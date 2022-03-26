Сборная Германии на своём поле сыграет против команды Израиля в рамках международного товарищеского матча. Поединок состоится 26 марта, начало — 22:45 (мск). Германия — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Сборная Германии уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2022 год в Катаре, выиграв свою группу.

В 10 предыдущих матчах Бундестим набрала 27 очков. Единственное поражение Германия потерпела еще в конце марта 2021 года, неожиданно проиграв на своем поле Северной Македонии.

Коэффициенты матча Германия — Израиль 1 1.08 X 10.00 2 26.00 Ставка

В своем последнем поединке команда Ханса-Дитера Флика разнесла на выезде Армению — 4:1. Четыре мяча немцы забили по итогам часа игры с лишним.

Все прогнозы на футбол

Во всех семи матчах под руководством Флика сборная Германии одержала победы и забила 31 мяч.

Израиль

Сборная Израиля в отборочном цикле на ЧМ-2022 выступила недостаточно сильно. Израильяне не смогли выйти хотя бы в плей-офф.

Отставание от второго места составило семь очков. От победителя секстета Дании их отделило 11 баллов.

Тем не менее, команда сумела финишировать на третьей строчке в группе выше четвертой Австрии, которая была участником плей-офф Евро-2020.

Коллектив потерпел три поражения в пяти последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2022. Только в двух играх им удалось победить — у Молдавии (2:1) и Фарер (3:2) дома.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,06.

Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 8,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.