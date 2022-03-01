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    Уверенная виктория «Динамо»?

    «Динамо» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок России, 1 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Нижний Новгород»
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    Дмитрий Скопинцев
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 1 марта, начало — в 20:00 мск. «Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 01 Марта 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. Кубок. Плей-офф
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    «Динамо»

    «Динамо» возобновило сезон успешно. На выезде были разгромлены «Химки» (0:3), а Федор Смолов открыл счет своим голам за старый новый клуб.

    В общем, с «Зенитом» москвичи потягаются. Лишь бы хватило команде запаса прочности, да и молодежь еще способна прибавить.

    Кроме Смолова, Сандро Шварц наверняка рассчитывает на помощь Вячеслава Грулева. В его активе 6 голов в РПЛ.

    Все прогнозы на футбол

    Вообще, «Динамо» играет против нижегородцев неудачно. В первом круге москвичи сенсационно уступили новичку элиты (1:2).

    «Нижний Новгород»

    Команда Александра Кержакова бьется за выживание в РПЛ. Сейчас нижегородцы осели на 10 строчке таблицы.

    «Нижний Новгород» слабо атакует. В 19 поединках чемпионата команда забила всего 19 мячей.

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  • 26/02/2022

    • Команда возобновила сезон победой. Дома нижегородцы минимально одолели «Урал», а победу принес удар Николая Калинского.

    «Нижний Новгород» наверняка будет искать свой шанс на контратаках. Гости постараются сыграть на своих козырях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.38, на ничью за 5.10, а на «Нижний Новгород» — за 10.00.

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    «Динамо» выглядит в разы мощнее соперника.

    «Нижний Новгород» испытывает трудности с реализацией.

    Хозяева выглядят монолитнее, к тому же в их составе есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -1.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Динамо»?
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