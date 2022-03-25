25 марта в Вараждине молодежная сборная Хорватия сыграет против сверстников из Австрии в отборе к ЧЕ-2023. Поединок начнется в 20:00 по мск. Хорватия U21 — Австрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия U21

Прошлым летом молодежная сборная Хорватии приняла участие в Евро-2021, где пробилась в четвертьфинал, но там уступила сборной Испании по итогам дополнительного времени со счетом 1:2.

Данный же отборочный цикл «шашечные» пока проводят просто блестяще, выиграв все шесть проведенных встреч. Забить в этих играх они смогли 17 мячей, а пропустили только четыре.

Коэффициенты матча Хорватия U21 — Австрия U21 1 1.87 X 3.60 2 3.75 Ставка

Пять из шести поединков хорваты выиграли с разницей в два и более голов. И только дома с норвежцами они смогли победить лишь в один мяч, добыв викторию со счетом 3:2.

Все прогнозы на футбол

Свою последнюю игру Хорватия провела в ноябре прошлого года. В этом поединке она одолела в гостях своего предстоящего противника со счетом 3:1.

Австрия U21

Австрийская молодежка провела семь матчей в этом отборочном цикле, набрав в них 12 баллов. От второй позиции она отстает на три очка, а лидеру проигрывает шесть пунктов.

За всю турнирную дистанцию «красно-белые» добились четырех побед и три поединка они проиграли. Два из трех фиаско были на выезде — от финнов и норвежцев, дома же Австрия же уступила предстоящему сопернику — 1:3.

Одолеть австрийцам удалось только уступающих им в классе азербайджанцев и эстонцев по два раза. Три из этих встреч были выиграны с крупными счетами.

В данной вековой категории эти сборные встречались дважды. Раз победили хорваты и раз была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Хорватии U21 предлагают — 1.64.

На викторию Австрии U21 дают — 4.54, ничья оценена — в 3.74

Прогнозируем, что хорваты и во второй раз смогут обыграть австрийцев в этом отборе. Наша ставка на данный поединок — П1 с форой -1.