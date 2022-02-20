«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» сейчас активно выбирается из зоны вылета. После неудачного старта, команда только в зимнем цикле принялась за дело.
Серия из трех побед к ряду в чемпионате говорит о многом. При этом, «зелено-белые» позорно вылетели из Кубка от «Бержерака».
Коэффициенты матча Сент-Этьен — Страсбург
В предыдущем туре чемпионата «Сент-Этьен» добыл три очка. На выезде команда разделалась с «Клермоном» (1:2).
Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются не столь успешно. Из пяти последних очных поединков «Сент-Этьен» выиграл дважды при трех поражениях.
«Страсбург»
Эта команда неудачно начала чемпионат, но сейчас борется за высокие места. Вот и нынешнее 4 место — однозначно прорыв для «Страсбурга».
«Страсбург» силен атакой, оформившей уже 46 голов в 24 матчах. Впрочем, оборона не столь надежна (29 пропущенных мячей).
В предыдущем туре Лиги 1 «Страсбург» взял три очка. На выезде команда минимально обыграла «Анже».
К слову, победу «Страсбургу» в той встрече принес Кевин Гамейро. Опытнейший форвард забил уже 9 мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Сент-Этьен» — за 3.00.
«Сент-Этьен» намерен выбраться из подвала турнирной таблицы.
«Страсбург»
Обе команды в последнее время неплохо выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.00.