«Арсенал» на своём поле сыграет против «Бёрнли» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 23 января, начало — 17:00 (мск). «Арсенал» — «Бёрнли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 35 очков, а это на один балл больше чем у «МЮ» (35) и на один меньше чем у «Тоттенхэма» (36). Забить команда смогла 33, а пропустить 25 мячей за этот сезон.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Арсенал» 4 раза проиграл, 1 раз довольствовался ничейным результатом и 5 раз радовал победами своих болельщиков.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Бёрнли 1 1.35 X 4.90 2 9.50 Ставка

В пяти крайних турах АПЛ у «Арсенала» всего одно поражение, при четырех победах. Разница голов 15:3. Лучше сыграл только «Манчестер Сити», кстати проиграл «Арсенал» именно им со счётом 1:2. А победы одержал над «Норвичем» (0:5), «Лидсом» (1:4), «Вест Хэмом» (2:0) и «Саутгемптоном» (3:0).

Все прогнозы на спорт

Матч пропустят Мохамед Эль-Ненни, Николя Пепе, Пьер-Эмерик Обамеянг и Томас Парти.

«Бёрнли»

«Бёрнли» занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии, набрав 11 очков. Хотя команда и сыграла меньше всего матчей (17) всё равно остается явным претендентом на вылет.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Бёрнли» лишь один раз одержал победу, 5 раз потерпел поражения и 4 раза разошелся миром с соперниками.

В АПЛ «Бёрнли» не может одержать победу уже 7 туров подряд. А на выезде за этот сезон и вовсе ни одной победы не было. После ничейного результата с «Вест Хэмом» (0:0), «Бёрнли» провёл две игры а выезде с «МЮ» и «Лидсом», в которых одержал два поражения с одинаковым счётом 3:1.

Игру с «Арсеналом» пропустит Максвел Корне.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.90, а победу «Бёрнли» — за 10.50.

Прогноз — «Арсенал» показывает нестабильную игру только с лидерами АПЛ, а таким соперников как «Бёрнли» просто громит, особенно дома. Поэтому и в этом матче нас ждёт уверенная победа лондонцев.

Ставка — Победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.06.