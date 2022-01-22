«Спортинг» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:30 мск. «Спортинг» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» в нынешнем сезоне привычно бьется за чемпионство. Правда, сейчас лиссабонцы отстают от «Порту» на три очка.

В минувшем туре «Спортинг» добыл важнейшие три пункта. На выезде была обыграна скромная «Визела» (0:2).

Коэффициенты матча Спортинг — Брага 1 1.58 X 4.05 2 5.80 Ставка

К слову, до того команда еще и прошла в полуфинал Кубка Португалии. На поле соперника лиссабонцы разгромили «Леку» (0:4).

Все прогнозы на футбол

Против «Браги» команда в последнее время играет вполне прилично. Пять побед в последних пяти матчах — яркая демонстрация силы.

«Брага»

Эта команда традиционно находится позади тройки грандов португальского футбола. Причем и 4 месту «Браги» ничего не угрожает.

В двух последних поединках команда выглядела неубедительно. Ничья с «Фамаликаном» (2:2) и поражение от «Маритиму» (0:1) позитива не добавили…

В составе команды очередной сезон подряд выделяется Рикарду Орта. Сейчас в его активе уже 10 забитых мячей в чемпионате.

А вот второй форвард Юрий Медейруш отличился только 5 раз. И даже при такой диспозиции «Браге» вполне по силам дать бой одному из лидеров.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.63, на ничью за 3.94, а на «Брагу» — за 5.55.

«Спортинг» выиграл пять последних поединков у «Браги» .

«Брага» угодила в некоторый кризис, оставшись без побед в двух последних матчах.

Лиссабонцы наверняка постараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.