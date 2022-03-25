Хорватия U21
Прошлым летом молодежная сборная Хорватии приняла участие в Евро-2021, где пробилась в четвертьфинал, но там уступила сборной Испании по итогам дополнительного времени со счетом 1:2.
Данный же отборочный цикл «шашечные» пока проводят просто блестяще, выиграв все шесть проведенных встреч. Забить в этих играх они смогли 17 мячей, а пропустили только четыре.
Коэффициенты матча Хорватия U21 — Австрия U21
Пять из шести поединков хорваты выиграли с разницей в два и более голов. И только дома с норвежцами они смогли победить лишь в один мяч, добыв викторию со счетом 3:2.
Свою последнюю игру Хорватия провела в ноябре прошлого года. В этом поединке она одолела в гостях своего предстоящего противника со счетом 3:1.
Австрия U21
Австрийская молодежка провела семь матчей в этом отборочном цикле, набрав в них 12 баллов. От второй позиции она отстает на три очка, а лидеру проигрывает шесть пунктов.
За всю турнирную дистанцию «красно-белые» добились четырех побед и три поединка они проиграли. Два из трех фиаско были на выезде — от финнов и норвежцев, дома же Австрия же уступила предстоящему сопернику — 1:3.
Одолеть австрийцам удалось только уступающих им в классе азербайджанцев и эстонцев по два раза. Три из этих встреч были выиграны с крупными счетами.
В данной вековой категории эти сборные встречались дважды. Раз победили хорваты и раз была мировая.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Хорватии U21 предлагают — 1.64.
На викторию Австрии U21 дают — 4.54, ничья оценена — в 3.74
Прогнозируем, что хорваты и во второй раз смогут обыграть австрийцев в этом отборе. Наша ставка на данный поединок — П1 с форой -1.