«Париж»
«Париж» нацелился на повышение в классе. Сейчас он идет на третьей строке в турнирной таблице Лиги 2, но от дуэта лидеров отстает всего лишь на балл.
У столичного коллектива в рамках чемпионата на текущий момент 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой он семь игр выиграл и трижды расписал мировые.
В минувшем туре первенства «темно-синие» на выезде смогли нанести поражение соседу по турнирке «Осеру» 2:1, а игровым днем ранее они в гостях не справились с аутсайдером «Дюнкерком» — 1:1.
На своей арене «Париж» в данном чемпионате проиграл только раз за десять встреч, еще пять игр он выиграл и четыре раза делил очки со своими оппонентами.
«Аяччо»
«Аяччо» с 43 очками делит первую позицию с «Тулузой», опережая третью строку на пункт. Отметим, что плотность в верху турнирки такова, так что каждая потеря очков может отбросить команду значительно вниз.
В двух своих последних играх корсиканцы не могут победить. Сперва в этом отрезке они проиграли на выезде «Кану» со счетом 0:2, а затем расписали мировую с «Осером» 0:0 на своем поле.
Перед этим островитян смогли выиграть пять встреч из шести при одной мировой. К слову, все виктории были с одинаковым счетом по 1:0, а в ничейном поединке забитых мячей не было.
На выезде «Аяччо» в текущем первенстве победить смог в пяти случаях из 11, еще по три раза он расписывал мировые и столько же раз уступал.
«Париж» смог обыграть «Аяччо» только раз за последние восемь игр, трижды выигрывали корсиканцы и четыре встречи завершились мировыми исходами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Парижа» предлагают — 2.49.
На викторию «Аяччо» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.10.
Наверняка команды будут играть очень внимательно у своих ворот, и поэтому в матче будет мало забитых мячей, особенно в первой половине. Рискнем поставить на то, что первый тайм пройдет без забитых мячей.