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    Уверенная победа «Арсенала»

    «Арсенал» — «Бёрнли». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, АПЛ, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Бёрнли»
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    Букайо Сака
    «Арсенал» на своём поле сыграет против «Бёрнли» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 23 января, начало — 17:00 (мск). «Арсенал» — «Бёрнли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Января 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 35 очков, а это на один балл больше чем у «МЮ» (35) и на один меньше чем у «Тоттенхэма» (36). Забить команда смогла 33, а пропустить 25 мячей за этот сезон.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Арсенал» 4 раза проиграл, 1 раз довольствовался ничейным результатом и 5 раз радовал победами своих болельщиков.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Бёрнли

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
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    В пяти крайних турах АПЛ у «Арсенала» всего одно поражение, при четырех победах. Разница голов 15:3. Лучше сыграл только «Манчестер Сити», кстати проиграл «Арсенал» именно им со счётом 1:2. А победы одержал над «Норвичем» (0:5), «Лидсом» (1:4), «Вест Хэмом» (2:0) и «Саутгемптоном» (3:0).

    Все прогнозы на спорт

    Матч пропустят Мохамед Эль-Ненни, Николя Пепе, Пьер-Эмерик Обамеянг и Томас Парти.

    «Бёрнли»

    «Бёрнли» занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии, набрав 11 очков. Хотя команда и сыграла меньше всего матчей (17) всё равно остается явным претендентом на вылет.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Бёрнли» лишь один раз одержал победу, 5 раз потерпел поражения и 4 раза разошелся миром с соперниками.

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    • В АПЛ «Бёрнли» не может одержать победу уже 7 туров подряд. А на выезде за этот сезон и вовсе ни одной победы не было. После ничейного результата с «Вест Хэмом» (0:0), «Бёрнли» провёл две игры а выезде с «МЮ» и «Лидсом», в которых одержал два поражения с одинаковым счётом 3:1.

    Игру с «Арсеналом» пропустит Максвел Корне.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.90, а победу «Бёрнли» — за 10.50.

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    Прогноз — «Арсенал» показывает нестабильную игру только с лидерами АПЛ, а таким соперников как «Бёрнли» просто громит, особенно дома. Поэтому и в этом матче нас ждёт уверенная победа лондонцев.

    Ставка — Победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.06.

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    «Арсенал» — «Бёрнли»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Арсенала»
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