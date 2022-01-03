«Сток Сити»
«Сток Сити» все никак не закрепится в зоне стыков. 8 место с 35 очками явно не устраивает клуб, относительно недавно игравший в АПЛ.
Два матча без побед, конечно, не прибавляют настроения. Да и вообще, текущий отрезок сезона «Сток Сити» проводит неудачно.
В минувшем туре «Сток Сити» умудрился проиграть дома аутсайдеру. «Дерби Каунти» оказался сильнее (1:2).
Зато оборона команды смотрится вполне монолитно. В 23 матчах пропущено 23 мяча, и по этому показателю «Сток Сити» среди лидеров Чемпионшипа.
«Престон»
Эта команда привычно окопалась в районе экватора турнирной таблицы. Вот и на данный момент «Престон» занимает скромное 15 место.
Датчанин Эмиль Риис забивает не так много (8 мячей), но он — главная ударная сила команды. Престонцам нужно срочно прибавлять в атаке.
К слову, в минувшем туре «Престон» взял три пункта. В матче с «Барнсли» (2:1) команда забила победный мяч в эндшпиле.
Из пяти последних очных встреч со «Сток Сити» престонцы выиграли дважды при одном поражении. Так что гости наверняка рассчитывают взять очки в этой встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сток Сити» за 2.04, на ничью за 3.30, а на «Престон» — за 3.60.
«Сток Сити»
«Престон» нестабилен, к тому же не так много забивает.
В поединке примерно равных по силе соперников особую важность приобретает фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Сток Сити» с коэффициентом 2.04.