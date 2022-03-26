26 марта в катарском городе Аль-Райян сборная Хорватии сыграет против национальной команды Словении. Старт поединка намечен на 17:00 по мск. Хорватия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Сборная Хорватии заработала прямую путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре, заняв первое место в своей отборочной группе среди шести участников.

Билет на мундиаль «шашечные» вырвали у России в заключительном игровом дне квалификации, обыграв ее дома со счетом 1:0 и опередив в турнирной таблице на один балл.

Коэффициенты матча Хорватия — Словения 1 1.52 X 3.80 2 7.50 Ставка

Всего же за турнирную дистанцию хорваты выиграли семь матчей, еще два раза они расписали мировые и один поединок проиграли, уступив как раз предстоящему противнику на выезде 0:1 на старте турнира.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сейчас у Хорватии 7-матчевая беспроигрышная серия, где было пять выигрышей. Что касается товарняков, то в них она выиграла лишь раз за последние четыре игры при двух ничьих и одном фиаско.

Словения

Национальная команда Словении заняла четвертое место в отборе к ЧМ-2022 в своей группе среди шести участников, существенно отстав от первых двух строк.

За десять проведенных встреч квалификационной компании словенцы смогли добыть четыре виктории, столько же раз они терпели фиаско и два поединка еще свели вничью.

Свою последнюю встречу коллектив провел в ноябре, обыграв тогда дома 2:1 Кипр, а немногим ранее он поделил очки на выезде со сборной Словакии, сыграв 2:2.

В товарищеских поединках Словения не проигрывает уже пять матчей подряд, трижды выиграв за это время. Правда, в этот период соперники были очень скромными.

Эти сборные провели между собой десять очных игр, в шести из которых побеждали хорваты, трижды они расписывали мировые и раз верх взяли словенцы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают перевес номинальным хозяевам. На победу Хорватии предлагают — 1.53.

На викторию Словении дают — 6.70, ничья оценена — в 3.94.

Так как игра товарищеская, да и пройдет на нейтральном поле, то вполне можно ожидать обмена голами. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.