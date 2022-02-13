«Монако» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 15:00 мск. «Монако» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. Команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов, находясь на 6 месте в таблице Лиги 1.

Главным достоянием команды является приличная атакующая линия. В 23 матчах чемпионата она настреляла 37 мячей.

Коэффициенты матча Монако — Лорьян 1 1.40 X 4.80 2 8.40 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Монако» добыл важнейшую викторию. Дома монегаски оставили ни с чем «Лион» (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

После того команда еще и прошла в полуфинал Кубка Франции. Дома монегаски переиграли «Амьен» (2:0).

«Лорьян»

На данный момент «Лорьян» занимает 17 место в турнирной таблице. Вот только с атакой у команды не ладится: всего 20 забитых мячей.

«Лорьян» борется за выживание, и шансы в этой борьбе у команды имеются. Правда, отрыв от зоны вылета измеряется лишь лучшей разницей мячей.

В предыдущем туре Лиги 1 «Лорьян» наконец-то победил. Дома команда сумела переиграть «Ланс» (2:0).

А вот с обороной у «Лорьяна» дела обстоят не лучшим образом. В 23 матчах команда пропустила 38 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.43, на ничью за 4.90, а на «Лорьян» — за 8.10.

«Монако» в последних матчах демонстрирует мощный ход .

«Лорьян» традиционно неудачно противостоит монегаскам.

Монегаски явно намереваются улучшить свое турнирное положение, и наверняка на классе переиграют аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Монако» -1.5 с коэффициентом 2.21.