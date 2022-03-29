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    Забьют ли фарерцы свой первый выездной гол в этом отборе?

    Северная Македония U21 — Фарерские острова U21. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония U21 — Фарерские острова U21
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    Фарерские острова U21
    29 марта сборная Северной Македонии на своем поле сыграет со сверстниками из Фарерских островов в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 19:00 по мск. Северная Македония U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 29 Марта 2022 года
    Северная Македония U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
    •  Северная Македония U21 19:00 Фарерские острова U21 Фарерские острова U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
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    Северная Македония U21

    Молодежная сборная Северной Македонии с шестью очками занимает четвертое место в своей группе, и вклиниться в борьбу за путевку на Евро-2023 может только теоретически.

    В семи проведенных встречах «золотисто-красные» потерпели три фиаско, еще одну игру они выиграли, переиграв на выезде Армению — 2:1, а также три встречи завершили мировыми исходами.

    Коэффициенты матча Северная Македония U21 — Фарерские острова U21

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    Одна из них была на выезде с предстоящим противником 1:1, а поражения были от французов в двух поединках и накануне от Сербии 1:2 в выездной игре.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить невысокую результативность Македонии. В семи поединках она забила лишь пять мячей при девяти пропущенных.

    Фарерские острова U21

    Молодежка Фарер в текущем отборочном цикле провела семь встреч, в которых набрала шесть пунктов и занимает с ними пятом место в группе H.

    Стартовали «рыбаки» в данной квалификации с домашней победы над армянскими сверстниками со счетом 2:0, после чего проиграли им же на выезде с аналогичным результатом.

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    • После этого фарерцы в данном турнире три поединка свели вничью, среди которых была и домашняя мировая с Францией 1:1, а также два матча еще они проиграли, причем оба раза в гостях.

    Одно из фиаско случилась несколько дней тому на выезде от французов 0:2. Всего же за последние десять официальных игр у островитян четыре поражения, а также по три выигрыша и ничьи.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой пять матчей, три из которых выиграла Македония и дважды были мировые. Причем в четырех из пяти случаев забивали оба коллектива.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Северной Македонии U21 предлагают — 1.31.

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    На викторию Фарерские острова U21 дают — 9.30, ничья оценена — в 5.50.

    Фарерцы в этом отборе еще не забили ни одного гола на выезде, но со своим предстоящим противником они зачастую обмениваются результативными действиями. Вот и сейчас ставим на обмен забитыми мячами.

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    Северная Македония U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Забьют ли фарерцы свой первый выездной гол в этом отборе?
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