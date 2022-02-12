«Атлетико»
«Матрасники» начали год с домашней победы над «Райо Вальекано» (2:0) в Ла Лиге и выездного разгрома «Райо Махадаонда» (5:0) в Кубке Испании.
В выездном матче чемпионата с «Вильярреалом» мадридцы сыграли вничью — 2:2, после чего уступили в домашнем полуфинале Суперкубка Испании «Атлетику» (1:2) пропустив в концовке.
Коэффициенты матча Атлетико — Хетафе
Из Кубка Испании команда Диего Симеоне также вылетела, проиграв дома «Реал Сосьедаду» (0:2), а в последних матчах Примеры мадридцы одолели «Валенсию» (3:2) и проиграли «Барселоне» (2:4).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
После 22 матчей Ла Лиги «Атлетико» с 36 очками на пятом месте. Отставание от зоны Лиги чемпионов — два балла, отрыв от шестого «Вильярреала» — один пункт.
«Хетафе»
На данный момент «Хетафе» смог набрать 25 баллов, позволяющие команде находится на 15 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись семь пунктов от зоны вылета.
«Городские» очень туго стартовали и долгое время шли на последней строке. Свою первую викторию в первенстве они добыли только в конце октября. но затем их дела пошли в гору.
В последних шести встречах первенства «синие» потерпели лишь одно фиаско, четырежды победили и раз сыграли вничью.
В трех последних поединках коллектив из пригорода Мадрида не знает поражений при двух викториях и одной мировой.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,50.