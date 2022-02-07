В понедельник, 7 февраля, «Париж» на своем поле сыграет против «Аяччо» в 23-м туре второй французской лиги. Игра начнется в 22:45 по мск. «Париж» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Париж»

«Париж» нацелился на повышение в классе. Сейчас он идет на третьей строке в турнирной таблице Лиги 2, но от дуэта лидеров отстает всего лишь на балл.

У столичного коллектива в рамках чемпионата на текущий момент 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой он семь игр выиграл и трижды расписал мировые.

В минувшем туре первенства «темно-синие» на выезде смогли нанести поражение соседу по турнирке «Осеру» 2:1, а игровым днем ранее они в гостях не справились с аутсайдером «Дюнкерком» — 1:1.

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На своей арене «Париж» в данном чемпионате проиграл только раз за десять встреч, еще пять игр он выиграл и четыре раза делил очки со своими оппонентами.

«Аяччо»

«Аяччо» с 43 очками делит первую позицию с «Тулузой», опережая третью строку на пункт. Отметим, что плотность в верху турнирки такова, так что каждая потеря очков может отбросить команду значительно вниз.

В двух своих последних играх корсиканцы не могут победить. Сперва в этом отрезке они проиграли на выезде «Кану» со счетом 0:2, а затем расписали мировую с «Осером» 0:0 на своем поле.

Перед этим островитян смогли выиграть пять встреч из шести при одной мировой. К слову, все виктории были с одинаковым счетом по 1:0, а в ничейном поединке забитых мячей не было.

На выезде «Аяччо» в текущем первенстве победить смог в пяти случаях из 11, еще по три раза он расписывал мировые и столько же раз уступал.

«Париж» смог обыграть «Аяччо» только раз за последние восемь игр, трижды выигрывали корсиканцы и четыре встречи завершились мировыми исходами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Парижа» предлагают — 2.49.

На викторию «Аяччо» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.10.

Наверняка команды будут играть очень внимательно у своих ворот, и поэтому в матче будет мало забитых мячей, особенно в первой половине. Рискнем поставить на то, что первый тайм пройдет без забитых мячей.