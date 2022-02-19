«Гранада» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 16:00 мск. «Гранада» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в Примере. Команда занимает 17 место в турнирной таблице.

Отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. Притом, что атака команды не выглядит столь уж бледно: 26 мячей в 24 матчах.

Коэффициенты матча Гранада — Вильярреал 1 4.30 X 3.30 2 1.93 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Гранада» проиграла. Выезд в Сан-Себастьян завершился неудачей (2:0).

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Матчи против «Вильярреала» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Гранада» проиграла два раза при трех ничьих.

«Вильярреал»

На данный момент «Вильярреал» занимает 7 место в турнирной таблице. Причем отставание от искомой шестой позиции составляет два очка.

«Вильярреал» по традиции надежен в обороне. В 24 сыгранных матчах «субмарина» пропустила всего 23 раза.

В предыдущем туре чемпионата «Вильярреал» добыл один пункт. Причем ничья с «Реалом» (0:0) вполне пойдет команде в копилочку.

Более того, «субмарина» не пропускает уже в трех матчах к ряду. До паритета с лидером команда последовательно переиграла «Мальорку» и «Бетис».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.99, на ничью за 3.26, а на «Гранаду» — за 4.60.

«Гранада» крайне нестабильна, к тому же традиционно неудачно играет с «Вильярреалом».

«Вильярреал» в последних матчах демонстрирует отличные результаты .

Гости борются за еврокубки, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -0.75 с коэффициентом 2.26.