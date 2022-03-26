ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — фаворит на титулТрое в гонке, не считая «Юве»: кто выиграет скудетто НеймарСе ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений Леонид Слуцкий Форс-мажор. Слуцкий не справился с кадровым кризисом в «Рубине»
  • 01:16
    • Швеция обыграла Чехию в полуфинале «стыков» ЧМ-2022
  • 00:45
    • Северная Македония оставила сборную Италии без ЧМ-2022
  • 00:40
    • Гол и пас Отавио помогли Португалии обыграть Турцию в стыковом матче ЧМ-2022
  • 00:44
    • Дубль Бэйла вывел Уэльс в финал стыков ЧМ-2022
  • 00:11
    • Американцы Книрим и Фрейзер завоевали золото ЧМ среди спортивных пар
  • 22:29
    • СКА переиграл «Спартак» и одержал третью победу подряд в серии
  • 22:21
    • «Магнитка» разгромила «Авангард» в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Липчане дадут бой молодым спартаковцам

    «Спартак-2» — «Металлург» Липецк. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Спартак-2 Прогнозы на Металлург Липецк Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Металлург» Липецк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург» Липецк
    «Спартак-2» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 14:00 мск. «Спартак-2» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года
    Спартак-2
  • Москва
    •  Спартак-2 14:00 Металлург Липецк Металлург Липецк
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» ни на что не претендует, но может дать по зубам кому угодно. Молодая спартаковская поросль смотрится интересно.

    Сейчас команда находится на 11 месте в таблице. Вот только с атакой у «красно-белых» не ладится: всего 32 забитых мяча в 28 поединках.

    В минувшем туре чемпионата «Спартак-2» удручил результатом. Москвичи минимально уступили «Волгарю».

    Прогнозы на ФНЛ

    Против липчан команда традиционно играет успешно. Из трех очных битв «Спартак-2» добыл две победы при одной ничьей.

    «Металлург» Липецк

    Липчане с первых туров сражаются за место под солнцем. Престарелая по составу команда не теряет надежды выбраться из зоны риска.

    «Металлург» Липецк на текущий момент занимает предпоследнее 19 место. Причем у липчан самая слабая оборона в лиге, давшая сбой уже 54 раза.

  • Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?
  • Рассказываем о предложениях по реформирования РПЛ, которые лига направила в РФС
  • 23/03/2022

    • А вот с атакой — полный швах. В 27 поединках «металлурги» настреляли всего 20 мячей в ворота соперников.

    Минувший тур для команды также сложился неудачно. Липчане дома по всем статьям уступили «Кубани» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак-2» за 1.68, на ничью за 3.84, а на «Металлург» Липецк — за 5.00.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Спартаковская молодежь весьма нестабильна.

    «Металлург» Липецк постарается выбраться из подвала турнирной таблицы.

    Опытные липчане наверняка дадут бой спартаковской молодежи. Наши прогноз и ставка — Победа «Металлурга» Липецк или ничья с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Каролина — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бразилия — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Уругвай — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Колумбия — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Парагвай — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Контавейт — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рублев — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словакия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак-2» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Липчане дадут бой молодым спартаковцам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры