ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Слуцкий Форс-мажор. Слуцкий не справился с кадровым кризисом в «Рубине» Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?
  • 01:43
    • УЕФА планирует отклонить заявку России на Евро в 2028 и 2032 году
  • 23:24
    • Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу пар на ЧМ
    Все новости спорта

    Хорваты продолжат идти без потерь

    Хорватия U21 — Австрия U21. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 25 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Хорватии Прогнозы на сборную Австрии
    Прогноз и ставки на Хорватия U21 — Австрия U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роко Шимич
    25 марта в Вараждине молодежная сборная Хорватия сыграет против сверстников из Австрии в отборе к ЧЕ-2023. Поединок начнется в 20:00 по мск. Хорватия U21 — Австрия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 25 Марта 2022 года

    Хорватия U21

    Прошлым летом молодежная сборная Хорватии приняла участие в Евро-2021, где пробилась в четвертьфинал, но там уступила сборной Испании по итогам дополнительного времени со счетом 1:2.

    Данный же отборочный цикл «шашечные» пока проводят просто блестяще, выиграв все шесть проведенных встреч. Забить в этих играх они смогли 17 мячей, а пропустили только четыре.

    Коэффициенты матча Хорватия U21 — Австрия U21

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
    •

    Пять из шести поединков хорваты выиграли с разницей в два и более голов. И только дома с норвежцами они смогли победить лишь в один мяч, добыв викторию со счетом 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    Свою последнюю игру Хорватия провела в ноябре прошлого года. В этом поединке она одолела в гостях своего предстоящего противника со счетом 3:1.

    Австрия U21

    Австрийская молодежка провела семь матчей в этом отборочном цикле, набрав в них 12 баллов. От второй позиции она отстает на три очка, а лидеру проигрывает шесть пунктов.

    За всю турнирную дистанцию «красно-белые» добились четырех побед и три поединка они проиграли. Два из трех фиаско были на выезде — от финнов и норвежцев, дома же Австрия же уступила предстоящему сопернику — 1:3.

  • Трансферный дайджест. 15-21 марта
  • Уйдет ли Рюдигер из «Челси», куда перейдет Ориги и новый опорник для «Барселоны»
  • 22/03/2022

    • Одолеть австрийцам удалось только уступающих им в классе азербайджанцев и эстонцев по два раза. Три из этих встреч были выиграны с крупными счетами.

    В данной вековой категории эти сборные встречались дважды. Раз победили хорваты и раз была мировая.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Хорватии U21 предлагают — 1.64.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 15ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet

    На викторию Австрии U21 дают — 4.54, ничья оценена — в 3.74

    Прогнозируем, что хорваты и во второй раз смогут обыграть австрийцев в этом отборе. Наша ставка на данный поединок — П1 с форой -1.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Контавейт — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уотсон — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенчич — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Израиль U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Молдавия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Эстония — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хорватия U21 — Австрия U21: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Хорваты продолжат идти без потерь
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры