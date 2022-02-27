В рамках 26-го тура испанской Примеры «Севилья» в родных стенах сразится с «Бетисом». Поединок пройдет 27 февраля и начнется в 18:15 по мск. «Севилья» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

После 25-х проведенных туров «Севилья» с 51 баллом находится на второй строке в Примере. От лидирующего «Реала» она отстает на шесть пунктов, а ближайшего преследователя опережает на пять баллов.

Новый год «нервионцы» начали превосходно, выиграв подряд два поединка чемпионата страны. Однако после этого они не побеждали на протяжении трех игр первенства, все их сведя вничью.

Коэффициенты матча Севилья — Бетис 1 2.20 X 3.10 2 3.65 Ставка

11 февраля они прервали эту серию, обыграв дома 2:0 «Эльче», но в последующем поединке вновь потеряли очки, расписав выездную мировую с «Эспаньолом» со счетом 1:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах «Севилья» еще не знала горечи поражений в текущем чемпионате, выиграв девять встреч из 12 при трех мировых результатах.

«Бетис»

«Бетис» в турнирной таблице Примеры расположился вслед за своим предстоящим противником, имея в своей копилке на пять баллов меньше.

В рамках чемпионата страны «огурцы» за последние пять встреч проиграли только раз, уступив на своем поле «Вильярреалу» со счетом 0:2 в начале этого месяца.

В четырех же других встречах данного отрезка «зелено-белые» неизменно побеждали. Так два из этих выигрыша пришлись на два последних тура — в гостях над «Леванте» 4:2 и дома над «Мальоркой» 2:1.

На чужих полях «Бетис» в этом чемпионате выиграл семь встреч из 12, еще три поединка он проиграл и два матча завершил мировыми исходами.

В середине января в Кубке Испании «Бетис» дома выиграл 2:1, а перед этим пять из шести игр выиграла «Севилья» при одной ничьей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севилья» предлагают — 2.16.

На викторию «Бетиса» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.26.

«Бетис» плохо играет в дерби в последнее время, особенно на поле «Севильи». Прогнозируем, что и на этот раз «огурцам» будет туго и они проиграют.