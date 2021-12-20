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    Встреча фаворита и аутсайдера Португалии

    «Брага» — «Белененсеш». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Португалии, 20 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Белененсеш»
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    Рикарду Орта
    «Брага» сыграет на своём поле с «Белененсешем» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдёт 20 декабря, начало — 00:00 (мск). «Брага» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 20 Декабря 2021 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 00:00 Белененсеш Белененсеш
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    Коэффициенты на матч Брага — Белененсеш

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 18.00
  • Ставка!
    •

    «Брага»

    Сейчас «Брага» занимает четвертое место в таблице чемпионата Португалии. В прошлые выходные она проиграла на выезде «Порту» со счетом 0:1. Это лишь второе ее поражение за 12 туров.

    А дома «Брага» не проигрывает с середины августа — тогда она уступила «Спортингу», после чего провела шесть матчей на своем поле, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Причем в каждом из пяти последних поединков в родных стенах «Брага» забивала минимум по два мяча — всего 14 голов.

    В этом матче на поле не выйдут такие игроки — Давид Карму и Нуну Секейра.

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» перед этим туром занимает последнее место, набрав всего восемь очков. В прошлые выходные он принимал у себя дома «Эшторил» и потерпел поражение со счетом 0:1. Это был его третий кряду проигрыш и во всех трех случаях он оставался без забитых голов. А победил «Белененсеш» лишь в одном из 15 последних матчей чемпионата, потерпев за это время девять поражений.

    На чужом поле «Белененсеш» не может выиграть семь подряд поединков — три ничьи и четыре поражения. За это время он забил только два гола и в шести случаях не забивал вовсе. При этом в пяти из семи матчей «Белененсеш» пропускал как минимум два мяча.

    Потерь в составе команды на этот матч нет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.18, на ничью за 6.60, а победу «Белененсеша» за 17.50.

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    Прогноз — В этом матче встречаются фаворит и аутсайдер чемпионата Португалии. Очевидно, что «Брага» станет победителем и заберёт свои 3 очка. Так же на домашней арене «оружейники» очень хорошо реализуют голевые моменты, поэтому нас ждёт крупная победа «Браги» над «Белененсешем».

    Ставка — Победа «Браги» с форой (-2.5) за 2.60.

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    «Брага» — «Белененсеш»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 20.12.2021. Прогнозы на футбол. Встреча фаворита и аутсайдера Португалии
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