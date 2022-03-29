Англия
«Львы» являются лидерами турнирной таблицы в группе I набрав 26 очков за 10 матчей. Англичане смогли забить в ворота своих соперников 39 голов, а в свои пропустили всего 3.
На Евро сборная Англия в финале вылетела от сборной Италии по результатам послематчевых пенальти, поединок завершился со счётом 2:1.
Коэффициенты матча Англия — Кот-д Ивуар
В квалификации на Чемпионат Мира сборная Англии всего в двух поединках потеряла очки сыграв вничью с одинаковым счётом 1:1 со сборным Польши и Венгрии.
А в остальных матчах англичане уверенно обыграли Андорру (4:0 и 5:0), Венгрию (4:0), Албанию (5:0) и феерично разгромили Сан — Марино (0:10).
Кот-д Ивуар
Для Кот-д Ивуара это будет первый матч после Кубка Африки. Ивуарийцы легко прошли групповой этап, но в 1/8 финала уступили Египту в серии послематчевых пенальти.
Так же разочарованием для Кот-д Ивуара стал отборочный турнир на ЧМ-2022. «Слоны» заняли второе место в группе и не смогли выйти в решающую стадию квалификации.
Решающим был матч против Камеруна, который играл на домашнем стадионе и смог минимально обыграть ивуарийцев со счётом 1:0. А до этого «слоны» уверенно обыгрывали Мозамбик (3:0), Малави (2:1 и 3:0), Камерун (2:1).
Прогноз и ставка
На победу Англии в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу Кот-д Ивуара — за 8.80.
Прогноз — Сборная Англии является абсолютным лидером в этом поединке и находится в прекрасной форме.
Англичане громили всех своих соперников с большой разницей, поэтому такой соперник как Кот-д Ивуар им не составит никаких сложностей продлить свою серию разгромных побед.
Ставка — Англия победит с форой (-2) за 1.95.