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    Сохранит ли словацкая молодежка шансы на Евро-2023?

    Словакия U21 — Северная Ирландия U21. Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Словакия U21 — Северная Ирландия U21
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    Словакия идет на втором месте в группе
    В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Словакии и Северной Ирландии. Поединок назначен на 25 марта в 18:00 по мск. Словакия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 25 Марта 2022 года
    Словакия U21
  • Братислава
    •  Словакия U21 18:00 Северная Ирландия U21 Северная Ирландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
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    Словакия U21

    Отборочный турнир Словакия начала с домашней победы над Литвой (3:1), но потом на выезде уступила команде Северной Ирландии (0:1).

    Гостевой матч с Испанией завершился нестыдным поражением на последних минутах — 2:3, а затем словаки разгромили на своем поле Мальту (4:0).

    Коэффициенты матча Словакия U21 — Северная Ирландия U21

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 7.70
  • Ставка
    •

    В следующем поединке коллектив потерпел разгром от России (0:3) в гостях. А прошлом туре ей удалось переиграть на выезде Литву (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Словаки идут третьими и отстают на шесть очков от испанцев и от россиян, которые, правда, исключены из квалификации.

    Северная Ирландия U21

    У гостей на счету 6 очков после шести сыгранных матчей. Они на три очка отстают от своего соперника.

    Ноябрьские сборы Северная Ирландия начала с разгромной победы над Литвой. В ворота соперника команда забила 4 безответных гола. Это самая крупная победа «зелено-белой армии» в этой квалификации.

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    • В прошлом туре команда Ольстера уступила Мальте (0:2) на своем поле.

    Северная Ирландия имеет всего две победы. Ранее она минимально выиграла у Словакии. Однако у коллектива больше поражений.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    Словакия U21 — Северная Ирландия U21: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли словацкая молодежка шансы на Евро-2023?
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