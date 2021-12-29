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    «Шанхай Порт» снова переиграет «Гуанчжоу Сити»?

    «Гуанчжоу Сити» — «Шанхай Порт». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Суперлига, 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Сити» — «Шанхай Порт»
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    Оскар
    «Гуанчжоу Сити» сыграет на своем поле с «Шанхай Порт» в рамках 20-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 15:00 мск. «Гуанчжоу Сити» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу Сити»

    «Гуанчжоу Сити» сейчас занимает лишь скромное 7 место. Подъем выше пятой строчки вряд ли возможен, учитывая ряд очковых потерь.

    В минувшем туре «Гуанчжоу Сити» разочаровал. Выездное поражение от «Чанчунь Ятай» (2:1) снизило шансы на высокие места.

    Причем «Гуанчжоу Сити» в двух последних матчах набрал лишь один балл. Хотя до того команда разнесла в щепки «Бэйцзин Гоань» (5:0).

    Все прогнозы на футбол

    Почти две недели назад «Гуанчжоу Сити» минимально уступил «Шанхай Порт». Из пяти последних очных свиданий команда добыла лишь одну ничью при четырех поражениях.

    «Шанхай Порт»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже своих возможностей. Сейчас «Шанхай Порт» находится на третьей позиции в Суперлиге.

    Правда, отставание от лидера составляет 10 пунктов. Причем у «Шанхай Порт» самые надежные тылы в лиге — 11 пропущенных мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «Шанхай Порт» смог добыть нужную викторию. Дома команда добилась уверенной победы над «Шеньчжэнь» (3:1).

    В неплохой форме находится лидер команды Оскар. Бразилец забил 5 мячей в 19 матчах, успев отдать еще и 10 ассистов. Машина!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шанхай Порт» за 1.95, на ничью за 3.40, а на «Гуанчжоу Сити» — за 4.10.

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    «Гуанчжоу Сити» многовато пропускает в свои ворота.

    Оскар и компания наверняка скажут свое веское слово.

    Гости смотрятся сильнее, к тому же намерены подняться хотя бы на второе место. Наши прогноз и ставка — Фора «Шанхай Порт» -0.75 с коэффициентом 2.17.

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    «Гуанчжоу Сити» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шанхай Порт» снова переиграет «Гуанчжоу Сити»?
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