В субботу, 26 февраля, в 24-м туре первой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет берлинскую «Герту». Поединок начнется в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

С 37 набранными очками «Фрайбург» находится на шестой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Однако четвертой строке он уступает только по дополнительным показателям, так что еще вполне может получить путевку в Лигу чемпионов.

«Бразильцы» в чемпионате долгое время шли без поражений, уступив первый раз только в начале ноября. Однако затем дела коллектива пошли не лучшим образом и он проиграл пять раз за 11 встреч.

Коэффициенты матча Фрайбург — Герта 1 1.60 X 4.15 2 5.50 Ставка

К данной же игре коллектив подходит с серий из двух поединков без поражений. В этот период он расписал домашнюю мировую с «Майнцем» 1:1 и обыграл на выезде 2:1 «Аугсбург».

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей территории «Фрайбург» в этом чемпионате потерпел лишь два фиаско в 11 встречах, пять матчей он еще выиграл и четыре игры завершил мировыми исходами.

«Герта»

«Герте» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место в элите немецкого футбола. На текущий момент она идет на 15-й безопасной строки, но 16-ю строку опережает лишь на балл.

Последний раз в чемпионате «Старая Дама» побеждала аж середине декабря, одолев тогда весьма неожиданно на своем поле дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.

После этого берлинцы дважды играли вничью и потерпели четыре фиаско. Причем два их них пришлись на минувшие два тура — в гостях от аутсайдера «Гройтер Фюрт» 1:2 и дома от «РБ Лейпциг» 1:6.

На выезде в этом чемпионате «Герта» проиграла семь встреч из 11, еще по два раза она играла вничью и побеждала.

В последних чести очных играх эти клубы ни разу не играли вничью. Четырежды выиграл «Фрайбург» и дважды сильнее была «Герта». Причем в пяти случаях был превышен тотал в 2,5 мяча.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 1.65, победа «Герты» — 5.35, ничья — 4.30.

«Фрайбург» выиграл у «Герты» в четырех из пяти последних матчей и всегда в этих случаях с тотал больше 2,5 мяча. В общем, и сейчас прогнозируем викторию хозяев в результативной игре.