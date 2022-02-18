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    «Эльче» усугубит кризис «пчел»

    «Эльче» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Испании, 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Райо Вальекано»
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    «Эльче»
    В рамках 25-го тура испанской Примеры «Эльче» в родных стенах сразится с «Райо Вальекано». Поединок пройдет 18 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Эльче» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Февраля 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 23:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    «Эльче»

    С 26 зачетными пунктами «Эльче» разместился на 14-й строке в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на шесть пунктов от опасной зоны, так что может чувствовать себя вполне спокойно.

    В минувшем туре первенства «зелено-белые» проиграли на выезде «Севилье» со счетом 0:2,, а перед этим они пять туров не знают горечи поражений. В этот удачный период они два поединка свели вничью и добились трех викторий.

    Коэффициенты матча Эльче — Райо Вальекано

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    Две из трех викторий в этот период были домашними, причем одна из них над «Вильярреалом» 1:0. Еще в этом отрезке состоялась почетная ничья в Мадриде с «Реалом» — 2:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    17 из 26 пунктов «Эльче» в этом чемпионате набрал именно дома, выиграв четыре встречи, пять игр закончив вничью и потерпев всего лишь две неудачи.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано»с 31 зачетным пунктом в турнирной таблице испанской Примеры занимает 11 строчку, значительно оторвавшись от зоны вылета, но и до мест в еврокубках далеко.

    Стоит отметим, что в последнее время мадридский коллектив по результатам сильно сдал, и в семи прошлых турах чемпионата потерпев пять поражений, а также по разу сыграв вничью и победив.

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    • Вот уже как три тура подряд «пчелы» в рамках Примеры только проигрывают, не забив в этот период ни одного гола. В прошлом игровом дне они дома были разгромлены «Осасуной» со счетом 0:3.

    Вне родных стен «Райо Вальекано» в этом первенстве выиграл лишь раз за 11 встреч, еще дважды он сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

    В первом круге дома мадридцы выиграли 2:1, а до этого они не могли обыграть «Эльче» на протяжении семи игр чемпионата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Эльче» предлагают — 2.80.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.10.

    «Пчелы» пребывают в кризисе, да и к тому же очень уж плохо играют в гостях. «Эльче» же дома выступает весьма неплохо. В общем, здесь напрашивается ставка на викторию хозяев.

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    «Эльче» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на футбол. «Эльче» усугубит кризис «пчел»
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