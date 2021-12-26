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    Сократит ли «Брюгге» отставание от лидера?

    «Серкль Брюгге» — «Брюгге». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Бельгии, 26 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Брюгге Прогнозы на Бельгия. Про Лига
    Прогноз и ставки на «Серкль Брюгге» — «Брюгге»
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    «Брюгге» идет на второй позиции
    «Серкль Брюгге» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках 21-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 15:30 мск. «Серкль Брюгге» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Серкль Брюгге»

    По итогам 20 туров «Серкль Брюгге» занимает 14-ю позицию. В активе клуба 22 очка, а разница мячей отрицательная — «-2».

    Команда борется за выживание. Отрыв от 18-й строчки в зоне вылета — 12 очков, что создает ей определенную безопасность.

    И все же, до 17-го места, которое требует проведения матчей плей-офф за место в элитном дивизионе, всего три балла.

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    Перед последним туром коллектив выиграл три поединка кряду в чемпионате страны. В прошлой игре он уступил лидеру «Юниону» (2:3) на выезде.

    «Брюгге»

    Сильнейший клуб Бельгии не видит себя вне чемпионской гонки. Правда, сейчас «Брюгге» отстает от лидера «Юниона» на шесть баллов.

    Во многом такая диспозиция обусловлена потерями очков на ровном месте в виду загруженности в еврокубках. Где, к слову, «Брюгге» выступил неудачно, вылетев из Лиги чемпионов с последнего места.

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    • В последних четырех матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах. Одна ничья зафиксирована в игре с «Андеролехтом» (2:2).

    Еще один поединок состоялся в рамках четвертьфинала Кубка Бельгии, где на своем поле клуб разгромил «Хеверли Лувен» (4:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Брюгге» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.

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    «Серкль Брюгге» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Сократит ли «Брюгге» отставание от лидера?
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