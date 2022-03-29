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    Франция одержит минимальную победу

    Франция — ЮАР. Прогноз, ставка (2.95) на футбол, международный товарищеский матч, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция — ЮАР
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    Килиан Мбаппе
    Франция на своём поле сыграет против ЮАР в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 23:15 (мск). Франция — ЮАР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:15 ЮАР ЮАР
  • Кейптаун Претория
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    Франция

    На Евро французы вылетели из борьбы в матче со Швейцарией, который завершился со счётом 3:4 после пенальти. Решающий 11-метровый у Франции бил Килиан Мбаппе и не смог реализовать его, что и привело к поражению и вылету.

    После этого Франция провела два ничейных поединка в квалификации на Чемпионат Мира, которые закончились с одинаковым счётом 1:1, это были матчи с Боснией и Украиной.

    К концу прошлого года сборная Франции смогла реабилитироваться и провела серию из 5-ти матчей, в которых уверенно обыграла своих соперников — Финляндию (2:0), Бельгию (2:3), Испанию (1:2), Казахстан (8:0).

    ЮАР

    В прошлом году сборная ЮАР в квалификации на Чемпионат Мира показала довольно неплохие результаты.

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    • Африканцы в первом матче обошлись без голов и разошлись ничьей с Зимбабве (0:0), после этого ЮАР одержал 4 победы подряд над Ганой (1:0), Эфиопией (1:3 и 1:0) и Зимбабве (1:0).

    А в последнем матче, который ЮАР проводил а выезде и встречался с Ганой, южане минимально проиграли со счётом 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу Франции в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу ЮАР — за 9.30.

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    Прогноз — Сборная ЮАР славится своей защитой, команда очень мало пропускает и хорошо держит оборону. Франция естественно одержит победу в этом матче, но забив минимум голов в ворота своего соперника.

    Ставка — Франция победит и тотал матча меньше 2.5 за 2.95.

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    Франция — ЮАР: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Франция одержит минимальную победу
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