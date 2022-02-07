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    В первом тайме забитых мячей не будет

    «Париж» — «Аяччо». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Франции, 7 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Аяччо
    Прогноз и ставки на «Париж» — «Аяччо»
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    «Париж»
    В понедельник, 7 февраля, «Париж» на своем поле сыграет против «Аяччо» в 23-м туре второй французской лиги. Игра начнется в 22:45 по мск. «Париж» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 07 Февраля 2022 года
    Париж
  • Франция. Лига 2
    •  Париж 22:45 Аяччо Аяччо
  • Франция. Лига 2
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    «Париж»

    «Париж» нацелился на повышение в классе. Сейчас он идет на третьей строке в турнирной таблице Лиги 2, но от дуэта лидеров отстает всего лишь на балл.

    У столичного коллектива в рамках чемпионата на текущий момент 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой он семь игр выиграл и трижды расписал мировые.

    В минувшем туре первенства «темно-синие» на выезде смогли нанести поражение соседу по турнирке «Осеру» 2:1, а игровым днем ранее они в гостях не справились с аутсайдером «Дюнкерком» — 1:1.

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    На своей арене «Париж» в данном чемпионате проиграл только раз за десять встреч, еще пять игр он выиграл и четыре раза делил очки со своими оппонентами.

    «Аяччо»

    «Аяччо» с 43 очками делит первую позицию с «Тулузой», опережая третью строку на пункт. Отметим, что плотность в верху турнирки такова, так что каждая потеря очков может отбросить команду значительно вниз.

    В двух своих последних играх корсиканцы не могут победить. Сперва в этом отрезке они проиграли на выезде «Кану» со счетом 0:2, а затем расписали мировую с «Осером» 0:0 на своем поле.

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    • Перед этим островитян смогли выиграть пять встреч из шести при одной мировой. К слову, все виктории были с одинаковым счетом по 1:0, а в ничейном поединке забитых мячей не было.

    На выезде «Аяччо» в текущем первенстве победить смог в пяти случаях из 11, еще по три раза он расписывал мировые и столько же раз уступал.

    «Париж» смог обыграть «Аяччо» только раз за последние восемь игр, трижды выигрывали корсиканцы и четыре встречи завершились мировыми исходами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Парижа» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Аяччо» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.10.

    Наверняка команды будут играть очень внимательно у своих ворот, и поэтому в матче будет мало забитых мячей, особенно в первой половине. Рискнем поставить на то, что первый тайм пройдет без забитых мячей.

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    «Париж» — «Аяччо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.02.2022. Прогнозы на футбол. В первом тайме забитых мячей не будет
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