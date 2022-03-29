Франция на своём поле сыграет против ЮАР в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 23:15 (мск). Франция — ЮАР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

На Евро французы вылетели из борьбы в матче со Швейцарией, который завершился со счётом 3:4 после пенальти. Решающий 11-метровый у Франции бил Килиан Мбаппе и не смог реализовать его, что и привело к поражению и вылету.

После этого Франция провела два ничейных поединка в квалификации на Чемпионат Мира, которые закончились с одинаковым счётом 1:1, это были матчи с Боснией и Украиной.

К концу прошлого года сборная Франции смогла реабилитироваться и провела серию из 5-ти матчей, в которых уверенно обыграла своих соперников — Финляндию (2:0), Бельгию (2:3), Испанию (1:2), Казахстан (8:0).

ЮАР

В прошлом году сборная ЮАР в квалификации на Чемпионат Мира показала довольно неплохие результаты.

Африканцы в первом матче обошлись без голов и разошлись ничьей с Зимбабве (0:0), после этого ЮАР одержал 4 победы подряд над Ганой (1:0), Эфиопией (1:3 и 1:0) и Зимбабве (1:0).

А в последнем матче, который ЮАР проводил а выезде и встречался с Ганой, южане минимально проиграли со счётом 1:0.

Прогноз и ставка

На победу Франции в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу ЮАР — за 9.30.

Прогноз — Сборная ЮАР славится своей защитой, команда очень мало пропускает и хорошо держит оборону. Франция естественно одержит победу в этом матче, но забив минимум голов в ворота своего соперника.

Ставка — Франция победит и тотал матча меньше 2.5 за 2.95.