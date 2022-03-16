«Ювентус» на своём поле сыграет против «Вильярреала» в рамках второго матча 1/8 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 16 марта, начало — 23:00 (мск). «Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Зебры» пришли в себя и уверенно поднимаются по турнирной таблице чемпионата Италии занимая в данный момент 4-е место с 56-ю очками в активе. Расположившиеся ниже «Рома» и «Аталанта» отстают от «Юве» на 9 баллов.

В Серии А «Ювентус» не проигрывает уже 15 матчей подряд. Команда уверенно обыгрывает своих соперников и изредка теряет очки играя вничью.

Коэффициенты матча Ювентус — Вильярреал 1 1.95 X 3.35 2 4.15 Ставка

Последние 3 тура «старая синьора» побеждала в матчах с «Эмполи» (2:3), «Специей» (1:0) и «Сампдорией» (1:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В Лиге Чемпионов команда Аллегри не проигрывает в 12 из 14 последних матчей. Первый матч 1/8 с «Вильярреалом» не впечатлил. «Ювентус» достаточно быстро забил гол — на 1-ой минуте, но удержать преимущество не удалось. Тем не менее для выездного матча игра против не самого удобного соперника выглядела достаточно неплохо.

«Вильярреал»

«Жёлтая субмарина» добралась до 6-го места турнирной таблицы чемпионата Испании с 45-ю набранными очками. Расположившиеся выше «Бетис» (46) и «Барселона» (48) имеют небольшой отрыв, но у этих команд ещё есть игры в запасе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Вильярреал» показывает нестабильные результаты в Ла Лиге. Два тура назад команда смогла легко разгромить «Эспальон» на своём поле со счётом 5:1, а после этого на выезде проиграла «Осасуне» (1:0). А в последнем туре чемпионата «жёлтая субмарина» встречалась с «Сельтой» и так же смогла одержать победу на родной арене — 1:0.

На своём поле «Вильярреал» всегда демонстрирует хорошие результаты, так было и в пером матче ЛЧ с «Ювентусом». Испанцы пропустили гол уже на первой минуте поединка, но смогли собраться и пробить хорошую защиту итальянцев сравняв счёт — 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.55, а победу «Вильярреала» — за 4.30.

Прогноз — «Ювентус» сейчас на ходу и должен проходить в следующую стадию ЛЧ. Поединок будет не лёгким, но на своём поле итальянцы смогут одержать победу.

Но «Вильярреал» без боя не сдастся и будет так же идти вперёд с желанием сделать сенсацию и выбить «Юве» из турнира, им это вряд ли удастся, но одним голом команда точно сможет отметиться.

Ставка — Обе команды забьют за 1.95.