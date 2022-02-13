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    Монегаски легко одолеют «Лорьян»

    «Монако» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Лига 1, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лорьян»
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    Виссам Бен Йеддер
    «Монако» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 15:00 мск. «Монако» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Февраля 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 15:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    «Монако» в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. Команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов, находясь на 6 месте в таблице Лиги 1.

    Главным достоянием команды является приличная атакующая линия. В 23 матчах чемпионата она настреляла 37 мячей.

    Коэффициенты матча Монако — Лорьян

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.40
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Монако» добыл важнейшую викторию. Дома монегаски оставили ни с чем «Лион» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После того команда еще и прошла в полуфинал Кубка Франции. Дома монегаски переиграли «Амьен» (2:0).

    «Лорьян»

    На данный момент «Лорьян» занимает 17 место в турнирной таблице. Вот только с атакой у команды не ладится: всего 20 забитых мячей.

    «Лорьян» борется за выживание, и шансы в этой борьбе у команды имеются. Правда, отрыв от зоны вылета измеряется лишь лучшей разницей мячей.

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    • В предыдущем туре Лиги 1 «Лорьян» наконец-то победил. Дома команда сумела переиграть «Ланс» (2:0).

    А вот с обороной у «Лорьяна» дела обстоят не лучшим образом. В 23 матчах команда пропустила 38 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.43, на ничью за 4.90, а на «Лорьян» — за 8.10.

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    «Монако» в последних матчах демонстрирует мощный ход.

    «Лорьян» традиционно неудачно противостоит монегаскам.

    Монегаски явно намереваются улучшить свое турнирное положение, и наверняка на классе переиграют аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Монако» -1.5 с коэффициентом 2.21.

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    «Монако» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Монегаски легко одолеют «Лорьян»
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