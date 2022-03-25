Словакия U21
Отборочный турнир Словакия начала с домашней победы над Литвой (3:1), но потом на выезде уступила команде Северной Ирландии (0:1).
Гостевой матч с Испанией завершился нестыдным поражением на последних минутах — 2:3, а затем словаки разгромили на своем поле Мальту (4:0).
Коэффициенты матча Словакия U21 — Северная Ирландия U21
В следующем поединке коллектив потерпел разгром от России (0:3) в гостях. А прошлом туре ей удалось переиграть на выезде Литву (2:0).
Словаки идут третьими и отстают на шесть очков от испанцев и от россиян, которые, правда, исключены из квалификации.
Северная Ирландия U21
У гостей на счету 6 очков после шести сыгранных матчей. Они на три очка отстают от своего соперника.
Ноябрьские сборы Северная Ирландия начала с разгромной победы над Литвой. В ворота соперника команда забила 4 безответных гола. Это самая крупная победа «зелено-белой армии» в этой квалификации.
В прошлом туре команда Ольстера уступила Мальте (0:2) на своем поле.
Северная Ирландия имеет всего две победы. Ранее она минимально выиграла у Словакии. Однако у коллектива больше поражений.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.