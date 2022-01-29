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    «Шеффилд Юнайтед» результативно сыграет в гостях

    «Питерборо Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.97) и ставка на футбол, Чемпионшип, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питерборо Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Джейден Богл
    «Питерборо Юнайтед» будет принимать «Шеффил Юнайтед» в рамках 29-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 29 января на «Лондон Роуд». Начало — в 20:30 мск. «Питерборо Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Января 2022 года
    Питерборо Юнайтед
  • Англия. Чемпионшип
    •  Питерборо Юнайтед 20:30 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Питерборо Юнайтед»

    «Питерборо Юнайтед» — один из аутсайдеров Чемпионшипа. На данный момент команда занимает 22-е место из 24 участников турнира.

    У «Питерборо» в активе 20 очков в 26 матчах. Команда смогла одержать лишь пять побед, что является вторым худшим показателем в Чемпионшипе. Забито 25 голов, пропущено 53 (больше всех в лиге).

    Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Шеффилд Юнайтед

  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    Безвыигрышная серия команды во всех турнирах на данный момент насчитывает три матча.

    Все прогнозы на футбол

    В последних турах Чемпионшипа «Питерборо» разгромно проиграл «Ковентри» (1:4), «Вест Бромвичу» (0:3), а также сыграл вничью с «Бирмингемом».

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» находится в середине таблицы Чемпионшипа. Команда, которая в прошлом сезоне выступала в АПЛ, пока не ведет борьбу за возвращение в элитный дивизион.

    На данный момент «ШЮ» идет 12-м. Команда провела 25 матчей, в которых набрала 36 очков. Забито 33 гола, пропущено 32.

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    • В последних турах Чемпионшипа «Шеффилд» проиграл «Дерби» со счетом 0:2, поделил очки с «Престоном» (2:2), а также выиграл у «Лутона» (2:0).

    Эта победа стала первой для команды за четыре игры. Примечательно, что перед этим «ШЮ» выиграл четыре матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Питерборо» в этой встрече дается коэффициент 3,76, на ничейный результат — 3,66, а на победу гостей — 2,01.

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    В первом круге «Шеффилд Юнайтед» разгромил «Питерборо» со счетом 6:2.

    Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,97.

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    «Питерборо Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. «Шеффилд Юнайтед» результативно сыграет в гостях
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