие» уверенно обыграли «Рубин» (6:1), московский «Локомотив» (1:2) и «Нижний Новгород» (1:0). Так же «армейцы» в перерыве провели один товарищеский поединок против «Нижнего Новгорода» в котором опять одержали победу со счётом 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА не столкнулся с проблемой оттока легионеров из команды. Все новички остались в команде и приносят результат. Лучшим игроком февраля и марта стал турок Юсуф Языджи.

«Урал»

«Шмели» занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 20 очками. Столько же у идущего 14-м «Арсенала». Отрыв от зоны прямого вылета 2 балла, отставание от спасительного 12-го места 2 балла.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Урал» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 3 раза сыграл вничью и 2 раза порадовал болельщиков победами.

Подопечные Игоря Шалимова не могут одержать победу уже 4 тура подряд. В поединке с «Ахматом» команды не определили сильнейшего и разошлись ничьей со счётом 0:0. А в остальных матчах терпели поражения от «Нижнего Новгорода» (1:0), «Химок» (0:1) и «Краснодара» (2:1).

Матч с ЦСКА пропустит защитник Алексей Герасимов. В предыдущем туре защитник заработал 8 желтую карточку и не сыграет из-за дисквалификации. Контракты с клубом приостановили два грузинских полузащитника Лука Цулукидзе и Лука Гагнидзе и два украинца — голкипер Ярослав Годзюр и защитник Денис Кулаков.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Урала» — за 7.80.

Прогноз — Московская команда в отличной форме, которую ЦСКА обеспечили в том числе и футболисты, прибывшие в зимнее трансферное окно. «Армейцы» ещё намерены побороться за чемпионство, поэтому в поединке с аутсайдером точно уверенно заберут свои 3 очка.

Ставка — Победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.22.