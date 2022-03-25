В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Словакии и Северной Ирландии. Поединок назначен на 25 марта в 18:00 по мск. Словакия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия U21

Отборочный турнир Словакия начала с домашней победы над Литвой (3:1), но потом на выезде уступила команде Северной Ирландии (0:1).

Гостевой матч с Испанией завершился нестыдным поражением на последних минутах — 2:3, а затем словаки разгромили на своем поле Мальту (4:0).

Коэффициенты матча Словакия U21 — Северная Ирландия U21 1 1.40 X 4.30 2 7.70 Ставка

В следующем поединке коллектив потерпел разгром от России (0:3) в гостях. А прошлом туре ей удалось переиграть на выезде Литву (2:0).

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Словаки идут третьими и отстают на шесть очков от испанцев и от россиян, которые, правда, исключены из квалификации.

Северная Ирландия U21

У гостей на счету 6 очков после шести сыгранных матчей. Они на три очка отстают от своего соперника.

Ноябрьские сборы Северная Ирландия начала с разгромной победы над Литвой. В ворота соперника команда забила 4 безответных гола. Это самая крупная победа «зелено-белой армии» в этой квалификации.

В прошлом туре команда Ольстера уступила Мальте (0:2) на своем поле.

Северная Ирландия имеет всего две победы. Ранее она минимально выиграла у Словакии. Однако у коллектива больше поражений.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.