«Питерборо Юнайтед» будет принимать «Шеффил Юнайтед» в рамках 29-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 29 января на «Лондон Роуд». Начало — в 20:30 мск. «Питерборо Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питерборо Юнайтед»

«Питерборо Юнайтед» — один из аутсайдеров Чемпионшипа. На данный момент команда занимает 22-е место из 24 участников турнира.

У «Питерборо» в активе 20 очков в 26 матчах. Команда смогла одержать лишь пять побед, что является вторым худшим показателем в Чемпионшипе. Забито 25 голов, пропущено 53 (больше всех в лиге).

Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 1 4.15 X 3.50 2 1.90 Ставка

Безвыигрышная серия команды во всех турнирах на данный момент насчитывает три матча.

Все прогнозы на футбол

В последних турах Чемпионшипа «Питерборо» разгромно проиграл «Ковентри» (1:4), «Вест Бромвичу» (0:3), а также сыграл вничью с «Бирмингемом».

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» находится в середине таблицы Чемпионшипа. Команда, которая в прошлом сезоне выступала в АПЛ, пока не ведет борьбу за возвращение в элитный дивизион.

На данный момент «ШЮ» идет 12-м. Команда провела 25 матчей, в которых набрала 36 очков. Забито 33 гола, пропущено 32.

В последних турах Чемпионшипа «Шеффилд» проиграл «Дерби» со счетом 0:2, поделил очки с «Престоном» (2:2), а также выиграл у «Лутона» (2:0).

Эта победа стала первой для команды за четыре игры. Примечательно, что перед этим «ШЮ» выиграл четыре матча подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Питерборо» в этой встрече дается коэффициент 3,76, на ничейный результат — 3,66, а на победу гостей — 2,01.

В первом круге «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Питерборо» со счетом 6:2.

Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,97.