«Фенербахче» сыграет на своем поле против «Трабзонспора» в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 6 марта, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» занимает четвертое место в таблице турецкой Суперлиги, набрав в 27-ми матчах 46 очков.

Победная серия «Фенербахче» в чемпионате оставляет три матча. После поражения от «Башакшехира» команда Исмаила Картала выиграла у «Гиресунспора», «Хатайспора» и «Касымпаша».

В прошлом месяце «Фенербахче» вылетел из Лиги конференций, дважды уступив пражской «Славии».

Только в трех из 11-ти предыдущих матчей «Фенербахче» на своем поле было забито меньше трех мячей.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» тем временем единолично возглавляет таблицу после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 66 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 17 очков.

Беспроигрышная серия «Трабзонспора» в чемпионате составляет уже 11 матчей (восемь побед и три ничьи).

В пяти предыдущих матчах, включая встречу с «Антальяспором» (2:0) в Кубке Турции, команда Абдуллы Авджи забила 13 мячей.

Все прогнозы на футбол

«Трабзонспор» в текущем сезоне проиграл только один гостевой матч в чемпионате Турции.

Прогноз и ставка

На «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Трабзонспора» — за 3.20.

В первом круге «Трабзонспор» уверенно обыграл «Фенербахче» на своем поле. В гостях будет посложнее, но, скорее всего, без пяти минут чемпион снова выиграет.

Ставка — победа «Трабзонспора» с нулевой форой за 2.34.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.80.