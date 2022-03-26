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    Продолжится ли победная серия сборной Германии?

    Германия — Израиль. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол 26 марта 2022 года

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    Германия не знает осечек при Флике
    Сборная Германии на своём поле сыграет против команды Израиля в рамках международного товарищеского матча. Поединок состоится 26 марта, начало — 22:45 (мск). Германия — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2022 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 22:45 Израиль Израиль
  • Иерусалим
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    Германия

    Сборная Германии уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2022 год в Катаре, выиграв свою группу.

    В 10 предыдущих матчах Бундестим набрала 27 очков. Единственное поражение Германия потерпела еще в конце марта 2021 года, неожиданно проиграв на своем поле Северной Македонии.

    Коэффициенты матча Германия — Израиль

  • 1
  • 1.08
  • X
  • 10.00
  • 2
  • 26.00
  • Ставка
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    В своем последнем поединке команда Ханса-Дитера Флика разнесла на выезде Армению — 4:1. Четыре мяча немцы забили по итогам часа игры с лишним.

    Все прогнозы на футбол

    Во всех семи матчах под руководством Флика сборная Германии одержала победы и забила 31 мяч.

    Израиль

    Сборная Израиля в отборочном цикле на ЧМ-2022 выступила недостаточно сильно. Израильяне не смогли выйти хотя бы в плей-офф.

    Отставание от второго места составило семь очков. От победителя секстета Дании их отделило 11 баллов.

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    • Тем не менее, команда сумела финишировать на третьей строчке в группе выше четвертой Австрии, которая была участником плей-офф Евро-2020.

    Коллектив потерпел три поражения в пяти последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2022. Только в двух играх им удалось победить — у Молдавии (2:1) и Фарер (3:2) дома.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,06.

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    Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    Германия — Израиль: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия сборной Германии?
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