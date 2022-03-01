«Динамо»
«Динамо» возобновило сезон успешно. На выезде были разгромлены «Химки» (0:3), а Федор Смолов открыл счет своим голам за старый новый клуб.
В общем, с «Зенитом» москвичи потягаются. Лишь бы хватило команде запаса прочности, да и молодежь еще способна прибавить.
Кроме Смолова, Сандро Шварц наверняка рассчитывает на помощь Вячеслава Грулева. В его активе 6 голов в РПЛ.
Вообще, «Динамо» играет против нижегородцев неудачно. В первом круге москвичи сенсационно уступили новичку элиты (1:2).
«Нижний Новгород»
Команда Александра Кержакова бьется за выживание в РПЛ. Сейчас нижегородцы осели на 10 строчке таблицы.
«Нижний Новгород» слабо атакует. В 19 поединках чемпионата команда забила всего 19 мячей.
Команда возобновила сезон победой. Дома нижегородцы минимально одолели «Урал», а победу принес удар Николая Калинского.
«Нижний Новгород» наверняка будет искать свой шанс на контратаках. Гости постараются сыграть на своих козырях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.38, на ничью за 5.10, а на «Нижний Новгород» — за 10.00.
«Динамо»
«Нижний Новгород» испытывает трудности с реализацией.
Хозяева выглядят монолитнее, к тому же в их составе есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -1.5 с коэффициентом 2.15.