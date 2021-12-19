19 декабря на «Альберто Пикки» «Специя» примет «Эмполи». Матч 18 тура Серии А начнется в 17:00 мск. «Специя» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Орлята» находятся на пороге зоны. С 12 очками команда занимает 17 место и после, возможно, очередного поражения, которое станет 12 в сезоне, она может опуститься вниз.

«Специя» проиграла в прошлом туре и в четырех из пяти последних матчей турнира. Коллектив уступил 0:1 «Болонье», 0:2 «Интеру» и с тем же результатом «Роме». Единственный балл хозяева добыли в домашней игре с «Сассуоло» (2:2).

16 декабря «Специя» потерпела очередную неудачу, но уже в Кубке Италии. Она проиграла на своем поле «Лечче» со счетом 0:2.

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В матче не сможет принять участия основной нападающий «Специи» Даниэле Верде, который получил травму.

«Эмполи»

«Адзурри» более удачно выступали в последних турах, благодаря чему они подошли на расстояние двух очков к зоне еврокубков.

«Эмполи» не проигрывал на протяжении четырех матчей, а 15 декабря команда продлила серию выездной победой над «Вероной» со счетом 4:3 в матче Кубка Италии.

В чемпионате у гостей две победы подряд. 6 декабря они выиграли у «Удинезе» 3:1, а через неделю одолели на выезде «Наполи» 1:0.

«Синие» добились хороших результатов в выездных матчах. Они набрали 16 очков за 8 выездных встреч.

Прогноз и ставка

«Специя» и «Эмполи» на бумаге выглядят почти равными соперниками — букмекеры дают 2.70 и 2.55 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 3.70.

Как бы там ни было, «Эмполи» выглядит более интересно и последние успехи команды прибавляют уверенности в том, что она сможет одержать третью победу подряд.

«Эмполи» одолел на выезде «Наполи», а стоящую на грани зоны вылета «Специю» победить будет куда легче. Рекомендуем поставить на успех гостей.