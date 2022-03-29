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    Поединок получится «низовым»

    Дания U21 — Бельгия U21. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дания U21 — Бельгия U21
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    Лои Опенда
    Молодежная сборная Дании на своем поле сыграет против сверстников из Бельгии в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 25 марта в Хернинге на «МСХ Арене» и начнется в 21:00 по мск. Дания U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 29 Марта 2022 года
    Дания U21
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    •  Дания U21 21:00 Бельгия U21 Бельгия U21
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    Дания U21

    Молодежная сборная Дании в текущей отборочной компании провела пока только четыре игры, набрав в них девять очков и идет на второй строке, уступая первой позиции девять баллов.

    «Алая гвардия» смогла добыть три победных результата, а также проиграла на выезде своему предстоящему противнику со счетом 0:1. И данное фиаско стало для них единственным за последние 22 игры во всех турнирах.

    Коэффициенты матча Дания U21 — Бельгия U21

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
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    Выигрыши же все были выездными. Одолеть удалось по 1:0 Казахстан и Шотландию, а также сборную Турции со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что в этом календарном году сборная Дании еще не проводила игр.

    Бельгия U21

    Молодежка Бельгии идет во главе турнирной таблицы группы И. У команды на счету 18 баллов и отрыв от второй строки в девять очков, но на две сыгранных встречи больше.

    В данной компании бельгийцы еще не потеряли ни одного пункта, выиграв все шесть проведенных встреч с общим счетом 13:1. И в пяти из них с разницей в два и более мячей.

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    • В этом году «красные дьяволы» еще матчей не проводили. Последняя же их игра состоялась в ноябре прошлого года, где они на выезде переиграли Шотландию со счетом 2:0.

    В данной вековой категории эти сборные провели два поединка, в которых обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.

    Прогноз и ставка на Дания U21 — Бельгия U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бельгии U21 предлагают — 2.38.

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    На викторию Дании U21 дают — 2.70, ничья оценена — в 3.00.

    Бельгия в случае непоригрыша в этой игре практически гарантирует себе первую строку. Поэтому гости наверняка изберут оборонительный футбол, что и выльется в невысокую результативность матча.

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    Дания U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Поединок получится «низовым»
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