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    «Вильярреал» не оставит шансов «Гранаде»

    «Гранада» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Примера, 19 февраля 2022 года

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    Пау Торрес
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 16:00 мск. «Гранада» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Февраля 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 16:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Гранада»

    «Гранада» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в Примере. Команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    Отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. Притом, что атака команды не выглядит столь уж бледно: 26 мячей в 24 матчах.

    Коэффициенты матча Гранада — Вильярреал

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.93
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Гранада» проиграла. Выезд в Сан-Себастьян завершился неудачей (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи против «Вильярреала» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Гранада» проиграла два раза при трех ничьих.

    «Вильярреал»

    На данный момент «Вильярреал» занимает 7 место в турнирной таблице. Причем отставание от искомой шестой позиции составляет два очка.

    «Вильярреал» по традиции надежен в обороне. В 24 сыгранных матчах «субмарина» пропустила всего 23 раза.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Вильярреал» добыл один пункт. Причем ничья с «Реалом» (0:0) вполне пойдет команде в копилочку.

    Более того, «субмарина» не пропускает уже в трех матчах к ряду. До паритета с лидером команда последовательно переиграла «Мальорку» и «Бетис».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.99, на ничью за 3.26, а на «Гранаду» — за 4.60.

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    «Гранада» крайне нестабильна, к тому же традиционно неудачно играет с «Вильярреалом».

    «Вильярреал» в последних матчах демонстрирует отличные результаты.

    Гости борются за еврокубки, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -0.75 с коэффициентом 2.26.

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    «Гранада» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» не оставит шансов «Гранаде»
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