«Жирона» на своем поле сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Поединок состоится 15 января и начнется в 20:30 по мск. «Жирона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» этот сезон проводит в Сегунде, где на текущий момент входит в список команд-претендентов на участие в плей-офф, занимая шестое место в турнирной таблице.

С учетом всех проведенных турниров «жирондинцы» выиграли семь матчей из восьми при одной ничьей. Перед данной игрой они дома обыграли «Фуэнлабраду» 2:1 в чемпионате страны.

В этом Кубке Испании каталонцы преодолели уже три этапа. На первом они не имели никаких проблем с коллективом из четвертой лиги, выиграв 5:1 на выезде.

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В 1/16 финала «Жирона» минимально в гостях переиграла «Уэску» 1:0 из Сегунды, а в 1/8 финала она на своем поле сломила сопротивление «Осасуны» 1:0, представляющую Примеру — 1:0.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» этот сезон проводит в Примере, где выступает довольно-таки прилично, ведя борьбу за еврокубки, находясь сейчас на седьмой строке.

За последние пять поединков с учетом всех турниров «пчелы» проиграли только раз, уступив в Мадриде «Атлетико» 0:2. Еще три встречи они выиграли и расписали накануне домашнюю мировую с «Бетисом» 1:1 в чемпионате.

«Великаны» с большим трудом преодолели первый этап Кубка Испании, одолев коллектив из четвертой лиги только в серии послематчевых пенальти.

В последующих двух раундах «Райо» играл с командами из третьей и второй лиги, и выиграл уже в основное время — 3:1 и 1:0 на выезде.

Напомним, что эти клубы оспаривали последнюю путевку в Примеру в прошлом сезоне. И тогда «Жирона» победила в гостях 2:1, но уступила дома 0:2 и отдала билет в элиту мадридцам.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Жироны» — 2.47, победа «Райо Вальекано» — 3.01, ничья — 3.30.

Проход: «Жироны» — 1.80; «Райо Вальекано» — 2.30.

Каталонцы пребывают сейчас просто в превосходной форме и будут решительно настроены поквитаться за неудачу прошлого сезона.

К тому же «Райо» в этом сезоне очень уж неубедителен в гостях. В общем, ставим в этом противостоянии на проход хозяев за 1.80.