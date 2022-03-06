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    «Трабзонспор» еще раз выиграет у «Фенербахче»?

    «Фенербахче» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Турции 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Трабзонспор»
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    «Трабзонспор» в текущем сезоне проиграл только один гостевой матч
    «Фенербахче» сыграет на своем поле против «Трабзонспора» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 6 марта, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» занимает четвертое место в таблице турецкой Суперлиги, набрав в 27-ми матчах 46 очков.

    Победная серия «Фенербахче» в чемпионате оставляет три матча. После поражения от «Башакшехира» команда Исмаила Картала выиграла у «Гиресунспора», «Хатайспора» и «Касымпаша».

    В прошлом месяце «Фенербахче» вылетел из Лиги конференций, дважды уступив пражской «Славии».

    Только в трех из 11-ти предыдущих матчей «Фенербахче» на своем поле было забито меньше трех мячей.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» тем временем единолично возглавляет таблицу после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 66 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 17 очков.

    Беспроигрышная серия «Трабзонспора» в чемпионате составляет уже 11 матчей (восемь побед и три ничьи).

    В пяти предыдущих матчах, включая встречу с «Антальяспором» (2:0) в Кубке Турции, команда Абдуллы Авджи забила 13 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Трабзонспор» в текущем сезоне проиграл только один гостевой матч в чемпионате Турции.

    Прогноз и ставка

    На «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Трабзонспора» — за 3.20.

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    В первом круге «Трабзонспор» уверенно обыграл «Фенербахче» на своем поле. В гостях будет посложнее, но, скорее всего, без пяти минут чемпион снова выиграет.

    Ставка — победа «Трабзонспора» с нулевой форой за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.80.

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    «Фенербахче» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» еще раз выиграет у «Фенербахче»?
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