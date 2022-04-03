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    ЦСКА уверенно обыграет «Урал»

    ЦСКА — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, РПЛ, 4 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Урал»
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    Юсуф Языджи
    ЦСКА на своём поле сыграет против «Урала» в рамках 23-го тура РПЛ. Матч состоится 4 апреля, начало — 17:30 (мск). ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
    ЦСКА
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    ЦСКА

    «Красно-синие» ведут борьбу за чемпионский титул. В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 42 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» 6 очков, отставание от «Динамо» всего один балл.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «армейцы» 1 раз не смогли определить сильнейшего со своим соперником, а в остальных 9-ти одерживали уверенные победы.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Урал

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    В РПЛ ЦСКА не проигрывает уже 6 матчей подряд. В последних турах чемпионата «красно-синие» уверенно обыграли «Рубин» (6:1), московский «Локомотив» (1:2) и «Нижний Новгород» (1:0). Так же «армейцы» в перерыве провели один товарищеский поединок против «Нижнего Новгорода» в котором опять одержали победу со счётом 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА не столкнулся с проблемой оттока легионеров из команды. Все новички остались в команде и приносят результат. Лучшим игроком февраля и марта стал турок Юсуф Языджи.

    «Урал»

    «Шмели» занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 20 очками. Столько же у идущего 14-м «Арсенала». Отрыв от зоны прямого вылета 2 балла, отставание от спасительного 12-го места 2 балла.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Урал» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 3 раза сыграл вничью и 2 раза порадовал болельщиков победами.

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    • Подопечные Игоря Шалимова не могут одержать победу уже 4 тура подряд. В поединке с «Ахматом» команды не определили сильнейшего и разошлись ничьей со счётом 0:0. А в остальных матчах терпели поражения от «Нижнего Новгорода» (1:0), «Химок» (0:1) и «Краснодара» (2:1).

    Матч с ЦСКА пропустит защитник Алексей Герасимов. В предыдущем туре защитник заработал 8 желтую карточку и не сыграет из-за дисквалификации. Контракты с клубом приостановили два грузинских полузащитника Лука Цулукидзе и Лука Гагнидзе и два украинца — голкипер Ярослав Годзюр и защитник Денис Кулаков.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Урала» — за 7.80.

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    Прогноз — Московская команда в отличной форме, которую ЦСКА обеспечили в том числе и футболисты, прибывшие в зимнее трансферное окно. «Армейцы» ещё намерены побороться за чемпионство, поэтому в поединке с аутсайдером точно уверенно заберут свои 3 очка.

    Ставка — Победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.22.

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    ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА уверенно обыграет «Урал»
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