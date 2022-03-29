ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичСила санкций. Продажа «Челси» может побить рекорд, но Абрамович не получит ни пенни ПСЖ вернет титул чемпиона ФранцииЛига 1: оставит ли ПСЖ шансы преследователям? «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 02:29
    • Канада разгромила Ямайку и второй раз в истории пробилась на ЧМ
  • 21:51
    • Щербакова призналась, что может завершить карьеру после этого сезона
    Все новости спорта

    Англия легко справится со своим соперником

    Англия — Кот-д Ивуар. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, товарищеский матч, 29 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара
    Прогноз и ставки на Англия — Кот-д Ивуар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн
    Сборная Англии сыграет против Кот-д Ивуара в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 29 марта, начало — 22:45 (мск). Англия — Кот-д Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Марта 2022 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 21:45 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Англия

    «Львы» являются лидерами турнирной таблицы в группе I набрав 26 очков за 10 матчей. Англичане смогли забить в ворота своих соперников 39 голов, а в свои пропустили всего 3.

    На Евро сборная Англия в финале вылетела от сборной Италии по результатам послематчевых пенальти, поединок завершился со счётом 2:1.

    Коэффициенты матча Англия — Кот-д Ивуар

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    В квалификации на Чемпионат Мира сборная Англии всего в двух поединках потеряла очки сыграв вничью с одинаковым счётом 1:1 со сборным Польши и Венгрии.

    Все прогнозы на футбол

    А в остальных матчах англичане уверенно обыграли Андорру (4:0 и 5:0), Венгрию (4:0), Албанию (5:0) и феерично разгромили Сан — Марино (0:10).

    Кот-д Ивуар

    Для Кот-д Ивуара это будет первый матч после Кубка Африки. Ивуарийцы легко прошли групповой этап, но в 1/8 финала уступили Египту в серии послематчевых пенальти.

  • «Ман Сити» против «Ливерпуля»: кто станет чемпионом
  • У кого больше шансов на титул?
  • 23/03/2022

    • Так же разочарованием для Кот-д Ивуара стал отборочный турнир на ЧМ-2022. «Слоны» заняли второе место в группе и не смогли выйти в решающую стадию квалификации.

    Решающим был матч против Камеруна, который играл на домашнем стадионе и смог минимально обыграть ивуарийцев со счётом 1:0. А до этого «слоны» уверенно обыгрывали Мозамбик (3:0), Малави (2:1 и 3:0), Камерун (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Англии в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу Кот-д Ивуара — за 8.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom

    Прогноз — Сборная Англии является абсолютным лидером в этом поединке и находится в прекрасной форме.

    Англичане громили всех своих соперников с большой разницей, поэтому такой соперник как Кот-д Ивуар им не составит никаких сложностей продлить свою серию разгромных побед.

    Ставка — Англия победит с форой (-2) за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Макдональд — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Циципас — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Гибралтар U21 — Молдавия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Шотландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Англия — Кот-д Ивуар: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Англия легко справится со своим соперником
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры