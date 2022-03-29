Сборная Англии сыграет против Кот-д Ивуара в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 22:45 (мск). Англия — Кот-д Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

«Львы» являются лидерами турнирной таблицы в группе I набрав 26 очков за 10 матчей. Англичане смогли забить в ворота своих соперников 39 голов, а в свои пропустили всего 3.

На Евро сборная Англия в финале вылетела от сборной Италии по результатам послематчевых пенальти, поединок завершился со счётом 2:1.

Коэффициенты матча Англия — Кот-д Ивуар 1 1.40 X 4.60 2 8.00 Ставка

В квалификации на Чемпионат Мира сборная Англии всего в двух поединках потеряла очки сыграв вничью с одинаковым счётом 1:1 со сборным Польши и Венгрии.

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А в остальных матчах англичане уверенно обыграли Андорру (4:0 и 5:0), Венгрию (4:0), Албанию (5:0) и феерично разгромили Сан — Марино (0:10).

Кот-д Ивуар

Для Кот-д Ивуара это будет первый матч после Кубка Африки. Ивуарийцы легко прошли групповой этап, но в 1/8 финала уступили Египту в серии послематчевых пенальти.

Так же разочарованием для Кот-д Ивуара стал отборочный турнир на ЧМ-2022. «Слоны» заняли второе место в группе и не смогли выйти в решающую стадию квалификации.

Решающим был матч против Камеруна, который играл на домашнем стадионе и смог минимально обыграть ивуарийцев со счётом 1:0. А до этого «слоны» уверенно обыгрывали Мозамбик (3:0), Малави (2:1 и 3:0), Камерун (2:1).

Прогноз и ставка

На победу Англии в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу Кот-д Ивуара — за 8.80.

Прогноз — Сборная Англии является абсолютным лидером в этом поединке и находится в прекрасной форме.

Англичане громили всех своих соперников с большой разницей, поэтому такой соперник как Кот-д Ивуар им не составит никаких сложностей продлить свою серию разгромных побед.

Ставка — Англия победит с форой (-2) за 1.95.