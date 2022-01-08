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    Сможет ли «Фулхэм» пройти «Бристоль Сити» в Кубке Англии?

    «Бристоль Сити» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.82) и ставки на Кубок Англии 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах
    «Бристоль Сити» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 15:30 мск. «Бристоль Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
    Бристоль Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Бристоль Сити 15:30 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Бристоль Сити — Фулхэм

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» ранее в этом сезоне провалил выступление в Кубке английской лиги. В первом же матче команда Найджела Пирсона проиграла скромному «Форест Грин Роверс».

    В Чемпионшипе «Бристоль Сити» после 25-ти сыгранных матчей занимает 15-е место. При этом многие конкуренты провели на две-три игры меньше.

    «Бристоль Сити» одержал только три победы в десяти предыдущих матчах. Декабрь он завершил домашними поражениями от «Хаддерсфилда» и «Куинз Парк Рейнджерс».

    «Бристоль» в четырех последних матчах пропустил девять мячей.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» тем временем является одним из главных претендентов на выход в Премьер-лигу. После 23-х сыгранных матчей «дачники» занимают третье место в таблице АПЛ.

    Правда, сейчас команда Марку Силвы слегка забуксовала. В пяти предыдущих матчах у нее ни одной победы.

    После четырех ничьих «Фулхэм» проиграл на своем поле «Шеффилд Юнайтед».

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    При этом в пяти предыдущих матчах на выезде у «Фулхэма» ни одного поражения и лишь два пропущенных мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Бристоль Сити» в этом матче можно поставить за 4.60, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Фулхэма» — за 1.74.

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    Ранее в этом сезоне команды сыграли вничью на поле «Бристоль Сити» в рамках Чемпионшипа. Встреча тогда завершилась вничью 1:1.

    В ближайшем матче соперники, скорее всего, тоже обменяются забитыми мячами. «Фулхэм» сложно назвать фаворитом, учитывая кубковый статус игры.

    Ставка — обе команды забьют за 1.82.

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    «Бристоль Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фулхэм» пройти «Бристоль Сити» в Кубке Англии?
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