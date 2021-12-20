«Брага» сыграет на своём поле с «Белененсешем» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдёт 20 декабря, начало — 00:00 (мск). «Брага» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

Сейчас «Брага» занимает четвертое место в таблице чемпионата Португалии. В прошлые выходные она проиграла на выезде «Порту» со счетом 0:1. Это лишь второе ее поражение за 12 туров.

А дома «Брага» не проигрывает с середины августа — тогда она уступила «Спортингу», после чего провела шесть матчей на своем поле, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Причем в каждом из пяти последних поединков в родных стенах «Брага» забивала минимум по два мяча — всего 14 голов.

В этом матче на поле не выйдут такие игроки — Давид Карму и Нуну Секейра.

«Белененсеш»

«Белененсеш» перед этим туром занимает последнее место, набрав всего восемь очков. В прошлые выходные он принимал у себя дома «Эшторил» и потерпел поражение со счетом 0:1. Это был его третий кряду проигрыш и во всех трех случаях он оставался без забитых голов. А победил «Белененсеш» лишь в одном из 15 последних матчей чемпионата, потерпев за это время девять поражений.

На чужом поле «Белененсеш» не может выиграть семь подряд поединков — три ничьи и четыре поражения. За это время он забил только два гола и в шести случаях не забивал вовсе. При этом в пяти из семи матчей «Белененсеш» пропускал как минимум два мяча.

Потерь в составе команды на этот матч нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.18, на ничью за 6.60, а победу «Белененсеша» за 17.50.

Прогноз — В этом матче встречаются фаворит и аутсайдер чемпионата Португалии. Очевидно, что «Брага» станет победителем и заберёт свои 3 очка. Так же на домашней арене «оружейники» очень хорошо реализуют голевые моменты, поэтому нас ждёт крупная победа «Браги» над «Белененсешем».

Ставка — Победа «Браги» с форой (-2.5) за 2.60.