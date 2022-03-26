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    Оппоненты порадую болельщиков забитыми голами

    Хорватия — Словения. Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Словения
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    Лука Модрич
    26 марта в катарском городе Аль-Райян сборная Хорватии сыграет против национальной команды Словении. Старт поединка намечен на 17:00 по мск. Хорватия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2022 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 17:00 Словения Словения
  • Любляна
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    Хорватия

    Сборная Хорватии заработала прямую путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре, заняв первое место в своей отборочной группе среди шести участников.

    Билет на мундиаль «шашечные» вырвали у России в заключительном игровом дне квалификации, обыграв ее дома со счетом 1:0 и опередив в турнирной таблице на один балл.

    Коэффициенты матча Хорватия — Словения

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 7.50
  • Ставка
    •

    Всего же за турнирную дистанцию хорваты выиграли семь матчей, еще два раза они расписали мировые и один поединок проиграли, уступив как раз предстоящему противнику на выезде 0:1 на старте турнира.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сейчас у Хорватии 7-матчевая беспроигрышная серия, где было пять выигрышей. Что касается товарняков, то в них она выиграла лишь раз за последние четыре игры при двух ничьих и одном фиаско.

    Словения

    Национальная команда Словении заняла четвертое место в отборе к ЧМ-2022 в своей группе среди шести участников, существенно отстав от первых двух строк.

    За десять проведенных встреч квалификационной компании словенцы смогли добыть четыре виктории, столько же раз они терпели фиаско и два поединка еще свели вничью.

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    • Свою последнюю встречу коллектив провел в ноябре, обыграв тогда дома 2:1 Кипр, а немногим ранее он поделил очки на выезде со сборной Словакии, сыграв 2:2.

    В товарищеских поединках Словения не проигрывает уже пять матчей подряд, трижды выиграв за это время. Правда, в этот период соперники были очень скромными.

    Эти сборные провели между собой десять очных игр, в шести из которых побеждали хорваты, трижды они расписывали мировые и раз верх взяли словенцы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают перевес номинальным хозяевам. На победу Хорватии предлагают — 1.53.

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    На викторию Словении дают — 6.70, ничья оценена — в 3.94.

    Так как игра товарищеская, да и пройдет на нейтральном поле, то вполне можно ожидать обмена голами. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.

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    Хорватия — Словения: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты порадую болельщиков забитыми голами
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