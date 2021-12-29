«Гуанчжоу Сити»
«Гуанчжоу Сити» сейчас занимает лишь скромное 7 место. Подъем выше пятой строчки вряд ли возможен, учитывая ряд очковых потерь.
В минувшем туре «Гуанчжоу Сити» разочаровал. Выездное поражение от «Чанчунь Ятай» (2:1) снизило шансы на высокие места.
Причем «Гуанчжоу Сити» в двух последних матчах набрал лишь один балл. Хотя до того команда разнесла в щепки «Бэйцзин Гоань» (5:0).
Почти две недели назад «Гуанчжоу Сити» минимально уступил «Шанхай Порт». Из пяти последних очных свиданий команда добыла лишь одну ничью при четырех поражениях.
«Шанхай Порт»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже своих возможностей. Сейчас «Шанхай Порт» находится на третьей позиции в Суперлиге.
Правда, отставание от лидера составляет 10 пунктов. Причем у «Шанхай Порт» самые надежные тылы в лиге — 11 пропущенных мячей.
К слову, в минувшем туре «Шанхай Порт» смог добыть нужную викторию. Дома команда добилась уверенной победы над «Шеньчжэнь» (3:1).
В неплохой форме находится лидер команды Оскар. Бразилец забил 5 мячей в 19 матчах, успев отдать еще и 10 ассистов. Машина!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шанхай Порт» за 1.95, на ничью за 3.40, а на «Гуанчжоу Сити» — за 4.10.
«Гуанчжоу Сити»
Оскар и компания наверняка скажут свое веское слово.
Гости смотрятся сильнее, к тому же намерены подняться хотя бы на второе место. Наши прогноз и ставка — Фора «Шанхай Порт» -0.75 с коэффициентом 2.17.