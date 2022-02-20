«Сент-Этьен» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск. «Сент-Этьен» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» сейчас активно выбирается из зоны вылета. После неудачного старта, команда только в зимнем цикле принялась за дело.

Серия из трех побед к ряду в чемпионате говорит о многом. При этом, «зелено-белые» позорно вылетели из Кубка от «Бержерака».

В предыдущем туре чемпионата «Сент-Этьен» добыл три очка. На выезде команда разделалась с «Клермоном» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются не столь успешно. Из пяти последних очных поединков «Сент-Этьен» выиграл дважды при трех поражениях.

«Страсбург»

Эта команда неудачно начала чемпионат, но сейчас борется за высокие места. Вот и нынешнее 4 место — однозначно прорыв для «Страсбурга».

«Страсбург» силен атакой, оформившей уже 46 голов в 24 матчах. Впрочем, оборона не столь надежна (29 пропущенных мячей).

В предыдущем туре Лиги 1 «Страсбург» взял три очка. На выезде команда минимально обыграла «Анже».

К слову, победу «Страсбургу» в той встрече принес Кевин Гамейро. Опытнейший форвард забил уже 9 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Сент-Этьен» — за 3.00.

«Сент-Этьен» намерен выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Страсбург» борется за выход в еврокубки .

Обе команды в последнее время неплохо выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.00.