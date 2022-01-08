«Бристоль Сити» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 15:30 мск. «Бристоль Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» ранее в этом сезоне провалил выступление в Кубке английской лиги. В первом же матче команда Найджела Пирсона проиграла скромному «Форест Грин Роверс».

В Чемпионшипе «Бристоль Сити» после 25-ти сыгранных матчей занимает 15-е место. При этом многие конкуренты провели на две-три игры меньше.

«Бристоль Сити» одержал только три победы в десяти предыдущих матчах. Декабрь он завершил домашними поражениями от «Хаддерсфилда» и «Куинз Парк Рейнджерс».

«Бристоль» в четырех последних матчах пропустил девять мячей.

«Фулхэм»

«Фулхэм» тем временем является одним из главных претендентов на выход в Премьер-лигу. После 23-х сыгранных матчей «дачники» занимают третье место в таблице АПЛ.

Правда, сейчас команда Марку Силвы слегка забуксовала. В пяти предыдущих матчах у нее ни одной победы.

После четырех ничьих «Фулхэм» проиграл на своем поле «Шеффилд Юнайтед».

Все прогнозы на футбол

При этом в пяти предыдущих матчах на выезде у «Фулхэма» ни одного поражения и лишь два пропущенных мяча.

Прогноз и ставка

На «Бристоль Сити» в этом матче можно поставить за 4.60, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Фулхэма» — за 1.74.

Ранее в этом сезоне команды сыграли вничью на поле «Бристоль Сити» в рамках Чемпионшипа. Встреча тогда завершилась вничью 1:1.

В ближайшем матче соперники, скорее всего, тоже обменяются забитыми мячами. «Фулхэм» сложно назвать фаворитом, учитывая кубковый статус игры.

Ставка — обе команды забьют за 1.82.