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    «Хартс» и «Селтик» на двоих забьют больше двух мячей

    «Хартс» — «Селтик». Прогноз, ставки (к. 1.82) на футбол, чемпионат Шотландии, 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хартс» — «Селтик»
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    «Селтик»
    В Эдинбурге на стадионе «Тайнкасл Парк» местный клуб «Хартс» примет «Селтик» в 23-м туре шотландской Премьер-лиги. Игра состоится 26 января и начнется в 22:45 по мск. «Хартс» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 26 Января 2022 года
    Хартс
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Хартс 22:45 Селтик Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Хартс»

    «Хартс» идет на третьем месте в турнирке чемпионата Шотландии. Команда в 21 поединке набрала 39 баллов, однако много проигрывает двум лидерам.

    К данному поединку «сердца» подходят с серией из трех выигрышей в рамках первенства страны. В этот период они в гостях переиграли 1:0 «Данди», а также в родных стенах одолели 2:1 «Росс Каунти» и 2:0 «Сент-Джонстон».

    Перед этой же удачной серией клуб из Эдинбурга уступил в двух матчах из трех, правда, оба фиаско были от лидирующего «Рейнджерс» 0:2 дома и своего предстоящего противника 0:1 на выезде.

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    В текущем розыгрыше ШПЛ «Хартс» на своей территории потерпел лишь одну неудачу за 11 игр. Еще семь матчей он выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Селтик»

    «Селтик» вряд ли сможет включиться в борьбу с «Рейнджерс» за золотые медали шотландского первенства. Сейчас он идет вторым с отставанием в шесть пунктов от своего заклятого врага.

    За последние восемь встреч чемпионата страны «кельты» смогли победить в семи из них при одном мировом исходе. В минувшем туре первенства они переиграли дома «Хиберниан» — 2:0.

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    • Последний раз коллектив из Глазго уступал в рамках чемпионат страны аж в сентябре прошлого года, неожиданно проиграв тогда на выезде «Ливингстону» со счетом 0:1.

    Вне родных стен «Селтик» в текущем розыгрыше ШПЛ потерпел три фиаско в 11 поединках. Еще одну встречу он свел вничью и одержал семь викторий.

    За последние восемь игр в рамках чемпионата страны этих клубов семь раз побеждал «Селтик», и одна виктория была у «Хартса» — в домашней игре первого круга 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Селтика» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Хартса» дают — 4.66, ничья оценена — в 3.98.

    Как правило, очные поединки этих команд приносят верховые исходы. Так за восемь последних встреч шесть раз было забито более двух мячей. В общем, прогнозируем и сейчас в этой игре тотал больше 2,5.

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    «Хартс» — «Селтик»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. «Хартс» и «Селтик» на двоих забьют больше двух мячей
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