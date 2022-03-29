Молодежная сборная Дании на своем поле сыграет против сверстников из Бельгии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 25 марта в Хернинге на «МСХ Арене» и начнется в 21:00 по мск. Дания U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания U21

Молодежная сборная Дании в текущей отборочной компании провела пока только четыре игры, набрав в них девять очков и идет на второй строке, уступая первой позиции девять баллов.

«Алая гвардия» смогла добыть три победных результата, а также проиграла на выезде своему предстоящему противнику со счетом 0:1. И данное фиаско стало для них единственным за последние 22 игры во всех турнирах.

Коэффициенты матча Дания U21 — Бельгия U21 1 2.55 X 3.50 2 2.50 Ставка

Выигрыши же все были выездными. Одолеть удалось по 1:0 Казахстан и Шотландию, а также сборную Турции со счетом 2:1.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что в этом календарном году сборная Дании еще не проводила игр.

Бельгия U21

Молодежка Бельгии идет во главе турнирной таблицы группы И. У команды на счету 18 баллов и отрыв от второй строки в девять очков, но на две сыгранных встречи больше.

В данной компании бельгийцы еще не потеряли ни одного пункта, выиграв все шесть проведенных встреч с общим счетом 13:1. И в пяти из них с разницей в два и более мячей.

В этом году «красные дьяволы» еще матчей не проводили. Последняя же их игра состоялась в ноябре прошлого года, где они на выезде переиграли Шотландию со счетом 2:0.

В данной вековой категории эти сборные провели два поединка, в которых обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.

Прогноз и ставка на Дания U21 — Бельгия U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бельгии U21 предлагают — 2.38.

На викторию Дании U21 дают — 2.70, ничья оценена — в 3.00.

Бельгия в случае непоригрыша в этой игре практически гарантирует себе первую строку. Поэтому гости наверняка изберут оборонительный футбол, что и выльется в невысокую результативность матча.