«Динамо» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 1 марта, начало — в 20:00 мск. «Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» возобновило сезон успешно. На выезде были разгромлены «Химки» (0:3), а Федор Смолов открыл счет своим голам за старый новый клуб.

В общем, с «Зенитом» москвичи потягаются. Лишь бы хватило команде запаса прочности, да и молодежь еще способна прибавить.

Кроме Смолова, Сандро Шварц наверняка рассчитывает на помощь Вячеслава Грулева. В его активе 6 голов в РПЛ.

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Вообще, «Динамо» играет против нижегородцев неудачно. В первом круге москвичи сенсационно уступили новичку элиты (1:2).

«Нижний Новгород»

Команда Александра Кержакова бьется за выживание в РПЛ. Сейчас нижегородцы осели на 10 строчке таблицы.

«Нижний Новгород» слабо атакует. В 19 поединках чемпионата команда забила всего 19 мячей.

Команда возобновила сезон победой. Дома нижегородцы минимально одолели «Урал», а победу принес удар Николая Калинского.

«Нижний Новгород» наверняка будет искать свой шанс на контратаках. Гости постараются сыграть на своих козырях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.38, на ничью за 5.10, а на «Нижний Новгород» — за 10.00.

«Динамо» выглядит в разы мощнее соперника .

«Нижний Новгород» испытывает трудности с реализацией.

Хозяева выглядят монолитнее, к тому же в их составе есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -1.5 с коэффициентом 2.15.