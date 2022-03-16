ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Феликс Магат призван спасти «Герту» от вылетаМагат — отчаянный шанс безнадежной «Герты» Фелипе КоутиньоТрансферный дайджест. 8-14 марта «Челси» вырвал победу над «Ньюкаслом»Странные времена для всех, кто связан с «Челси»
  • 01:03
    • «Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
  • 00:56
    • «Реал» разгромил «Мальорку», Бензема оформил дубль
  • 23:37
    • Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
  • 21:03
    • «Рубин» в меньшинстве проиграл «Ростову»
  • 00:43
    • Точный удар Иммобиле с пенальти принес «Лацио» победу над «Венецией»
  • 22:14
    • Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прошло в полуфинал плей-офф КХЛ
  • 20:32
    • Фрибеты и бонусы букмекеров: март 2022
    Все новости спорта

    «Ювентус» не отдаст победу в этом матче

    «Ювентус» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Лига Чемпионов, 16 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Ювентус Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Вильярреал Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович
    «Ювентус» на своём поле сыграет против «Вильярреала» в рамках второго матча 1/8 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 16 марта, начало — 23:00 (мск). «Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •

    «Ювентус»

    «Зебры» пришли в себя и уверенно поднимаются по турнирной таблице чемпионата Италии занимая в данный момент 4-е место с 56-ю очками в активе. Расположившиеся ниже «Рома» и «Аталанта» отстают от «Юве» на 9 баллов.

    В Серии А «Ювентус» не проигрывает уже 15 матчей подряд. Команда уверенно обыгрывает своих соперников и изредка теряет очки играя вничью.

    Коэффициенты матча Ювентус — Вильярреал

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.15
  • Ставка
    •

    Последние 3 тура «старая синьора» побеждала в матчах с «Эмполи» (2:3), «Специей» (1:0) и «Сампдорией» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В Лиге Чемпионов команда Аллегри не проигрывает в 12 из 14 последних матчей. Первый матч 1/8 с «Вильярреалом» не впечатлил. «Ювентус» достаточно быстро забил гол — на 1-ой минуте, но удержать преимущество не удалось. Тем не менее для выездного матча игра против не самого удобного соперника выглядела достаточно неплохо.

    «Вильярреал»

    «Жёлтая субмарина» добралась до 6-го места турнирной таблицы чемпионата Испании с 45-ю набранными очками. Расположившиеся выше «Бетис» (46) и «Барселона» (48) имеют небольшой отрыв, но у этих команд ещё есть игры в запасе.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Вильярреал» показывает нестабильные результаты в Ла Лиге. Два тура назад команда смогла легко разгромить «Эспальон» на своём поле со счётом 5:1, а после этого на выезде проиграла «Осасуне» (1:0). А в последнем туре чемпионата «жёлтая субмарина» встречалась с «Сельтой» и так же смогла одержать победу на родной арене — 1:0.

    На своём поле «Вильярреал» всегда демонстрирует хорошие результаты, так было и в пером матче ЛЧ с «Ювентусом». Испанцы пропустили гол уже на первой минуте поединка, но смогли собраться и пробить хорошую защиту итальянцев сравняв счёт — 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Вильярреала» — за 4.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — «Ювентус» сейчас на ходу и должен проходить в следующую стадию ЛЧ. Поединок будет не лёгким, но на своём поле итальянцы смогут одержать победу.

    Но «Вильярреал» без боя не сдастся и будет так же идти вперёд с желанием сделать сенсацию и выбить «Юве» из турнира, им это вряд ли удастся, но одним голом команда точно сможет отметиться.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Оттава — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бруксби — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Норри — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кирьос — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  3.62
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бублик — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.74
  • Прогноз на матч Джонсон — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Швентек — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Мартич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Борнмут — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Блэкберн — Дерби
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» не отдаст победу в этом матче
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры