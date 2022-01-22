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    «Спортинг» оперативно разберется с «Брагой»?

    «Спортинг» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Португалия, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Брага»
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    Паулиньо
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:30 мск. «Спортинг» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 22 Января 2022 года
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    «Спортинг»

    «Спортинг» в нынешнем сезоне привычно бьется за чемпионство. Правда, сейчас лиссабонцы отстают от «Порту» на три очка.

    В минувшем туре «Спортинг» добыл важнейшие три пункта. На выезде была обыграна скромная «Визела» (0:2).

    Коэффициенты матча Спортинг — Брага

  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
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    К слову, до того команда еще и прошла в полуфинал Кубка Португалии. На поле соперника лиссабонцы разгромили «Леку» (0:4).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Браги» команда в последнее время играет вполне прилично. Пять побед в последних пяти матчах — яркая демонстрация силы.

    «Брага»

    Эта команда традиционно находится позади тройки грандов португальского футбола. Причем и 4 месту «Браги» ничего не угрожает.

    В двух последних поединках команда выглядела неубедительно. Ничья с «Фамаликаном» (2:2) и поражение от «Маритиму» (0:1) позитива не добавили…

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    • В составе команды очередной сезон подряд выделяется Рикарду Орта. Сейчас в его активе уже 10 забитых мячей в чемпионате.

    А вот второй форвард Юрий Медейруш отличился только 5 раз. И даже при такой диспозиции «Браге» вполне по силам дать бой одному из лидеров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.63, на ничью за 3.94, а на «Брагу» — за 5.55.

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    «Спортинг» выиграл пять последних поединков у «Браги».

    «Брага» угодила в некоторый кризис, оставшись без побед в двух последних матчах.

    Лиссабонцы наверняка постараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.

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    «Спортинг» — «Брага»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Спортинг» оперативно разберется с «Брагой»?
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