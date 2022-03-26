«Спартак-2» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 14:00 мск. «Спартак-2» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак-2»

«Спартак-2» ни на что не претендует, но может дать по зубам кому угодно. Молодая спартаковская поросль смотрится интересно.

Сейчас команда находится на 11 месте в таблице. Вот только с атакой у «красно-белых» не ладится: всего 32 забитых мяча в 28 поединках.

В минувшем туре чемпионата «Спартак-2» удручил результатом. Москвичи минимально уступили «Волгарю».

Прогнозы на ФНЛ

Против липчан команда традиционно играет успешно. Из трех очных битв «Спартак-2» добыл две победы при одной ничьей.

«Металлург» Липецк

Липчане с первых туров сражаются за место под солнцем. Престарелая по составу команда не теряет надежды выбраться из зоны риска.

«Металлург» Липецк на текущий момент занимает предпоследнее 19 место. Причем у липчан самая слабая оборона в лиге, давшая сбой уже 54 раза.

А вот с атакой — полный швах. В 27 поединках «металлурги» настреляли всего 20 мячей в ворота соперников.

Минувший тур для команды также сложился неудачно. Липчане дома по всем статьям уступили «Кубани» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак-2» за 1.68, на ничью за 3.84, а на «Металлург» Липецк — за 5.00.

Спартаковская молодежь весьма нестабильна.

«Металлург» Липецк постарается выбраться из подвала турнирной таблицы .

Опытные липчане наверняка дадут бой спартаковской молодежи. Наши прогноз и ставка — Победа «Металлурга» Липецк или ничья с коэффициентом 2.20.