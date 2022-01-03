«Сток Сити» сыграет на своем поле с «Престоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 января, начало — в 18:00 мск. «Сток Сити» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

«Сток Сити» все никак не закрепится в зоне стыков. 8 место с 35 очками явно не устраивает клуб, относительно недавно игравший в АПЛ.

Два матча без побед, конечно, не прибавляют настроения. Да и вообще, текущий отрезок сезона «Сток Сити» проводит неудачно.

В минувшем туре «Сток Сити» умудрился проиграть дома аутсайдеру. «Дерби Каунти» оказался сильнее (1:2).

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Зато оборона команды смотрится вполне монолитно. В 23 матчах пропущено 23 мяча, и по этому показателю «Сток Сити» среди лидеров Чемпионшипа.

«Престон»

Эта команда привычно окопалась в районе экватора турнирной таблицы. Вот и на данный момент «Престон» занимает скромное 15 место.

Датчанин Эмиль Риис забивает не так много (8 мячей), но он — главная ударная сила команды. Престонцам нужно срочно прибавлять в атаке.

К слову, в минувшем туре «Престон» взял три пункта. В матче с «Барнсли» (2:1) команда забила победный мяч в эндшпиле.

Из пяти последних очных встреч со «Сток Сити» престонцы выиграли дважды при одном поражении. Так что гости наверняка рассчитывают взять очки в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сток Сити» за 2.04, на ничью за 3.30, а на «Престон» — за 3.60.

«Сток Сити» имеет весьма надежные тылы .

«Престон» нестабилен, к тому же не так много забивает.

В поединке примерно равных по силе соперников особую важность приобретает фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Сток Сити» с коэффициентом 2.04.