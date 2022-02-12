В рамках 24-го тура испанской Примеры «Атлетико» в родных стенах сразится с «Хетафе». Поединок пройдет 12 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Атлетико» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Матрасники» начали год с домашней победы над «Райо Вальекано» (2:0) в Ла Лиге и выездного разгрома «Райо Махадаонда» (5:0) в Кубке Испании.

В выездном матче чемпионата с «Вильярреалом» мадридцы сыграли вничью — 2:2, после чего уступили в домашнем полуфинале Суперкубка Испании «Атлетику» (1:2) пропустив в концовке.

Коэффициенты матча Атлетико — Хетафе 1 1.42 X 4.20 2 9.00 Ставка

Из Кубка Испании команда Диего Симеоне также вылетела, проиграв дома «Реал Сосьедаду» (0:2), а в последних матчах Примеры мадридцы одолели «Валенсию» (3:2) и проиграли «Барселоне» (2:4).

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После 22 матчей Ла Лиги «Атлетико» с 36 очками на пятом месте. Отставание от зоны Лиги чемпионов — два балла, отрыв от шестого «Вильярреала» — один пункт.

«Хетафе»

На данный момент «Хетафе» смог набрать 25 баллов, позволяющие команде находится на 15 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись семь пунктов от зоны вылета.

«Городские» очень туго стартовали и долгое время шли на последней строке. Свою первую викторию в первенстве они добыли только в конце октября. но затем их дела пошли в гору.

В последних шести встречах первенства «синие» потерпели лишь одно фиаско, четырежды победили и раз сыграли вничью.

В трех последних поединках коллектив из пригорода Мадрида не знает поражений при двух викториях и одной мировой.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,50.