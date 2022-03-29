Дания U21
Молодежная сборная Дании в текущей отборочной компании провела пока только четыре игры, набрав в них девять очков и идет на второй строке, уступая первой позиции девять баллов.
«Алая гвардия» смогла добыть три победных результата, а также проиграла на выезде своему предстоящему противнику со счетом 0:1. И данное фиаско стало для них единственным за последние 22 игры во всех турнирах.
Коэффициенты матча Дания U21 — Бельгия U21
Выигрыши же все были выездными. Одолеть удалось по 1:0 Казахстан и Шотландию, а также сборную Турции со счетом 2:1.
Стоит отметить, что в этом календарном году сборная Дании еще не проводила игр.
Бельгия U21
Молодежка Бельгии идет во главе турнирной таблицы группы И. У команды на счету 18 баллов и отрыв от второй строки в девять очков, но на две сыгранных встречи больше.
В данной компании бельгийцы еще не потеряли ни одного пункта, выиграв все шесть проведенных встреч с общим счетом 13:1. И в пяти из них с разницей в два и более мячей.
В этом году «красные дьяволы» еще матчей не проводили. Последняя же их игра состоялась в ноябре прошлого года, где они на выезде переиграли Шотландию со счетом 2:0.
В данной вековой категории эти сборные провели два поединка, в которых обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.
Прогноз и ставка на Дания U21 — Бельгия U21
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бельгии U21 предлагают — 2.38.
На викторию Дании U21 дают — 2.70, ничья оценена — в 3.00.
Бельгия в случае непоригрыша в этой игре практически гарантирует себе первую строку. Поэтому гости наверняка изберут оборонительный футбол, что и выльется в невысокую результативность матча.