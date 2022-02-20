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    «Сент-Этьен» и «Страсбург» включатся после перерыва

    «Сент-Этьен» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига 1, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Страсбург»
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    Вахби Хазри
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск. «Сент-Этьен» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Февраля 2022 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 17:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» сейчас активно выбирается из зоны вылета. После неудачного старта, команда только в зимнем цикле принялась за дело.

    Серия из трех побед к ряду в чемпионате говорит о многом. При этом, «зелено-белые» позорно вылетели из Кубка от «Бержерака».

    Коэффициенты матча Сент-Этьен — Страсбург

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Сент-Этьен» добыл три очка. На выезде команда разделалась с «Клермоном» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи против «Страсбурга» для команды традиционно складываются не столь успешно. Из пяти последних очных поединков «Сент-Этьен» выиграл дважды при трех поражениях.

    «Страсбург»

    Эта команда неудачно начала чемпионат, но сейчас борется за высокие места. Вот и нынешнее 4 место — однозначно прорыв для «Страсбурга».

    «Страсбург» силен атакой, оформившей уже 46 голов в 24 матчах. Впрочем, оборона не столь надежна (29 пропущенных мячей).

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    • В предыдущем туре Лиги 1 «Страсбург» взял три очка. На выезде команда минимально обыграла «Анже».

    К слову, победу «Страсбургу» в той встрече принес Кевин Гамейро. Опытнейший форвард забил уже 9 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Сент-Этьен» — за 3.00.

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    «Сент-Этьен» намерен выбраться из подвала турнирной таблицы.

    «Страсбург» борется за выход в еврокубки.

    Обе команды в последнее время неплохо выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Сент-Этьен» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Сент-Этьен» и «Страсбург» включатся после перерыва
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