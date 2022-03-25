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    Швейцарцы должны выиграть в результативном поединке

    Швейцария U21 — Уэльс U21. Прогноз (к. 1.88) и ставки на футбол, отбор на ЧЕ-2023, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария U21 — Уэльс U21
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    Швейцарцы ни разу не проиграли в этой группе
    25 марта сборная Швейцарии U21 встретится с командой Уэльса U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы 2023. Игра состоится в Лозанне. Начало в 21:00 мск. Швейцария U21 — Уэльс U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 25 Марта 2022 года
    Швейцария U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •  Швейцария U21 21:00 Уэльс U21 Уэльс U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
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    Швейцария U21

    Швейцарцы возглавляют турнирную таблицу группы E. После 6 выступлений в этой квалификации они набрали 16 очков — 5 побед и ничья.

    Сейчас сборная Швейцарии имеет серию побед из трех матчей. Команда обыграла Уэльс и Болгарию (1:0), а также разгромила Молдавию 3:0.

    Коэффициенты матча Швейцария U21 — Уэльс U21

  • 1
  • 1.32
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    Швейцария очень мало пропускает и за 6 туров у нее лишь 2 гола. При этом все они были пропущены в домашних стенах.

    Все прогнозы на футбол

    С учетом всех турниров хозяева имеют серию из семи матчей без поражений, в которой 6 результатов — это победы.

    Уэльс U21

    Валлийцы проиграли 3 из 4 матчей в турнире. Они идут четвертыми в группе с семью очками на счету.

    Гости в прошлом туре проиграли Швейцарии 0:1. Они не устояли перед Молдавией (0:1) и потерпели позорное фиаско в игре с Нидерландами (0:5).

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    • Единственным утешением за последние месяцы для сборной Уэльса стал разгром Гибралтара с результатом 7:0.

    В гостях валлийцы играют неважно. Они проиграли 5 из 7 последних выездов, причем в рамках этого турнира.

    Прогноз и ставка

    Швейцария — абсолютный фаворит матча. На него букмекеры дают 1.38. На победу Уэльса конторы выставили котировку 7.40. Ничья оценена коэффициентом 4.90.

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    Швейцарцы — лидеры группы E. У них почти стопроцентный результат в турнире. Они мало пропускают, но зато сами забили 15 голов в 6 поединках.

    Возможно, что крупного разгрома не будет, но Уэльсу вряд ли что-то светит в этой встрече. Мы ставим на победу Швейцарии при тотале матча больше 2.5.

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    Швейцария U21 — Уэльс U21: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Швейцарцы должны выиграть в результативном поединке
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