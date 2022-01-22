«Спортинг»
«Спортинг» в нынешнем сезоне привычно бьется за чемпионство. Правда, сейчас лиссабонцы отстают от «Порту» на три очка.
В минувшем туре «Спортинг» добыл важнейшие три пункта. На выезде была обыграна скромная «Визела» (0:2).
Коэффициенты матча Спортинг — Брага
К слову, до того команда еще и прошла в полуфинал Кубка Португалии. На поле соперника лиссабонцы разгромили «Леку» (0:4).
Против «Браги» команда в последнее время играет вполне прилично. Пять побед в последних пяти матчах — яркая демонстрация силы.
«Брага»
Эта команда традиционно находится позади тройки грандов португальского футбола. Причем и 4 месту «Браги» ничего не угрожает.
В двух последних поединках команда выглядела неубедительно. Ничья с «Фамаликаном» (2:2) и поражение от «Маритиму» (0:1) позитива не добавили…
В составе команды очередной сезон подряд выделяется Рикарду Орта. Сейчас в его активе уже 10 забитых мячей в чемпионате.
А вот второй форвард Юрий Медейруш отличился только 5 раз. И даже при такой диспозиции «Браге» вполне по силам дать бой одному из лидеров.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.63, на ничью за 3.94, а на «Брагу» — за 5.55.
«Спортинг»
«Брага» угодила в некоторый кризис, оставшись без побед в двух последних матчах.
Лиссабонцы наверняка постараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.