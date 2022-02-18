В рамках 25-го тура испанской Примеры «Эльче» в родных стенах сразится с «Райо Вальекано». Поединок пройдет 18 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Эльче» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

С 26 зачетными пунктами «Эльче» разместился на 14-й строке в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на шесть пунктов от опасной зоны, так что может чувствовать себя вполне спокойно.

В минувшем туре первенства «зелено-белые» проиграли на выезде «Севилье» со счетом 0:2,, а перед этим они пять туров не знают горечи поражений. В этот удачный период они два поединка свели вничью и добились трех викторий.

Коэффициенты матча Эльче — Райо Вальекано 1 2.85 X 2.90 2 2.75 Ставка

Две из трех викторий в этот период были домашними, причем одна из них над «Вильярреалом» 1:0. Еще в этом отрезке состоялась почетная ничья в Мадриде с «Реалом» — 2:2.

Календарь и таблица испанской Примеры

17 из 26 пунктов «Эльче» в этом чемпионате набрал именно дома, выиграв четыре встречи, пять игр закончив вничью и потерпев всего лишь две неудачи.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано»с 31 зачетным пунктом в турнирной таблице испанской Примеры занимает 11 строчку, значительно оторвавшись от зоны вылета, но и до мест в еврокубках далеко.

Стоит отметим, что в последнее время мадридский коллектив по результатам сильно сдал, и в семи прошлых турах чемпионата потерпев пять поражений, а также по разу сыграв вничью и победив.

Вот уже как три тура подряд «пчелы» в рамках Примеры только проигрывают, не забив в этот период ни одного гола. В прошлом игровом дне они дома были разгромлены «Осасуной» со счетом 0:3.

Вне родных стен «Райо Вальекано» в этом первенстве выиграл лишь раз за 11 встреч, еще дважды он сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

В первом круге дома мадридцы выиграли 2:1, а до этого они не могли обыграть «Эльче» на протяжении семи игр чемпионата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Эльче» предлагают — 2.80.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.10.

«Пчелы» пребывают в кризисе, да и к тому же очень уж плохо играют в гостях. «Эльче» же дома выступает весьма неплохо. В общем, здесь напрашивается ставка на викторию хозяев.