«Фрайбург»
С 37 набранными очками «Фрайбург» находится на шестой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Однако четвертой строке он уступает только по дополнительным показателям, так что еще вполне может получить путевку в Лигу чемпионов.
«Бразильцы» в чемпионате долгое время шли без поражений, уступив первый раз только в начале ноября. Однако затем дела коллектива пошли не лучшим образом и он проиграл пять раз за 11 встреч.
Коэффициенты матча Фрайбург — Герта
К данной же игре коллектив подходит с серий из двух поединков без поражений. В этот период он расписал домашнюю мировую с «Майнцем» 1:1 и обыграл на выезде 2:1 «Аугсбург».
Календарь и таблица Бундеслиги
На своей территории «Фрайбург» в этом чемпионате потерпел лишь два фиаско в 11 встречах, пять матчей он еще выиграл и четыре игры завершил мировыми исходами.
«Герта»
«Герте» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место в элите немецкого футбола. На текущий момент она идет на 15-й безопасной строки, но 16-ю строку опережает лишь на балл.
Последний раз в чемпионате «Старая Дама» побеждала аж середине декабря, одолев тогда весьма неожиданно на своем поле дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.
После этого берлинцы дважды играли вничью и потерпели четыре фиаско. Причем два их них пришлись на минувшие два тура — в гостях от аутсайдера «Гройтер Фюрт» 1:2 и дома от «РБ Лейпциг» 1:6.
На выезде в этом чемпионате «Герта» проиграла семь встреч из 11, еще по два раза она играла вничью и побеждала.
В последних чести очных играх эти клубы ни разу не играли вничью. Четырежды выиграл «Фрайбург» и дважды сильнее была «Герта». Причем в пяти случаях был превышен тотал в 2,5 мяча.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 1.65, победа «Герты» — 5.35, ничья — 4.30.
«Фрайбург» выиграл у «Герты» в четырех из пяти последних матчей и всегда в этих случаях с тотал больше 2,5 мяча. В общем, и сейчас прогнозируем викторию хозяев в результативной игре.