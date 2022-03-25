25 марта сборная Швейцарии U21 встретится с командой Уэльса U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы 2023. Игра состоится в Лозанне. Начало в 21:00 мск. Швейцария U21 — Уэльс U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария U21

Швейцарцы возглавляют турнирную таблицу группы E. После 6 выступлений в этой квалификации они набрали 16 очков — 5 побед и ничья.

Сейчас сборная Швейцарии имеет серию побед из трех матчей. Команда обыграла Уэльс и Болгарию (1:0), а также разгромила Молдавию 3:0.

Коэффициенты матча Швейцария U21 — Уэльс U21 1 1.32 X 4.90 2 8.50 Ставка

Швейцария очень мало пропускает и за 6 туров у нее лишь 2 гола. При этом все они были пропущены в домашних стенах.

Все прогнозы на футбол

С учетом всех турниров хозяева имеют серию из семи матчей без поражений, в которой 6 результатов — это победы.

Уэльс U21

Валлийцы проиграли 3 из 4 матчей в турнире. Они идут четвертыми в группе с семью очками на счету.

Гости в прошлом туре проиграли Швейцарии 0:1. Они не устояли перед Молдавией (0:1) и потерпели позорное фиаско в игре с Нидерландами (0:5).

Единственным утешением за последние месяцы для сборной Уэльса стал разгром Гибралтара с результатом 7:0.

В гостях валлийцы играют неважно. Они проиграли 5 из 7 последних выездов, причем в рамках этого турнира.

Прогноз и ставка

Швейцария — абсолютный фаворит матча. На него букмекеры дают 1.38. На победу Уэльса конторы выставили котировку 7.40. Ничья оценена коэффициентом 4.90.

Швейцарцы — лидеры группы E. У них почти стопроцентный результат в турнире. Они мало пропускают, но зато сами забили 15 голов в 6 поединках.

Возможно, что крупного разгрома не будет, но Уэльсу вряд ли что-то светит в этой встрече. Мы ставим на победу Швейцарии при тотале матча больше 2.5.