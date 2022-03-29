29 марта сборная Северной Македонии на своем поле сыграет со сверстниками из Фарерских островов в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 19:00 по мск. Северная Македония U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Македония U21

Молодежная сборная Северной Македонии с шестью очками занимает четвертое место в своей группе, и вклиниться в борьбу за путевку на Евро-2023 может только теоретически.

В семи проведенных встречах «золотисто-красные» потерпели три фиаско, еще одну игру они выиграли, переиграв на выезде Армению — 2:1, а также три встречи завершили мировыми исходами.

Коэффициенты матча Северная Македония U21 — Фарерские острова U21 1 1.37 X 4.70 2 7.30 Ставка

Одна из них была на выезде с предстоящим противником 1:1, а поражения были от французов в двух поединках и накануне от Сербии 1:2 в выездной игре.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить невысокую результативность Македонии. В семи поединках она забила лишь пять мячей при девяти пропущенных.

Фарерские острова U21

Молодежка Фарер в текущем отборочном цикле провела семь встреч, в которых набрала шесть пунктов и занимает с ними пятом место в группе H.

Стартовали «рыбаки» в данной квалификации с домашней победы над армянскими сверстниками со счетом 2:0, после чего проиграли им же на выезде с аналогичным результатом.

После этого фарерцы в данном турнире три поединка свели вничью, среди которых была и домашняя мировая с Францией 1:1, а также два матча еще они проиграли, причем оба раза в гостях.

Одно из фиаско случилась несколько дней тому на выезде от французов 0:2. Всего же за последние десять официальных игр у островитян четыре поражения, а также по три выигрыша и ничьи.

В данной вековой категории эти сборные провели между собой пять матчей, три из которых выиграла Македония и дважды были мировые. Причем в четырех из пяти случаев забивали оба коллектива.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Северной Македонии U21 предлагают — 1.31.

На викторию Фарерские острова U21 дают — 9.30, ничья оценена — в 5.50.

Фарерцы в этом отборе еще не забили ни одного гола на выезде, но со своим предстоящим противником они зачастую обмениваются результативными действиями. Вот и сейчас ставим на обмен забитыми мячами.