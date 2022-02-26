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    «Бразильцы» результативно одолеют берлинцев

    «Фрайбург» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, Чемпионат Германии, 26 февраля 2022 года

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    Винченцо Грифо
    В субботу, 26 февраля, в 24-м туре первой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет берлинскую «Герту». Поединок начнется в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Февраля 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Герта Герта
  • Берлин
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    «Фрайбург»

    С 37 набранными очками «Фрайбург» находится на шестой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Однако четвертой строке он уступает только по дополнительным показателям, так что еще вполне может получить путевку в Лигу чемпионов.

    «Бразильцы» в чемпионате долгое время шли без поражений, уступив первый раз только в начале ноября. Однако затем дела коллектива пошли не лучшим образом и он проиграл пять раз за 11 встреч.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Герта

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    К данной же игре коллектив подходит с серий из двух поединков без поражений. В этот период он расписал домашнюю мировую с «Майнцем» 1:1 и обыграл на выезде 2:1 «Аугсбург».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своей территории «Фрайбург» в этом чемпионате потерпел лишь два фиаско в 11 встречах, пять матчей он еще выиграл и четыре игры завершил мировыми исходами.

    «Герта»

    «Герте» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место в элите немецкого футбола. На текущий момент она идет на 15-й безопасной строки, но 16-ю строку опережает лишь на балл.

    Последний раз в чемпионате «Старая Дама» побеждала аж середине декабря, одолев тогда весьма неожиданно на своем поле дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.

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    • После этого берлинцы дважды играли вничью и потерпели четыре фиаско. Причем два их них пришлись на минувшие два тура — в гостях от аутсайдера «Гройтер Фюрт» 1:2 и дома от «РБ Лейпциг» 1:6.

    На выезде в этом чемпионате «Герта» проиграла семь встреч из 11, еще по два раза она играла вничью и побеждала.

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    В последних чести очных играх эти клубы ни разу не играли вничью. Четырежды выиграл «Фрайбург» и дважды сильнее была «Герта». Причем в пяти случаях был превышен тотал в 2,5 мяча.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 1.65, победа «Герты» — 5.35, ничья — 4.30.

    «Фрайбург» выиграл у «Герты» в четырех из пяти последних матчей и всегда в этих случаях с тотал больше 2,5 мяча. В общем, и сейчас прогнозируем викторию хозяев в результативной игре.

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    «Фрайбург» — «Герта»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бразильцы» результативно одолеют берлинцев
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