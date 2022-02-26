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    «Хаддерсфилд» заберёт свои 3 очка

    «Бирмингем» — «Хаддерсфилд». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Чемпионшип, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Хаддерсфилд»
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    Муамаду-Наби Сарр
    «Бирмингем» сыграет на своём поле против «Хаддерсфилда» в рамках 35-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 26 февраля, начало — 18:00 (мск). «Бирмингем» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Февраля 2022 года
    Бирмингем Сити
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    •  Бирмингем Сити 18:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
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    «Бирмингем»

    «Синие» занимают 18-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа набрав 37 очков за 34 матча. Команда смогла забить в ворота своих соперников 40 раз, а в свои пропустила — 53.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Бирмингем» 4 раза проводил ничейные поединки, 4 раза проигрывал своим соперникам и 2 раза смог одержать победы.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Хаддерсфилд Таун

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
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    В Чемпионшипе после победы над «Лутоном» (3:0) «синие» провели результативную встречу с «Сток Сити», которая закончилась ничьей со счётом 2:2. А в последнем туре команда на выезде встречалась с «Редингом» и уступила им — 2:1.

    «Хаддерсфилд»

    «Терьеры» находятся на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 56 очков за 34 матча. Находящий ниже «Блэкберн» отстаёт от команды всего на 2 очка.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Хаддерсфилд» смог 6 раз обыграть своих соперников и 4 раза закончил матчи с ничейными результатами.

    Все прогнозы на футбол

    В Чемпионшипе «терьеры» не проигрывают уже 14 туров подряд. После двух ничьих с «Престоном» и «Шеффилдом», которые закончились с одинаковым счётом 0:0 «Хаддерсфилд» одержал две победы над «Фулхэмом» и «Кардиффом» так же с одинакомым результатом — 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бирмингема» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Хаддерсфилда» — за 2.70.

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    Прогноз — Встречается лидер Чемпионшипа, который обыгрывает даже самых сильных соперников с явным аутсайдером. «Хаддерсфилд» набрал очень хороший темп и такой противник как «Бирмингем» не составит труда забрать «терьерам» свои 3 очка.

    Ставка — Победа «Хаддерсфилда» за 2.70.

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    «Бирмингем» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Хаддерсфилд» заберёт свои 3 очка
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